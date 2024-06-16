С выходом iOS 18 (iPadOS 18) в приложении «Файлы» появилась полезная функция, о которой Apple умолчала на презентации WWDC 2024. Речь идет о возможности, позволяющей запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на устройстве.

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

Если вы активно работаете с файлами в iOS или iPadOS используя приложение «Файлы» от Apple, то, вероятно, могли столкнуться с проблемой, когда файлы, хранящиеся в облаке, внезапно становились недоступными без подключения к интернету. В целях экономии места на устройстве алгоритмы приложения могут удалить загруженные на устройство файлы, оставив лишь их ярлыки.

Для загрузки файла непросредственно на устройство достаточно коснуться ярлыка. Однако это может быть не совсем удобно, когда доступ к интернету ограничен.

Теперь же, благодаря функции «Оставить в загрузках», пользователь может назначить определенные файлы и папки для постоянного хранения на устройстве, что значительно улучшает мобильность и удобство использования устройства, особенно в условиях ограниченного доступа к интернету.

Для того чтобы запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad, зажмите (нажмите и удерживайте) файл или папку до появления контекстного меню, в котором выберите пункт «Оставить в загрузках».

Выбранный файл или папка будут загружены на устройство, а значок с облачком темного цвета будет свидетельствовать о том, что файл (папка) будет всегда храниться локально на iPhone или iPad.

При желании, вы можете вернуться к значениям по умолчанию, то есть доверить хранение файлов на устройстве алгоритмам приложения. Для этого необходимо лишь зажать необходимый файл или папку и в появившемся контекстном меню снять галочку с пункта «Оставить в загрузках».

Кроме того, напомним, что начиная с iOS 18 (iPadOS 18) пользователи могут установить дополнительную защиту при помощи Face ID от несанкционированного запуска выбранных приложений, в том числе приложения «Файлы».

Дополнительные возможности в iOS 18 и iPadOS 18

Одной из главных тем обновления iOS 18 и iPadOS 18 стала расширенная возможность кастомизации домашнего экрана под нужды пользователя. Теперь пользователи могут настроить иконки приложений, их цвета и расположение, что позволяет создать уникальное и удобное рабочее пространство.

Кроме того, был полностью переработан «Пункт управления».

Также необходимо отметить внедрение в iOS и iPadOS собственной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Пользователи iPad, получили долгожданное приложение «Калькулятор», которое теперь включает функцию «Math Notes», позволящую решать уравнения с помощью Apple Pencil и даже строить графики в реальном времени. Это особенно полезно для студентов и профессионалов, работающих с математикой и наукой.

Здесь же стоит отметить функцию «Smart Script» для рукописных заметок, которая использует машинное обучение для распознавания и улучшения рукописного текста в реальном времени, что делает процесс записи заметок на iPad гораздо более продуктивным и приятным. Пользователи могут копировать и вставлять рукописные заметки в другие приложения, что упрощает работу с текстом и интеграцию с другими инструментами iPadOS 18.

Официальные версии iOS 18 и iPadOS 18 будут доступны для загрузки в сентябре 2024 года, но при желании, их бета-версии можно установить уже сегодня.

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