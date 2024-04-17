Некоторые пользователи iPhone, iPad, Mac или Apple TV сталкиваются с весьма интересным поведением своих устройств – при просмотре видео экран становится тусклым или даже вообще черным, автоматически затемняясь. Но почему так происходит, ведь даже отключение автоматической яркости не помогает в такой ситуации? На самом деле причина этого эффекта объяснима, она кроется в одной не самой известной настройке устройства.

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Почему гаснет (затемняется) экран при просмотре видео на iPhone, iPad, Mac или Apple TV?

Большинство современных смартфонов и планшетов обладают возможностью автоматической регулировки яркости своего экрана в зависимости от освещения окружающей среды. Это функция помогат облегчить нагрузку на глаза пользователя. Но при просмотре фильмов или видеороликов автоматическая регулировка обычно не требуется. Пользователь в таком случае обычно сам выставляет нужный уровень яркости для лучшего просмотра медиа-контента.

Но иногда в сериалах или фильмах попадаются сцены с быстрыми вспышками света или даже стробоскопическими эффектами. Они могут не только временно ослепить зрителя, повлиять кратковременно на его зрение, но в некоторых случаях даже вызывать припадки у чувствительных людей, вплоть до эпилепсии.

Именно поэтому для таких ситуаций Apple и добавила в свои устройства функцию под названием «Затемнение мигающих вспышек». Она может автоматически заставить гаснуть экран при просмотре видео, если в сцене присутствуют вспышки света или наблюдается эффект стробоскопа. Это позволяет людям с фотосенситивной (светочувствительной) эпилепсией наслаждаться яркими динамичными боевиками.

Функция эта малоизвестная, в операционных системах Apple она скрыта в настройках «Универсального доступа», но по умолчанию отключена. Так что если вы сталкиваетесь с внезапными яркими эффектами на экране своего устройства и хотите сгладить этот эффект, то можете активировать эту функцию.

Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на iPhone и iPad?

Предварительные требования:

iPhone под управлением iOS 16.4 или более новой версии.

iPad под управлением iPadOS 16.4 или более новой версии.

Вот что надо сделать для управления этой полезной функцией.

1. На своем iPhone или iPad перейдите в приложение «Настройки».

2. Пролистайте по списку вниз, пока не найдете раздел «Универсальный доступ».

3. Выберите пункт «Движение» в разделе «Зрение».

4. Теперь вам надо лишь активировать (или деактивировать) опцию «Затемнение мигающих вспышек».

Вот и все ваши действия! При активации этой функции в будущем ваш iPhone или iPad будет автоматически снижать яркость экрана в сценах с резким светом или стробоскопическим эффектом.

Как включить или выключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Mac?

Не только iPhone и iPad получили эту функцию. «Затемнение мигающих вспышек» работает и на любом Mac с чипом Apple Silicon под управлением macOS Ventura 13.3 или более поздней версией системы. Уточните эти характеристики своего компьютера и при необходимости обновите его операционную систему до актуальной версии. Обратите внимание, что принципиально, кто является производителем процессора Mac. Компьютеры Apple на базе процессоров Intel функцию «Затемнение мигающих вспышек» не поддерживают.

И вот простые шаги, чтобы активировать эту возможность в macOS.

1. Откройте раскрывающееся меню Apple → Системные настройки.

2. На боковой панели выберите «Универсальный доступ».

3. Справа нажмите на «Монитор», а потом в следующем меню активируйте опцию «Затемнение мигающих вспышек».

И теперь при просмотре поддерживаемых компьютером медиафайлов, ваш Mac в режиме реального времени будет обрабатывать этот контент и автоматически подстраивать яркость экрана в тех сценах, которые могут ослепить или привести к временному нарушению зрения. Однако сама Apple благоразумно предупреждает, что не стоит полагаться всецело на эту функцию, если происходит лечение от какого-либо связанного со зрением заболевания.

Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Apple TV?

Функция затемнения мигающих вспышек работает на всех поколениях Apple TV 4K и Apple TV HD под управлением tvOS 16.4 или более поздней версии. Убедитесь, что ваша ТВ-приставка обновлена до актуальной версии системы и выполните следующие действия по затемнению мигающих вспышек.

1. На своем Apple TV откройте приложение «Настройки».

2. В главном меню выберите пункт «Универсальный доступ».

3. Щелкните по параметру «Движение», а потом активируйте функцию «Затемнение мигающих вспышек».

При этом устройство не только затемнит яркие вспышки света, но и покажет на временной шкале воспроизведения фрагменты с высокой вероятностью мигания и эффекта стробоскопа.

Как работает функция «Затемнение мигающих вспышек»?

Функция «Затемнение мигающих вспышек» использует алгоритм анализа видео в режиме реального времени, который реализован сопроцессором Apple Neural Engine. Обработка происходит локально, без привлечения облачных технологий, что обеспечивает вашу конфиденциальность.

API Apple дает возможность разработчикам работать с этим параметром. В результате и сторонние приложения могут адаптировать свой пользовательский интерфейс или воспроизводить медиафайлы с приглушением мерцающего света. Аналогично, в играх можно корректировать анимацию и визуальные эффекты, смягчая яркие вспышки.

Вероятно, вы даже обращали внимание на предупреждения о ярких вспышках, эта информация может появляться в начале фильмов или телешоу. Но с активацией этой функции любой, кто реагирует на яркий свет тошнотой, головокружением или даже эпилепсией, сможет наслаждаться комфортным просмотром видео на устройствах Apple.

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