Современные ноутбуки и ультрабуки становятся все тоньше и легче, что, несомненно, радует нас при их ежедневном использовании. Однако за компактные размеры приходится платить — многие устройства лишены достаточного количества портов, которые необходимы для повседневной работы. Отсутствие HDMI, USB-портов, разъемов для карт памяти и прочих необходимых интерфейсов ограничивает возможности этих устройств. В такой ситуации на помощь приходят USB-C-хабы, которые позволяют подключить к ноутбуку сразу несколько дополнительных устройств. В данном обзоре мы рассмотрим UGREEN Uno 6-в-1 — один из наиболее функциональных и стильных хабов, доступных на рынке.

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Упаковка и комплектация

UGREEN Uno 6-в-1 поставляется в компактной коробке из плотного картона, на которой указаны основные технические характеристики устройства.

Внутри, помимо самого хаба, можно найти краткое руководство пользователя, помогающее быстро разобраться в подключении устройства. Никаких дополнительных аксессуаров, таких как переходники или защитные чехлы, в комплекте нет.

Купить UGREEN Uno USB-C хаб 6-в-1

Дизайн и внешний вид

Дизайн UGREEN Uno 6-в-1 — одно из его главных преимуществ. Устройство относится к специальной фирменной линейке продуктов, выполненной в стилистике робота, как например, GaN-зарядка Ugreen Nexode Robot.

Корпус выполнен из алюминия с полуматовой отделкой, что придает устройству стильный и современный вид. Благодаря компактным размерам (13 × 4,5 × 1,5 см) и легкому весу, хаб легко помещается в любую сумку или рюкзак, что делает его отличным спутником для путешествий и командировок. Стоит отметить прочность конструкции: усиленное основание кабеля минимизирует риск его повреждения, а качество сборки не вызывает нареканий — никаких скрипов и люфтов.

Главной отличительной особенностью хаба UGREEN Uno 6-в-1 является наличие LED-дисплея, который является головой робота. Дисплей не только украшает устройство, но и служит индикаторами, сообщая пользователю о режимах работы.

закрытые глаза — хаб подключен к компьютеру (планшету, смартфону и т.д.);

закрытые глаза и рот — хаб подключен к внешнему дисплею;

открытые глаза — хаб работает в режиме зарядного устройства PD (Power Deliver);

открытые глаза и рот — хаб подключен к внешнему дисплею, а также работает в режиме зарядного устройства PD (Power Deliver).

Ещё одна характерная черта дизайна — это углубления на боковых гранях дисплея, которые служат для удобного захвата устройства. Эти углубления имеют форму «ушек», что придаёт устройству неповторимый и запоминающийся облик.

Эргономичность дизайна также заслуживает похвалы. Все порты удобно расположены в небольших углублениях, что создает цельный и эстетичный внешний вид. При этом подключение устройств осуществляется легко и без лишних усилий. Кабель USB-C имеет оптимальную длину и достаточно прочен, что добавляет уверенности в долговечности устройства.

Технические характеристики и возможности

UGREEN Uno 6-в-1 обладает впечатляющим набором возможностей:

HDMI порт (4K 60 Гц): Поддерживает подключение внешнего монитора с разрешением 4K при частоте обновления до 60 Гц, что отлично подходит для работы с мультимедийным контентом и презентациями.

Два порта USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с): Обеспечивают высокоскоростную передачу данных, что делает хаб отличным выбором для работы с внешними накопителями или другими периферийными устройствами;

Два порта USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с): Предназначены для быстрой передачи данных, что особенно актуально при работе с файлами большого объема, такими как видео или изображения высокого разрешения;

Порт Power Delivery (PD) до 100 Вт: Позволяет подключать устройства для зарядки с мощностью до 90 Вт, что делает хаб отличным выбором для работы с энергоемкими устройствами, такими как ноутбуки. Однако стоит учитывать, что 10 Вт зарезервировано для работы самого хаба.

Эти характеристики делают UGREEN Uno 6-в-1 универсальным инструментом для расширения возможностей современных устройств, оснащенных только портом USB-C.

Нагрев, энергоэффективность и система защиты

Как и любое другое электронное устройство, UGREEN Uno 6-в-1 нагревается при интенсивной работе, особенно при подключении нескольких устройств одновременно. Однако благодаря алюминиевому корпусу тепло рассеивается достаточно эффективно, что предотвращает перегрев устройства. В ходе тестирования хаб справлялся с подключением внешнего SSD и внешнего монитора без значительного падения производительности и ощутимого нагрева. Это свидетельствует о хорошей системе управления температурой.

Кроме того, устройство оснащено встроенными мерами безопасности: защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения. Эти функции обеспечивают долговечность устройства и безопасность подключенных к нему устройств.

Выводы

UGREEN Uno 6-в-1 USB-C хаб — это функциональное и стильное решение для расширения возможностей вашего ноутбука или другого устройства с портом USB-C. Он предлагает широкий набор портов для подключения периферии, высокие скорости передачи данных, а также поддержку внешних мониторов с разрешением до 4K. Стильный и компактный дизайн делает его удобным для использования в офисе, дома или в поездках. Несмотря на отсутствие некоторых полезных портов, таких как Ethernet или аудиоразъем, хаб UGREEN компенсирует это надежностью и качеством сборки.

UGREEN Uno 6-в-1 можно рекомендовать как отличное решение для тех, кто нуждается в расширении возможностей своего устройства с USB-C, но при этом ценит стиль, компактность и производительность.

Купить UGREEN Uno USB-C хаб 6-в-1