Apple планирует добавить новое приложение «Пароли» в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман. Приложение «Пароли» станет альтернативой для таких сторонних вариантов, как 1Password и LastPass. С его помощью можно будет удобно хранить и просматривать свои данные для авторизации на сайтах и в приложениях.

В операционных системах Apple уже есть встроенная функция «Пароли», но она спрятана в приложении «Настройки», и найти её не так уж и просто. Apple постепенно вводила новые функции управления паролями. Сначала появилось хранение логинов и паролей, затем поддержка одноразовых кодов для входа, а после даже генерирование паролей в браузере Safari.

Как и в разделе «Пароли» приложения «Настройки», отдельное приложение будет построено на основе «Связки ключей iCloud». Это функция Apple, которая синхронизирует логины и пароли на всех устройствах Apple. Приложение будет поддерживать все функции, которые уже есть в настройках, а также будет работать на Vision Pro и ПК с Windows.

В приложении будут храниться логины и пароли от сайтов, пароли от сетей Wi-Fi и ключи входа. Последняя функция использует Face ID или Touch ID вместо паролей для авторизации на сайтах. Данные из приложения можно будет автоматически вставлять на сайты и в приложения при авторизации.

С помощью отдельного приложения «Пароли» Apple постарается убедить пользователей выбирать более надёжные пароли и не использовать одни и те же для разных сайтов и сервисов. Компании придётся составить конкуренцию таким популярным менеджерам паролей, как 1Password. Apple позволит импортировать пароли в своё приложение из других сервисов.

Приложение «Пароли» презентуют в первый день Всемирной конференции разработчиков WWDC 10 июня.

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