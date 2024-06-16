Новое в iOS 18: Как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

16 июня 2024 |

С выходом iOS 18 (iPadOS 18) в приложении «Файлы» появилась полезная функция, о которой Apple умолчала на презентации WWDC 2024. Речь идет о возможности, позволяющей запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на устройстве.

Как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

Как изменять уровень яркости фонарика и ширину луча на iPhone с iOS 18.

 

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

Если вы активно работаете с файлами в iOS или iPadOS используя приложение «Файлы» от Apple, то, вероятно, могли столкнуться с проблемой, когда файлы, хранящиеся в облаке, внезапно становились недоступными без подключения к интернету. В целях экономии места на устройстве алгоритмы приложения могут удалить загруженные на устройство файлы, оставив лишь их ярлыки.

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

Для загрузки файла непросредственно на устройство достаточно коснуться ярлыка. Однако это может быть не совсем удобно, когда доступ к интернету ограничен.

Теперь же, благодаря функции «Оставить в загрузках», пользователь может назначить определенные файлы и папки для постоянного хранения на устройстве, что значительно улучшает мобильность и удобство использования устройства, особенно в условиях ограниченного доступа к интернету.

Для того чтобы запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad, зажмите (нажмите и удерживайте) файл или папку до появления контекстного меню, в котором выберите пункт «Оставить в загрузках».

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

 

Выбранный файл или папка будут загружены на устройство, а значок с облачком темного цвета будет свидетельствовать о том, что файл (папка) будет всегда храниться локально на iPhone или iPad.

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

zen touch

При желании, вы можете вернуться к значениям по умолчанию, то есть доверить хранение файлов на устройстве алгоритмам приложения. Для этого необходимо лишь зажать необходимый файл или папку и в появившемся контекстном меню снять галочку с пункта «Оставить в загрузках».

«Оставить в загрузках» или как запретить автоматическое удаление загруженных файлов iCloud на iPhone или iPad

 

Кроме того, напомним, что начиная с iOS 18 (iPadOS 18) пользователи могут установить дополнительную защиту при помощи Face ID от несанкционированного запуска выбранных приложений, в том числе приложения «Файлы».

Как настраивать уведомления в Локаторе на iPhone и другие полезные возможности приложения.

 

Дополнительные возможности в iOS 18 и iPadOS 18

Одной из главных тем обновления iOS 18 и iPadOS 18 стала расширенная возможность кастомизации домашнего экрана под нужды пользователя. Теперь пользователи могут настроить иконки приложений, их цвета и расположение, что позволяет создать уникальное и удобное рабочее пространство.

Как изменить цветовой оттенок иконок приложений на Айфоне или Айпаде?

 

Кроме того, был полностью переработан «Пункт управления».

Также необходимо отметить внедрение в iOS и iPadOS собственной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

apple intelligence

Пользователи iPad, получили долгожданное приложение «Калькулятор», которое теперь включает функцию «Math Notes», позволящую решать уравнения с помощью Apple Pencil и даже строить графики в реальном времени. Это особенно полезно для студентов и профессионалов, работающих с математикой и наукой.

Приложение Калькулятор на iPad

Здесь же стоит отметить функцию «Smart Script» для рукописных заметок, которая использует машинное обучение для распознавания и улучшения рукописного текста в реальном времени, что делает процесс записи заметок на iPad гораздо более продуктивным и приятным. Пользователи могут копировать и вставлять рукописные заметки в другие приложения, что упрощает работу с текстом и интеграцию с другими инструментами iPadOS 18.

Официальные версии iOS 18 и iPadOS 18 будут доступны для загрузки в сентябре 2024 года, но при желании, их бета-версии можно установить уже сегодня.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.