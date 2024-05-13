Лишает ли лазерная гравировка клавиатуры MacBook его гарантии?

13 мая 2024 |

Известный факт: в США, Японии, ОАЭ и в некоторых других странах технику Apple можно купить по самым выгодным ценам. Поэтому многие отечественные пользователи, побывавшие в этих государствах, зачастую привозят с собой и какое-нибудь «яблочное» устройство. И если с iPhone, iPad и Apple Watch вообще не возникает никаких проблем с локализацией, то при покупке MacBook нужно учитывать одно обстоятельство: на клавиатуре ноутбука не будет русских букв. Здесь на помощь может прийти лазерная гравировка кириллицы, о которой мы и расскажем в этом материале.

Лазерная гравировка клавиатуры MacBook: влияет ли на гарантию ноутбука?

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С отсутствием русской клавиатуры на ноутбуках сейчас можно столкнуться и в России: Apple официально перестала продавать здесь технику с 2022 года. Однако параллельный импорт работает исправно, поэтому купить даже последние версии MacBook — не проблема.

Получить кириллицу на клавиатуре можно при помощи лазерной гравировки, но сразу же возникает закономерный вопрос — что будет с гарантией?

 

Содержание статьи

  1. Что такое лазерная гравировка ноутбуков?
  2. Лишится ли гарантии MacBook из-за лазерной гравировки?
  3. Недостатки лазерной гравировки
  4. Сколько стоит лазерная гравировка MacBook?

 

Что такое лазерная гравировка ноутбуков?

Клавиши ноутбуков сделаны из пластика, поэтому без проблем поддаются обработке даже слабого лазера. Обычный лазер способен выжечь на пластике углубление и создать на клавиатуре «русскую раскладку».

В прошлые годы приходилось беспокоиться по поводу качества лазерной гравировки. Не всякое оборудование подходило для этой задачи. Однако сегодня процесс стабилизировался и позволяет получать 100% качественный результат.

Гравировка позволяет выжечь кириллицу на клавиатуре устройств от Apple. Клавиши MacBook сделаны из прозрачного материала, покрашенного в черный цвет.

Лазер выжигает краску, и на клавишах появляются русские буквы. Причем буквы естественным образом подсвечиваются.

Процесс гравировки длится не более 30 минут. Русская клавиатура не стирается. Никакого вреда технике лазер не наносит.

Отметим, что у гравировки есть несколько альтернатив, которые часто используются для обычных ноутбуков. Приведем их список:

• на клавишах выжигаются углубления и заливаются краской (абляция);
• лазер создает на клавише пузыри белого цвета (вспенивание);
• белую клавиатуру нагревают до темного цвета (обугливание);
• буквы переносятся на капы с помощью прокладки с чернилами (тампопечать).

Очевидно, что подобные альтернативы не всегда подходят для MacBook из-за наличия подсветки клавиш.

Отметим, что даже за границей все-таки можно попытаться купить ноутбук с русской клавиатурой. Для этого нужно предварительно связаться с менеджерами Apple и уточнить возможность приобретения такого устройства в конкретном магазине. Вероятнее всего, доставку в этом случае придется ожидать несколько дней.

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Лишится ли гарантии MacBook из-за лазерной гравировки клавиш?

В сети ходят слухи, что у устройств Apple на клавишах находится какое-то особенное «нанопокрытие», которое делает их устойчивыми к износу. А лазерная гравировка выжигает нанослой, и из-за этого клавиши быстро стираются.

Конечно, всё это только слухи. Люди делают гравировку для «Макбука» и не жалуются на быстрый износ клавиш. На кнопках не чувствуются неровности, клавиши служат положенный им срок.

Больше всего владельцы ноутбуков боятся, что из-за гравировки можно потерять гарантию. Это также только слухи. Потому что гравировка никак конструктивно не меняет устройство, ноутбук в процессе обработки лазером вскрывать не нужно.

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Недостатки лазерной гравировки

Собственно, недостаток всего один: сочетание английских и русских букв не такое, как мы привыкли. Раньше, когда Apple продавала MacBook в России официально, кириллические и латинские символы располагались слева внизу и справа вверху.

Русские буквы на клавиатуре MacBook Air

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Расположение русских букв на официальном MacBook Air, выпущенном для российского рынка

В зарубежных ноутбуках английские буквы стоят по центру клавиш, поэтому русские символы наносятся обычно лазерной гравировкой справа в уголке. Если такое расположение символов на клавиатуре вас не смущает, можете смело делать лазерную гравировку.

Лазерная гравировка клавиатуры MacBook: влияет ли на гарантию ноутбука?Расположение русских букв после лазерной гравировки на MacBook Air, выпущенном для рынка США

Других недостатков гравировки лазером нет. Это простая и быстрая процедура, которая никак не навредит ноутбуку и не лишит его гарантии.

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Сколько стоит лазерная гравировка MacBook?

Стоимость нанесения русских букв на клавиатуру MacBook обычно составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Услуги гравировки оказывают большинство сервисных центров, а также специализированные мастерские.

 

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Комментарии (Один комментарий)
  • sergey 13.05.2024 в 15:14

    На кой чёрт сдалась колхозная гравировка, когда на Али за копейки можно купить комплект сразу (заводским образом) русифицированных клавиш (колпачков) на любую модель Макбука?

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