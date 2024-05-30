В ближайшие месяцы начнется первое на сегодняшний день клиническое испытание уникального лекарственного препарата, который способен регенерировать наши зубы.

Прошел уже год после успешных опытов на животных, так что исследователи готовятся проверить его действие на людях. Если экспериментальное лечение пройдет удачно, то к 2030 году это революционное средство может стать коммерчески доступным.

Грядущее испытание, которое продлится с сентября 2024 года по август будущего 2025 года, будет проводиться в Университетской клинике Киото. В нем примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, челюсти которых не имеют как минимум одного коренного зуба. Участникам внутривенно введут экспериментальный препарат, эффективность которого для человеческой ротовой полости предстоит оценить. Ранее лекарство продемонстрировало способность отращивать новые натуральные зубы у лабораторных мышей и хорьков без каких-либо серьезных побочных и отрицательных эффектов.

«Мы нацелены на оказание помощи людям, страдающим от потери зубов», — сообщает Кацу Такахаши, ведущий исследователь и руководитель стоматологического и челюстно-лицевого хирургии больницы Китано. «На данный момент мы не располагаем терапией, которая могла бы гарантировать окончательное решение данной проблемы. Мы ясно осознаем, что ожидания людей относительно возможности восстановления зубов весьма высоки».

После завершения первой 11-месячной фазы, ученые собираются испытать препарат уже на детях возрастом от 2 до 7 лет, которые жалуются на отсутствие не менее четырех зубов в следствие врожденного дефицита. По оценкам, такое состояние наблюдается приблизительно у 1% общего населения. Группа уже начала отбор участников для следующего этапа исследования.

Далее ученые намерены расширить исследовательскую программу, включив в нее людей с частичной потерей зубов — когда по разным причинам отсутствует вплоть до 5-ти постоянных зубов. Распространенность такого явления колеблется по-разному от страны к стране, однако приблизительно 5% людей сталкиваются с этой проблемой. Особенно высок процент людей пожилого возраста, потерявших зубы в силу неправильных привычек и длительного времени их воздействия на зубы.

По словам ученых, разработанный ими препарат действует за счет стимуляции стволовых клеток, которые запускают процесс формирования новых зубов. В ходе предварительных испытаний на грызунах и хорьках удалось не только восстановить отсутствующие зубы, но и вырастить целые новые комплекты челюстей.

Исследовательская группа под руководством Такахаши в течение многих лет работала над поиском терапевтического средства для регенерации зубов. Первоначально они фокусировались на факторах роста — белковых молекулах, способствующих созреванию и размножению клеток. Однако эксперименты с их использованием не принесли удовлетворительных результатов из-за неконтролируемого образования клеток и риска развития опухолей.

В разработке нового средства для стимуляции роста зубов используется механизм блокирования белка USAG-1, который в обычных условиях тормозит процесс роста и формирования зубов. Интересно, что эта блокировка способствует передаче сигналов от костного морфогенетического белка (BMP), что активирует образование новой костной ткани. В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что подобные свойства белка USAG-1 приводят к формированию новых зубов у животных.

Ученые отмечают, что этот белок USAG-1 обладает высоким уровнем гомологии с аминокислотными последовательностями у различных видов организмов, включая человека, мышей и бигльских собак. Однако, пока что нет информации о проведении экспериментов на биглях в данном контексте.

Стоит отметить, что упомянутый выше молекулярный биолог и по совместительству стоматолог Такахаши посвятил себя исследованиям в области регенерации зубов с далекого 2005 года. Его целью является создание метода лечения, который может помочь не только при неудачных врожденных стоматологических патологиях, но и при любой случайной потере зубов. Если результаты испытаний будут успешными, то эта терапия сможет быть предоставлена пациентам с постоянно отсутствующими зубами уже через шесть лет.

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