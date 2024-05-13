Лазерная гравировка клавиатуры MacBook: влияет ли на гарантию ноутбука?

Известный факт: в США, Японии, ОАЭ и в некоторых других странах технику Apple можно купить по самым выгодным ценам. Поэтому многие отечественные пользователи, побывавшие в этих государствах, зачастую привозят с собой и какое-нибудь «яблочное» устройство. И если с iPhone, iPad и Apple Watch вообще не возникает никаких проблем с локализацией, то при покупке MacBook нужно учитывать одно обстоятельство: на клавиатуре ноутбука не будет русских букв. Здесь на помощь может прийти лазерная гравировка кириллицы, о которой мы и расскажем в этом материале.

С отсутствием русской клавиатуры на ноутбуках сейчас можно столкнуться и в России: Apple официально перестала продавать здесь технику с 2022 года. Однако параллельный импорт работает исправно, поэтому купить даже последние версии MacBook — не проблема.

Получить кириллицу на клавиатуре можно при помощи лазерной гравировки, но сразу же возникает закономерный вопрос — что будет с гарантией?

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Что такое лазерная гравировка ноутбуков?

Клавиши ноутбуков сделаны из пластика, поэтому без проблем поддаются обработке даже слабого лазера. Обычный лазер способен выжечь на пластике углубление и создать на клавиатуре «русскую раскладку».

В прошлые годы приходилось беспокоиться по поводу качества лазерной гравировки. Не всякое оборудование подходило для этой задачи. Однако сегодня процесс стабилизировался и позволяет получать 100% качественный результат.

Гравировка позволяет выжечь кириллицу на клавиатуре устройств от Apple. Клавиши MacBook сделаны из прозрачного материала, покрашенного в черный цвет.

Лазер выжигает краску, и на клавишах появляются русские буквы. Причем буквы естественным образом подсвечиваются.

Процесс гравировки длится не более 30 минут. Русская клавиатура не стирается. Никакого вреда технике лазер не наносит.

Отметим, что у гравировки есть несколько альтернатив, которые часто используются для обычных ноутбуков. Приведем их список:

• на клавишах выжигаются углубления и заливаются краской (абляция);

• лазер создает на клавише пузыри белого цвета (вспенивание);

• белую клавиатуру нагревают до темного цвета (обугливание);

• буквы переносятся на капы с помощью прокладки с чернилами (тампопечать).

Очевидно, что подобные альтернативы не всегда подходят для MacBook из-за наличия подсветки клавиш.

Отметим, что даже за границей все-таки можно попытаться купить ноутбук с русской клавиатурой. Для этого нужно предварительно связаться с менеджерами Apple и уточнить возможность приобретения такого устройства в конкретном магазине. Вероятнее всего, доставку в этом случае придется ожидать несколько дней.

Лишится ли гарантии MacBook из-за лазерной гравировки клавиш?

В сети ходят слухи, что у устройств Apple на клавишах находится какое-то особенное «нанопокрытие», которое делает их устойчивыми к износу. А лазерная гравировка выжигает нанослой, и из-за этого клавиши быстро стираются.

Конечно, всё это только слухи. Люди делают гравировку для «Макбука» и не жалуются на быстрый износ клавиш. На кнопках не чувствуются неровности, клавиши служат положенный им срок.

Больше всего владельцы ноутбуков боятся, что из-за гравировки можно потерять гарантию. Это также только слухи. Потому что гравировка никак конструктивно не меняет устройство, ноутбук в процессе обработки лазером вскрывать не нужно.

Недостатки лазерной гравировки

Собственно, недостаток всего один: сочетание английских и русских букв не такое, как мы привыкли. Раньше, когда Apple продавала MacBook в России официально, кириллические и латинские символы располагались слева внизу и справа вверху.

Яблык в Telegram и YouTube.

В зарубежных ноутбуках английские буквы стоят по центру клавиш, поэтому русские символы наносятся обычно лазерной гравировкой справа в уголке. Если такое расположение символов на клавиатуре вас не смущает, можете смело делать лазерную гравировку.

Других недостатков гравировки лазером нет. Это простая и быстрая процедура, которая никак не навредит ноутбуку и не лишит его гарантии.

Сколько стоит лазерная гравировка MacBook?

Стоимость нанесения русских букв на клавиатуру MacBook обычно составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Услуги гравировки оказывают большинство сервисных центров, а также специализированные мастерские.

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