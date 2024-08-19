UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт: мощный внешний аккумулятор с дисплеем

Современные пользователи, будь то профессионалы, путешественники или просто активные люди, все чаще сталкиваются с необходимостью поддерживать свои устройства заряженными в течение всего дня. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и необходимость их постоянной работы требует надежного источника энергии. В этом контексте UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт становится отличным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительное, удобное и многофункциональное решение для зарядки своих устройств.

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Технические характеристики UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Емкость : 12 000 мАч — достаточно для зарядки большинства современных смартфонов 1,5–2 раза или ноутбука на 50–70%;

: 12 000 мАч — достаточно для зарядки большинства современных смартфонов 1,5–2 раза или ноутбука на 50–70%; Максимальная мощность : 100 Вт, обеспечивающая быструю зарядку ноутбуков и других энергозатратных устройств;

: 100 Вт, обеспечивающая быструю зарядку ноутбуков и других энергозатратных устройств; Порты : 1 × USB-C (100 Вт) и 1 × USB-A (22,5 Вт) — два порта позволяют одновременно заряжать два устройства;

: 1 × USB-C (100 Вт) и 1 × USB-A (22,5 Вт) — два порта позволяют одновременно заряжать два устройства; Комплект: повербанк, инструкция пользователя и кабель USB-C.

Дизайн

Одним из первых аспектов, которые привлекают внимание в UGREEN Nexode, является его стильный и компактный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного матового пластика, который не только приятно лежит в руке, но и устойчив к появлению царапин и отпечатков пальцев. Это особенно важно для устройства, которое предполагает активное использование в самых разных условиях. Размеры пауэрбанка составляют 45,5 × 46 × 115 мм, а вес — всего 311 грамм, что позволяет легко носить его с собой в сумке или кармане.

Форма устройства также заслуживает внимания. Она тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании. Пауэрбанк оснащен компактным дисплеем, который показывает уровень заряда батареи и мощность, подаваемую на подключенные устройства. Это делает контроль за зарядкой простым и интуитивно понятным.

Устройство оснащено двумя USB-портами — USB-C и USB-A. Кроме того, на одной из сторон «бруска» имеется единственная кнопка управления.

Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)

Безопасность и интеллектуальные функции

Безопасность устройств — один из ключевых факторов, который учитывается при выборе пауэрбанка. UGREEN Nexode оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Эти функции обеспечивают безопасную зарядку ваших устройств, исключая возможность их повреждения в процессе зарядки.

Кроме того, устройство автоматически регулирует выходную мощность в зависимости от подключенного устройства, что дополнительно предотвращает возможные проблемы с аккумуляторами ваших гаджетов. Наличие дисплея, отображающего уровень заряда и текущую мощность, делает процесс контроля за зарядкой интуитивно понятным и простым.

Режимы индикации дисплея

Числовое значение в постоянно светящемся круге — показывает уровень заряда. Если круг мигает, то аккумулятор заряжается.

Числовое значение в постоянно светящемся круге, но крайняя правая цифра вращается одной ячейкой — индикатор режима малого тока.

Число 188 мигает — включена защита от перегрева.

Надпись ICP — включена защита по току.

Два глаза в форме сердечек — аккумулятор полностью заряжен.

Два глаза (улыбка) — уровень заряда устройства составляет от 20 до 99%.

Два глаза (черточки) — уровень заряда устройства составляет 20%.

Если часто нажимать на кнопку, появится недовольная рожица.

Практичность и многофункциональность

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт предоставляет возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств. Это особенно удобно, если у вас несколько гаджетов, которые требуют зарядки. Например, вы можете одновременно подключить ноутбук, смартфон и наушники, и все они будут заряжаться без снижения мощности.

Режимы работы

USB-C выход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 5 A (100 Вт макс)

USB-A выход 5 В = 3 A, 9 В = 2 A, 12 В = 1,5 A, 10 В = 2,25 A (22,5 Вт макс)

USB-C вход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 3,25 A (65 Вт макс)

Производитель заявляет, что за 30 минут быстрой зарядки в режиме 100 Вт, UGREEN Nexode сможет зарядить iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra до 55%, 11-дюймовый iPad Pro (M4) до 40%, 16 дюймовый MacBook Pro до 28%.

Еще одним важным аспектом является портативность UGREEN Nexode. Благодаря компактным размерам и малому весу, его можно легко носить с собой в любую поездку, будь то командировка или отпуск. Устройство легко помещается в сумке или рюкзаке и не занимает много места, что особенно важно при путешествиях, когда каждый грамм и сантиметр на счету.

Устройство помимо прочего поддерживает режим струйной зарядки, что особенно полезно для гаджетов с низким энергопотреблением, таких как умные часы или наушники.

А противоскользящая подставка обеспечивает дополнительное удобство и безопасность при использовании.

Режимы работы кнопки управления

Одно нажатие — включение;

Нажатие и удержание в течение 5 сек — выключение;

Два нажатия — выключение экрана;

Три нажатия — включение режима струйной зарядки (для зарядки устройств с низким энергопотреблением);

Нажатие и удержание кнопки в течение 20 секунд — перезагрузка.

Сравнение с другими моделями линейки UGREEN Nexode

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это младшая модель в линейке Nexode, которая также включает в себя более мощные варианты на 20 000 мАч (130 Вт) и 25 000 мАч (200 Вт). В сравнении с ними, модель на 12 000 мАч выигрывает в компактности, портативности и цене, что делает ее более удобной для ежедневного использования. Хотя у нее меньшая емкость, это компенсируется более низким весом и удобством транспортировки.

Преимущества и недостатки UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Преимущества

Отличный дизайн, сборка и материалы;

Компактные размеры и небольшой вес;

Поддержка быстрой зарядки до 100 Вт;

Универсальность благодаря наличию двух портов;

Защита от перегрева и перегрузки.

Недостатки

Отсутствие режима быстрой зарядки при подключении нескольких устройств;

Перегрев при работе в режиме 100 Вт;

Довольно высокая цена, если сравнивать с пауэрбанками других производителей.

Заключение

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это устройство, которое сочетает в себе все необходимые качества для современных пользователей. Высокая емкость, поддержка быстрой зарядки, многофункциональность и безопасность — все это делает его отличным выбором для тех, кто ценит свое время и нуждается в надежном источнике энергии для своих гаджетов. UGREEN Nexode вполне оправдывает свою стоимость за счет высокой производительности и надежности. Этот пауэрбанк станет отличным спутником в путешествиях, на работе и в повседневной жизни, обеспечивая ваши устройства необходимой энергией в любых условиях.

Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)

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