UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт: мощный внешний аккумулятор с дисплеем

19 августа 2024 |

Современные пользователи, будь то профессионалы, путешественники или просто активные люди, все чаще сталкиваются с необходимостью поддерживать свои устройства заряженными в течение всего дня. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и необходимость их постоянной работы требует надежного источника энергии. В этом контексте UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт становится отличным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительное, удобное и многофункциональное решение для зарядки своих устройств.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт: мощный внешний аккумулятор с дисплеем

Какой iPhone лучше держит батарею? Сравнение времени автономной работы всех актуальных iPhone.

 

Содержание статьи

  1. Технические характеристики UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
  2. Дизайн и эргономика UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт
  3. Безопасность и интеллектуальные функции
  4. Практичность и многофункциональность
  5. Сравнение с другими моделями линейки UGREEN Nexode
  6. Преимущества и недостатки UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

 

Технические характеристики UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

  • Емкость: 12 000 мАч — достаточно для зарядки большинства современных смартфонов 1,5–2 раза или ноутбука на 50–70%;
  • Максимальная мощность: 100 Вт, обеспечивающая быструю зарядку ноутбуков и других энергозатратных устройств;
  • Порты: 1 × USB-C (100 Вт) и 1 × USB-A (22,5 Вт) — два порта позволяют одновременно заряжать два устройства;
  • Комплект: повербанк, инструкция пользователя и кабель USB-C.

 

Дизайн

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Одним из первых аспектов, которые привлекают внимание в UGREEN Nexode, является его стильный и компактный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного матового пластика, который не только приятно лежит в руке, но и устойчив к появлению царапин и отпечатков пальцев. Это особенно важно для устройства, которое предполагает активное использование в самых разных условиях. Размеры пауэрбанка составляют 45,5 × 46 × 115 мм, а вес — всего 311 грамм, что позволяет легко носить его с собой в сумке или кармане.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Форма устройства также заслуживает внимания. Она тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании. Пауэрбанк оснащен компактным дисплеем, который показывает уровень заряда батареи и мощность, подаваемую на подключенные устройства. Это делает контроль за зарядкой простым и интуитивно понятным.

Устройство оснащено двумя USB-портами — USB-C и USB-A. Кроме того, на одной из сторон «бруска» имеется единственная кнопка управления.

Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)

Как увеличить время автономной работы аккумулятора iPhone: 25 советов.

 

Безопасность и интеллектуальные функции

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Безопасность устройств — один из ключевых факторов, который учитывается при выборе пауэрбанка. UGREEN Nexode оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Эти функции обеспечивают безопасную зарядку ваших устройств, исключая возможность их повреждения в процессе зарядки.

Кроме того, устройство автоматически регулирует выходную мощность в зависимости от подключенного устройства, что дополнительно предотвращает возможные проблемы с аккумуляторами ваших гаджетов. Наличие дисплея, отображающего уровень заряда и текущую мощность, делает процесс контроля за зарядкой интуитивно понятным и простым.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

 

Режимы индикации дисплея

  • Числовое значение в постоянно светящемся круге — показывает уровень заряда. Если круг мигает, то аккумулятор заряжается.
  • Числовое значение в постоянно светящемся круге, но крайняя правая цифра вращается одной ячейкой — индикатор режима малого тока.
  • Число 188 мигает — включена защита от перегрева.
  • Надпись ICP — включена защита по току.
  • Два глаза в форме сердечек — аккумулятор полностью заряжен.
  • Два глаза (улыбка) — уровень заряда устройства составляет от 20 до 99%.
  • Два глаза (черточки) — уровень заряда устройства составляет 20%.
  • Если часто нажимать на кнопку, появится недовольная рожица.

Беспроводная зарядка Qi2. Что это? Какие iPhone поддерживаются и какая разница с MagSafe

 

Практичность и многофункциональность

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт предоставляет возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств. Это особенно удобно, если у вас несколько гаджетов, которые требуют зарядки. Например, вы можете одновременно подключить ноутбук, смартфон и наушники, и все они будут заряжаться без снижения мощности.

 

Режимы работы

USB-C выход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 5 A (100 Вт макс)
USB-A выход 5 В = 3 A, 9 В = 2 A, 12 В = 1,5 A, 10 В = 2,25 A (22,5 Вт макс)
USB-C вход 5 В = 3 A, 9 В = 3 A, 12 В = 3 A, 15 В = 3 A, 20 В = 3,25 A (65 Вт макс)

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Производитель заявляет, что за 30 минут быстрой зарядки в режиме 100 Вт, UGREEN Nexode сможет зарядить iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra до 55%, 11-дюймовый iPad Pro (M4) до 40%, 16 дюймовый MacBook Pro до 28%.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Еще одним важным аспектом является портативность UGREEN Nexode. Благодаря компактным размерам и малому весу, его можно легко носить с собой в любую поездку, будь то командировка или отпуск. Устройство легко помещается в сумке или рюкзаке и не занимает много места, что особенно важно при путешествиях, когда каждый грамм и сантиметр на счету.

Устройство помимо прочего поддерживает режим струйной зарядки, что особенно полезно для гаджетов с низким энергопотреблением, таких как умные часы или наушники.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

А противоскользящая подставка обеспечивает дополнительное удобство и безопасность при использовании.

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

 

Режимы работы кнопки управления

  • Одно нажатие — включение;
  • Нажатие и удержание в течение 5 сек — выключение;
  • Два нажатия — выключение экрана;
  • Три нажатия — включение режима струйной зарядки (для зарядки устройств с низким энергопотреблением);
  • Нажатие и удержание кнопки в течение 20 секунд — перезагрузка.

Нужно ли вынимать зарядку с розетки, когда ничего не заряжается.

 

Сравнение с другими моделями линейки UGREEN Nexode

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это младшая модель в линейке Nexode, которая также включает в себя более мощные варианты на 20 000 мАч (130 Вт) и 25 000 мАч (200 Вт). В сравнении с ними, модель на 12 000 мАч выигрывает в компактности, портативности и цене, что делает ее более удобной для ежедневного использования. Хотя у нее меньшая емкость, это компенсируется более низким весом и удобством транспортировки.

Наушники с костной проводимостью: для чего нужны, преимущества и недостатки.

 

Преимущества и недостатки UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

Преимущества

  • Отличный дизайн, сборка и материалы;
  • Компактные размеры и небольшой вес;
  • Поддержка быстрой зарядки до 100 Вт;
  • Универсальность благодаря наличию двух портов;
  • Защита от перегрева и перегрузки.

 

Недостатки

  • Отсутствие режима быстрой зарядки при подключении нескольких устройств;
  • Перегрев при работе в режиме 100 Вт;
  • Довольно высокая цена, если сравнивать с пауэрбанками других производителей.

Как использовать iPad в качестве зарядки (повербанка): насколько быстро заряжает?

 

Заключение

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт — это устройство, которое сочетает в себе все необходимые качества для современных пользователей. Высокая емкость, поддержка быстрой зарядки, многофункциональность и безопасность — все это делает его отличным выбором для тех, кто ценит свое время и нуждается в надежном источнике энергии для своих гаджетов. UGREEN Nexode вполне оправдывает свою стоимость за счет высокой производительности и надежности. Этот пауэрбанк станет отличным спутником в путешествиях, на работе и в повседневной жизни, обеспечивая ваши устройства необходимой энергией в любых условиях.

Купить UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт (обратите внимание на выбираемую версию)

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.