С выходом macOS Sequoia компания Apple представила новую функцию управления окнами, которая упрощает организацию открытых окон в удобную для пользователя компоновку.

Основные особенности управления окнами в macOS Sequoia

Плиточное размещение окон

В macOS Sequoia появилась функция плиточного размещения окон, аналогичная функциям, доступным пользователям Windows с версии 7 и Aero Snap. Ранее пользователи macOS могли использовать только сторонние приложения, такие как Magnet, Moom и Rectangle, для достижения подобного результата. Теперь Apple предлагает встроенное решение, хотя на мой взгляд оно еще нуждается в доработке.

При перетаскивании окна к краю экрана macOS Sequoia отображает рамку, предлагая возможное положение для плиточного размещения.

После отпускания окно фиксируется в этом положении. Таким образом, можно быстро разместить два окна рядом или расположить четыре окна по углам экрана, чтобы одновременно видеть несколько приложений. Когда окно возвращают из плиточного состояния, оно автоматически восстанавливает свои первоначальные размеры.

Однако система перетаскивания имеет некоторые недостатки. Если удерживать окно у края экрана более двух секунд, можно случайно переключиться на соседний рабочий стол, если он активен. Также бывает сложно зафиксировать окна некоторых приложений в углах экрана. Некоторые приложения не могут уменьшаться до определенного размера, что приводит к наложению окон друг на друга или выходу их за границы экрана. Кроме того, если приложения хорошо работают вместе, при плиточном размещении могут оставаться некрасивые пробелы между окнами, через которые виден рабочий стол. В настройках системы есть опция, позволяющая уменьшить эти пробелы.

Новые настройки

В macOS Sequoia, Apple ввела новые опции управления окнами в разделе «Рабочий стол и Dock» в приложении «Системные настройки».

Пользователи могут активировать плиточное размещение окон, удерживая клавишу ⌥Option (Alt) при перетаскивании окон. Также можно отключить опцию «Окна с полями», чтобы уменьшить пробелы между окнами.

Использование зеленой кнопки

В macOS 15 добавлены новые опции плиточного размещения к зеленой кнопке в верхнем углу окон. При наведении курсора на зеленую кнопку появляется меню с опциями перемещения и изменения размера или заполнения и расположения всех открытых окон. Эти опции обычно работают лучше, чем система перетаскивания в текущем состоянии.

Примеры использования

Пример 1: Вы работаете с несколькими документами и хотите видеть их все на одном экране. Вы перетаскиваете окно первого документа к левому краю экрана, затем окно второго документа к правому краю экрана. Таким образом, оба документа будут расположены рядом друг с другом, занимая свою половину экрана.

Пример 2: Вы хотите одновременно видеть четыре различных приложения. Вы перетаскиваете первое окно в верхний левый угол, второе — в верхний правый угол, третье — в нижний левый угол и четвертое — в нижний правый угол. Все окна будут расположены по углам, позволяя вам одновременно работать с каждым из них.

Сравнение со сторонними приложениями

Хотя встроенное решение Apple удобно и доступно сразу «из коробки», оно все еще уступает некоторым сторонним приложениям по функциональности. Например, приложения Magnet и Rectangle предлагают более гибкие и настраиваемые возможности для управления окнами, включая поддержку горячих клавиш и более точное расположение окон. Эти приложения позволяют пользователям полностью контролировать расположение и размеры окон, обеспечивая максимальную продуктивность и удобство.

Magnet является одним из самых популярных приложений для управления окнами на macOS. Оно позволяет фиксировать окна с помощью клавиатурных сокращений, перетаскивания и из меню приложения. Magnet поддерживает различные раскладки окон, такие как угловое размещение, вертикальное и горизонтальное деление, и многое другое. Rectangle в свою очередь написан на языке Swift и основан на проекте Spectacle. Это приложение позволяет настраивать десятки действий, таких как макеты экранов и позиции окон, и все связанные с ними сочетания клавиш. Rectangle предлагает заметно больше гибкости в управлении окнами по сравнению с текущими встроенными функциями macOS Sequoia.

Apple обещает улучшить функционал плиточного размещения в следующих версиях macOS Sequoia. В текущей версии пользователи могут столкнуться с некоторыми неудобствами, но ожидается, что они будут устранены к моменту публичного релиза операционной системы. Будущие обновления могут включать улучшенные алгоритмы размещения окон, расширенные настройки и более интуитивно понятный интерфейс для управления окнами. На данный же момент управление окнами в macOS Sequoia еще не реализовано полностью и нуждается в доработке. Однако это всего лишь первая бета-версия для разработчиков.

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