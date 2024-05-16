Apple анонсировала будущие возможности iOS 18: фото и видео

Apple анонсировала новые функции «Универсального доступа», которые появятся позже в этом году с выходом обновления iOS 18 и новых версий системы для других платформ. Компания по традиции рассказывает о будущих функциях перед презентацией новых операционных систем на конференции WWDC в июне.

Управление iPhone или iPad при помощи взгляда

Самая интересная функция – это отслеживание движения глаз. Она позволит владельцам iPhone и iPad с ограниченными физическими возможностями управлять своими устройствами, просто глядя на них. Система отслеживания взгляда в iOS будет похожа на систему очков дополненной реальности Apple Vision Pro.

Фронтальная камера будет определять, на какой элемент экрана смотрит пользователь, и навигация будет происходить по одному взгляду. Касаться экрана не придётся вообще. Пользователь сможет посмотреть на кнопку, чтобы выделить её, и задержать на ней взгляд на пару секунд, чтобы имитировать нажатие.

Согласно информации, предоставленной Apple, функция будет работать в приложениях iOS и iPadOS без необходимости использовать какое-либо дополнительное оборудование или аксессуары.

Музыкальная вибрация

Эта функция позволит людям с нарушениями слуха почувствовать ритм музыки. iPhone будет использовать вибро-движок, чтобы синхронизировать вибрацию под музыку, которая воспроизводится на устройстве.

Разработчики смогут добавить поддержку новой функции в свои приложения с помощью новых API, которые выпустит компания.

Сигналы движения автомобиля (инструмент против укачивания в автомобиле)

Данная функция должна помочь пользователям iOS, которых часто укачивает в поездках. Функция нацелена на владельцев iPhone и iPad, которые являются пассажирами в движущемся транспорте. Когда она активна, устройство отображает узор из анимированные точек, которые следуют движению автомобиля. Согласно Apple, это устраняет конфликт ощущений в головном мозге и уменьшает ощущение укачивания в дороге.

С помощью датчиков, встроенных в iPhone и iPad, функция будет определять, когда пользователь находится в движущемся транспорте, и подстраиваться под движение. Можно настроить её так, чтобы функция активировать автоматически, или управлять ей через «Пункт управления».

Привязка определенных фраз к запуску быстрых команд на iPhone или iPad

Голосовые команды позволят привязывать определённые фразы к запуску быстрых команд и даже сложных цепочек задач на устройстве. Apple также добавила новый режим прослушивания нестандартной речи, который улучшит диктовку и распознавание речи для пользователей с церебральным параличом, амиотрофическим склерозом или переживших инсульт.

CarPlay

В этот раз внимание уделили и режиму CarPlay. Старые функции «Универсального доступа», включая голосовое управление, цветовые фильтры и распознавание звуков, скоро будут доступны и через интерфейс CarPlay.

Компания также анонсировала несколько более мелких улучшений универсального доступа, которые станут доступны в этом году. Среди них новые голоса для функции «VoiceOver», новая опция «Hover Typing», которая увеличивает контент текстового поля во время редактирования, доступ к «Режиму чтения» в приложении «Лупа» через кнопку «Действие» на iPhone 15 и улучшения для ввода шрифтом Брайля.

Больше деталей вы можете найти в пресс-релизе Apple. В нём не раз упоминается искусственный интеллект и машинное обучение, что ещё раз подтверждает данную направленность для iOS 18, iPadOS 18 и других обновлений. Apple даже ведёт переговоры с OpenAI и Google о сотрудничестве касательно некоторых функций генеративного ИИ.

В любом случае приятно видеть, что Apple делает свои устройства более доступными для как можно большего количества пользователей. Компания анонсировала новые функции как раз к Международному дню людей с инвалидностью (16 мая).

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