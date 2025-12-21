Ugreen Qi2 25W MagFlow 2-in-1: быстрая беспроводная зарядка iPhone

Сегодня я расскажу о гаджете, который обещает изменить привычный взгляд на беспроводную зарядку iPhone — Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger (W752). Ранее мы уже рассказывали о первой версии этого устройства с поддержкой стандарта Qi2. Но за последние несколько лет индустрия беспроводной зарядки сделала гигантский скачок: стандарты становятся быстрее, устройства — компактнее и умнее, а универсальность — уже не просто бонус, а норма.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Купить зарядную станцию Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger (W752)

На мой стол попало устройство Ugreen MagFlow 2-in-1 — это одна из первых беспроводных зарядок с поддержкой стандарта Qi2 25W. Я уже не первый год тестирую разные зарядки, и мне есть с чем сравнивать. Поэтому поделюсь не только сухими характеристиками, но и живыми впечатлениями: что понравилось, что раздражало, где устройство реально решает задачи, а где уступает конкурентам.

Внешний вид и комплектация

Первое, что бросается в глаза — необычный, почти футуристичный форм-фактор: компактный кубик размером всего 6,1 × 6,1 × 4,3 см (или 2,4 × 2,4 × 1,7 дюйма), весом около 230 грамм.

Он легко помещается в руке, не занимает много места на столе или в рюкзаке.

Особенно порадовала конструкция: куб раскрывается и превращается в мини-станцию с вертикальной подставкой для смартфона.

Верхняя панель — это основная площадка для быстрой магнитной зарядки iPhone (MagSafe/Qi2), а снизу встроена площадка для наушников (5 Вт, идеально для AirPods).

На верхней панели нанесена маркировка Qi2 25W, которая указывает на главное преимущество этого устройства. Об этом расскажу ниже.

Материалы смешанные. Основная часть — легкий пластиковый корпус необычного голубовато-серебристого оттенка. На днище — резиновые ножки, чтобы зарядка не скользила по столу. В целом, визуально устройство выглядит современно и свежо, но вот тактильные ощущения чуть уступают премиальным аналогам: пластик легкий, местами кажется «простоватым».

В коробке вы найдете:

Саму зарядную станцию;

Кабель USB-C / USB-C длиной 1 метр (3A);

Документацию.

Адаптер питания не входит в комплект — сегодня это уже стандарт у большинства производителей, но если у вас нет мощного блока (от 45 Вт), придется докупить. Я использовал для тестов адаптер в виде робота на 65 Вт от Ugreen.

Функционал

Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger позволяет одновременно заряжать беспроводным способом два устройства: смартфон (до 25 Вт по Qi2/MagSafe) и наушники (5 Вт). Дополнительный USB-C порт позволяет добавить еще одно устройство (правда, тоже только 5 Вт), например, Apple Watch.

Главная фишка устройства — быстрая беспроводная зарядка, основанная на поддержке стандарта Qi2 25W (обратите внимание на соответствующую маркировку на платформе для смартфона: не просто Qi2, а Qi2 25W).

Qi2 25W — это новая эра беспроводной зарядки iPhone. Если раньше стандарт Qi2 давал максимум 15 Вт (и то далеко не на всех зарядках), то теперь — до 25 Вт. На моем iPhone 17 Pro за 30 минут зарядка поднялась с 30% до 76% — результат впечатляющий. И это без провода!

Магниты здесь отличные — телефон держится крепко, даже в чехле (не слишком плотном). Можно одним движением «прилепить» телефон к зарядке, не боясь промахнуться. Это не только повышает эффективность (выравнивание катушек — меньше потерь, меньше нагрева), но и делает использование элементарным.

И хотя Qi2 25W формально поддерживает магнитное крепление, сравнивать его с настоящим MagSafe не совсем корректно. Например, Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger поддерживает режим «Ожидание», но не имеет NFC-чипа.

Это означает, что устройство будет поддерживать работу iPhone в режиме «прикроватных часов», но оно не сможет показывать фирменную анимацию и запоминать циферблаты на зарядке в этом режиме. Эта функция доступна только для устройств с MagSafe.

Совместимость

С какими устройствами работает MagFlow 2-in-1?

iPhone 12 и новее (полная поддержка MagSafe, Qi2, вплоть до iPhone 17 — 25 Вт);

Android с поддержкой Qi2 (например, новые Google Pixel с Pixel Snap, отдельные Samsung Galaxy с Qi2);

Старые Android-смартфоны и iPhone — только Qi-режим, скорость будет ниже (до 10-15 Вт);

AirPods (с поддержкой беспроводной зарядки);

Некоторые TWS с поддержкой Qi (но не все кейсы помещаются физически);

Apple Watch, фитнес-браслеты, другие аксессуары — через USB-C боковой порт (5 Вт).

Ограничения и нюансы следующие:

Вся мощь стандарта Qi2 25W и этой зарядной станции раскроется в полной мере только у владельцев iPhone 16 (кроме iPhone 16e) и более новых моделей. Подробнее о совместимости вы можете узнать в этом материале.

Плоские наушники подходят отлично, крупные — могут не влезть;

Третий порт — только для маломощных устройств (часы, браслеты, мелкая электроника).

Выводы

Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger (W752) — это зарядка нового поколения, которая впечатляет не только скоростью, но и продуманностью конструкции, универсальностью и безопасностью.

Что понравилось

Скорость зарядки реально заметна на новых смартфонах : если ваш телефон поддерживает Qi2 25W, разница с классическим MagSafe ощущается уже после 10–15 минут;

: если ваш телефон поддерживает Qi2 25W, разница с классическим MagSafe ощущается уже после 10–15 минут; Магнитное крепление и компактность делают устройство идеальным для дома и командировок. Бросил кубик в сумку — и не паришься о проводах;

делают устройство идеальным для дома и командировок. Бросил кубик в сумку — и не паришься о проводах; Одновременная зарядка двух устройств — must-have для современных пользователей: телефон + наушники = 90% бытовых сценариев. Третий порт — приятный бонус для часов;

— must-have для современных пользователей: телефон + наушники = 90% бытовых сценариев. Третий порт — приятный бонус для часов; Безопасность на высоте : перегрев невозможен, зарядка автоматически приостанавливается при критических температурах;

: перегрев невозможен, зарядка автоматически приостанавливается при критических температурах; Универсальность — работает не только с iPhone, но и с Android (при поддержке Qi2), а также с аксессуарами через USB-C.

Что можно улучшить

Нет блока питания в комплекте (впрочем, это бич индустрии последних лет);

Боковой порт слабый — быстро подзарядить часы не получится;

Устройство не дешевое, но с учетом новых технологий — это ожидаемо. На скидках или в будущем стоимость наверняка снизится.

Купить зарядную станцию Ugreen Qi2 MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger (W752)

Читайте «Яблык» в Telegram и смотрите в YouTube