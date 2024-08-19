UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт: мощный внешний аккумулятор с дисплеем

Современные пользователи, будь то профессионалы, путешественники или просто активные люди, все чаще сталкиваются с необходимостью поддерживать свои устройства заряженными в течение всего дня. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и необходимость их постоянной работы требует надежного источника энергии. В этом контексте UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт становится отличным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительное, удобное и многофункциональное решение для зарядки своих устройств.
Содержание статьи
- Технические характеристики UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
- Дизайн и эргономика UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
- Безопасность и интеллектуальные функции
- Практичность и многофункциональность
- Сравнение с другими моделями линейки UGREEN Nexode
- Преимущества и недостатки UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
Технические характеристики UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
- Емкость: 12 000 мАч — достаточно для зарядки большинства современных смартфонов 1,5–2 раза или ноутбука на 50–70%;
- Максимальная мощность: 100 Вт, обеспечивающая быструю зарядку ноутбуков и других энергозатратных устройств;
- Порты: 1 × USB-C (100 Вт) и 1 × USB-A (22,5 Вт) — два порта позволяют одновременно заряжать два устройства;
- Комплект: повербанк, инструкция пользователя и кабель USB-C.
Дизайн
Одним из первых аспектов, которые привлекают внимание в UGREEN Nexode, является его стильный и компактный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного матового пластика, который не только приятно лежит в руке, но и устойчив к появлению царапин и отпечатков пальцев. Это особенно важно для устройства, которое предполагает активное использование в самых разных условиях. Размеры пауэрбанка составляют 45,5 × 46 × 115 мм, а вес — всего 311 грамм, что позволяет легко носить его с собой в сумке или кармане.
Форма устройства также заслуживает внимания. Она тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании. Пауэрбанк оснащен компактным дисплеем, который показывает уровень заряда батареи и мощность, подаваемую на подключенные устройства. Это делает контроль за зарядкой простым и интуитивно понятным.
Устройство оснащено двумя USB-портами — USB-C и USB-A. Кроме того, на одной из сторон «бруска» имеется единственная кнопка управления.
Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)
Безопасность и интеллектуальные функции
Безопасность устройств — один из ключевых факторов, который учитывается при выборе пауэрбанка. UGREEN Nexode оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Эти функции обеспечивают безопасную зарядку ваших устройств, исключая возможность их повреждения в процессе зарядки.
Кроме того, устройство автоматически регулирует выходную мощность в зависимости от подключенного устройства, что дополнительно предотвращает возможные проблемы с аккумуляторами ваших гаджетов. Наличие дисплея, отображающего уровень заряда и текущую мощность, делает процесс контроля за зарядкой интуитивно понятным и простым.
Режимы индикации дисплея
- Числовое значение в постоянно светящемся круге — показывает уровень заряда. Если круг мигает, то аккумулятор заряжается.
- Числовое значение в постоянно светящемся круге, но крайняя правая цифра вращается одной ячейкой — индикатор режима малого тока.
- Число 188 мигает — включена защита от перегрева.
- Надпись ICP — включена защита по току.
- Два глаза в форме сердечек — аккумулятор полностью заряжен.
- Два глаза (улыбка) — уровень заряда устройства составляет от 20 до 99%.
- Два глаза (черточки) — уровень заряда устройства составляет 20%.
- Если часто нажимать на кнопку, появится недовольная рожица.
Практичность и многофункциональность
UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт предоставляет возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств. Это особенно удобно, если у вас несколько гаджетов, которые требуют зарядки. Например, вы можете одновременно подключить ноутбук, смартфон и наушники, и все они будут заряжаться без снижения мощности.
Режимы работы
USB-C выход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 5 A (100 Вт макс)
USB-A выход 5 В = 3 A, 9 В = 2 A, 12 В = 1,5 A, 10 В = 2,25 A (22,5 Вт макс)
USB-C вход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 3,25 A (65 Вт макс)
Производитель заявляет, что за 30 минут быстрой зарядки в режиме 100 Вт, UGREEN Nexode сможет зарядить iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra до 55%, 11-дюймовый iPad Pro (M4) до 40%, 16 дюймовый MacBook Pro до 28%.
Еще одним важным аспектом является портативность UGREEN Nexode. Благодаря компактным размерам и малому весу, его можно легко носить с собой в любую поездку, будь то командировка или отпуск. Устройство легко помещается в сумке или рюкзаке и не занимает много места, что особенно важно при путешествиях, когда каждый грамм и сантиметр на счету.
Устройство помимо прочего поддерживает режим струйной зарядки, что особенно полезно для гаджетов с низким энергопотреблением, таких как умные часы или наушники.
А противоскользящая подставка обеспечивает дополнительное удобство и безопасность при использовании.
Режимы работы кнопки управления
- Одно нажатие — включение;
- Нажатие и удержание в течение 5 сек — выключение;
- Два нажатия — выключение экрана;
- Три нажатия — включение режима струйной зарядки (для зарядки устройств с низким энергопотреблением);
- Нажатие и удержание кнопки в течение 20 секунд — перезагрузка.
Сравнение с другими моделями линейки UGREEN Nexode
UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это младшая модель в линейке Nexode, которая также включает в себя более мощные варианты на 20 000 мАч (130 Вт) и 25 000 мАч (200 Вт). В сравнении с ними, модель на 12 000 мАч выигрывает в компактности, портативности и цене, что делает ее более удобной для ежедневного использования. Хотя у нее меньшая емкость, это компенсируется более низким весом и удобством транспортировки.
Преимущества и недостатки UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
Преимущества
- Отличный дизайн, сборка и материалы;
- Компактные размеры и небольшой вес;
- Поддержка быстрой зарядки до 100 Вт;
- Универсальность благодаря наличию двух портов;
- Защита от перегрева и перегрузки.
Недостатки
- Отсутствие режима быстрой зарядки при подключении нескольких устройств;
- Перегрев при работе в режиме 100 Вт;
- Довольно высокая цена, если сравнивать с пауэрбанками других производителей.
Заключение
UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это устройство, которое сочетает в себе все необходимые качества для современных пользователей. Высокая емкость, поддержка быстрой зарядки, многофункциональность и безопасность — все это делает его отличным выбором для тех, кто ценит свое время и нуждается в надежном источнике энергии для своих гаджетов. UGREEN Nexode вполне оправдывает свою стоимость за счет высокой производительности и надежности. Этот пауэрбанк станет отличным спутником в путешествиях, на работе и в повседневной жизни, обеспечивая ваши устройства необходимой энергией в любых условиях.
Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)
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