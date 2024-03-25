Человек, который начинает по какой-то причине интересоваться рынком лекарственных средств, столкнется с обилием множества приставок и частиц, которыми сопровождаются названия препаратов. Очевидно, что это не просто красивые слова, за ними скрывается определенный смысл. Это может быть некая добавка или способ применения лекарств. Но что именно прячется за этими «форте», «лонг», «рапид», «экстра» и им подобными словами – потребитель обычно не знает. Давайте попробуем в этом разобраться.

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Форте

Само это слово имеет латинские корни, «fortis» можно перевести, как стойкий, сильный. В современной медицине препараты делят на группы в зависимости от дозировки активного вещества. «Мите» – это лекарства со слабым эффектом, «семи» – средний эффект, а вот «форте» – препараты с высокой дозировкой и самым явно выраженным действием.

Эффект препаратов «форте» достигается разными способами. Чаще всего это увеличенный объем действующего вещества, до двух раз. Например, в обычном цитрамоне 240 мг ацетилсалициловой кислоты, 180 мг парацетамола и 30 г кофеина, а в «цитрамон форте» уже 320 мг ацетилсалициловой кислоты, 240 мг парацетамола и 40 мг кофеина. Витамины «Витрум Пренатал Форте» имеют в составе некоторые минералы и витамины, которых нет в «Витрум Пренатал».

Но иногда производители используют эту приставку в маркетинговых целях. Новые препараты получают в название слово «форте», но при этом более слабого варианта средства попросту не существует. В качестве примера можно привести «Хилак форте» или «Черника форте».

Ретард

Эта приставка рядом с названием лекарства говорит о том, что оно действует более длительно по сравнению с обычной формой препарата. Пролонгированный эффект достигается структурой препарата или способом его производства. И сам факт медленного высвобождения действующего вещества позволяет реже принимать препарат. Например, «Раптен» 50 мг можно принимать 2-3 раза в день, а вот «Раптен Ретард» 100 мл — достаточно и раза в сутки.

Депо

И эта приставка говорит о пролонгированном действии препарата. «Депо» формируется при внутримышечном введении. После этого действующее вещество медленно высвобождается, длиться это может до 28 дней.

Лонг

Препараты с этой частицей в названии тоже работают дольше обычных, в том числе за счет увеличенного объема действующего вещества. Оно подается в большем объеме, но высвобождается медленно. Если в препарате «Кетанов» содержится 10 мг кеторолака триметамина, то в «Кетальгин Лонг» такого же действующего вещества уже в 3 раза больше.

Стоит отметить, что несмотря на всю схожесть пролонгированного действия модифицированное высвобождение работает по-разному. Какие-то препараты освобождают вещество с одинаковой скоростью на протяжении всего времени действия, другие же имеют отсрочку на определенное время, у третьих — активный компонент вступает в силу по требованию организма.

Плюс

Приставка эта у лекарств означает добавление к основному действующему веществу еще какого-то вещества. Чаще всего речь идет о мочегонных препаратах, которые добавляются к антигипертензивным средствам. Так, в составе «Берлиприл Плюс» есть эналаприл и гидрохлоротиазид. Диуретик гидрохлоротиазид имеется в составе «Лозап плюс», дополняя лозартан.

А вот в БАДах «плюс» может означать что угодно, так, «Витрум плюс» выпускает уже другой производитель, не тот, что оригинальный «Витрум». Таблетки поменяли цвет, изменили набор минералов и дозировку витаминов.

Экстра

Таблетки с этим словом в названии отличаются увеличенным объемом действующего вещества, при этом за счет отказа от каких-то оригинальных составляющих. В обычном цитрамоне содержится 240 мг ацетилсалициловой кислоты, 180 мг парацетамола и 30 мг кофеина, а вот в «Цитрамоне Экстра» парацетамола уже 500 мг, кофеина — 50 мг, зато ацетилсалициловой кислоты нет вовсе.

Рапид

Наличие этой приставки говорит о том, что лекарство быстро всасывается в желудочно-кишечный тракт. При приеме обычного «Вольтарен Таба» действующее вещество максимально будет содержаться в крови через 2-4 часа, а вот для «Вольтарен Рапида» это время сокращено до 20-30 минут.

XR

Увидев такую приставку в названии препарата, надо понимать, что в нем действующее вещество высвобождается из таблетки постепенно. Это позволяет принимать XR-формы реже, 1-2 раза в сутки, а не 3 раза, как обычные.

Ко-, Н, НЛ, НД, ГТ

Данные частицы, стоящие рядом с названием препарата, говорят о соседстве с основным действующим веществом еще и мочегонного вещества. Диуретики добавляют обычно в антигипертензивные лекарства. В «Пренесе» работает перондиприл, а в «Ко-Пренесе» есть еще и индапамид. Другие примеры таких препаратов – это «Ко-Перинева», «Лориста Н» или «Лориста НД», «Энап-НЛ», «Рениприл ГТ».

АМ

Частицы «АМ» в названии препарата говорит о том, что в его состав входит амлодипин («Конкор АМ», «Лозап АМ»).

Комби

Нетрудно догадаться, что наличие этого слова в названии препарата говорит о комбинированном его составе («Роксера Комби», «Нипертен Комби»).

Уно, ОД, СР

Препараты с такими частицами в названии тоже обладают пролонгированным эффектом, принимать их надо один раз в сутки («Фромилид Уно», «Цифран ОД», «Клацид СР»). Ошибочно может показаться, что у таких средств есть преимущество – удобно же принимать лекарства раз в день, а не чаще. Однако иногда именно препараты «Уно» или «СР» как раз и нежелательны, например, ими не должны быть антибиотики при лечении язвы желудка или бактерии «Хеликобактер пилори».

Д, ДСР, Инста

Эти частицы могут сопровождать препараты для желудка, значительно расширяя их ассортимент. Тот же «Омез» бывает обычным, а бывает еще и «Инста», «Д», «ДСР». В первом случае речь идет о другой лекарственной форме – порошок вместо капсул. Два других же вида отличаются составом и объемом действующего вещества. Буква «Д» означает использование домперидона, а «ДСР» – домперидон который имеет еще и пролонгированное высвобождение.

Экспресс

И данное слово красноречиво объясняет характер действия препарата. Он явно выделяется своим ускоренным действием. Это слово обычно встречается в наименовании обезболивающих средств, но встречается и в других группах лекарств.

Нео

Это слово говорит о том, что в классическом составе препарата произошли изменения: были добавлены какие-то новые вещества или даже произошла замена одних на других. В результате препараты «Нео» сохраняют свое действие, возможно даже улучшая его, а иногда функционал вообще кардинально меняется. Так, «Троксевазин Нео» как и обычный «Троксевазин» используется в лечении вен, но при этом еще за счет антикоагулянта в составе ухаживает за кожей. А вот «Коделак Нео» лечит сухой кашель, тогда как «Коделак Бронхо» – влажный.