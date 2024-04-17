Некоторые пользователи iPhone, iPad, Mac или Apple TV сталкиваются с весьма интересным поведением своих устройств – при просмотре видео экран становится тусклым или даже вообще черным, автоматически затемняясь. Но почему так происходит, ведь даже отключение автоматической яркости не помогает в такой ситуации? На самом деле причина этого эффекта объяснима, она кроется в одной не самой известной настройке устройства.
Содержание статьи
- Почему гаснет (затемняется) экран при просмотре видео на iPhone, iPad, Mac или Apple TV??
- Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на iPhone и iPad?
- Как включить или выключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Mac?
- Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Apple TV?
- Как работает функция «Затемнение мигающих вспышек»?
Почему гаснет (затемняется) экран при просмотре видео на iPhone, iPad, Mac или Apple TV?
Большинство современных смартфонов и планшетов обладают возможностью автоматической регулировки яркости своего экрана в зависимости от освещения окружающей среды. Это функция помогат облегчить нагрузку на глаза пользователя. Но при просмотре фильмов или видеороликов автоматическая регулировка обычно не требуется. Пользователь в таком случае обычно сам выставляет нужный уровень яркости для лучшего просмотра медиа-контента.
Но иногда в сериалах или фильмах попадаются сцены с быстрыми вспышками света или даже стробоскопическими эффектами. Они могут не только временно ослепить зрителя, повлиять кратковременно на его зрение, но в некоторых случаях даже вызывать припадки у чувствительных людей, вплоть до эпилепсии.
Именно поэтому для таких ситуаций Apple и добавила в свои устройства функцию под названием «Затемнение мигающих вспышек». Она может автоматически заставить гаснуть экран при просмотре видео, если в сцене присутствуют вспышки света или наблюдается эффект стробоскопа. Это позволяет людям с фотосенситивной (светочувствительной) эпилепсией наслаждаться яркими динамичными боевиками.
Функция эта малоизвестная, в операционных системах Apple она скрыта в настройках «Универсального доступа», но по умолчанию отключена. Так что если вы сталкиваетесь с внезапными яркими эффектами на экране своего устройства и хотите сгладить этот эффект, то можете активировать эту функцию.
Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на iPhone и iPad?
Предварительные требования:
- iPhone под управлением iOS 16.4 или более новой версии.
- iPad под управлением iPadOS 16.4 или более новой версии.
Вот что надо сделать для управления этой полезной функцией.
1. На своем iPhone или iPad перейдите в приложение «Настройки».
2. Пролистайте по списку вниз, пока не найдете раздел «Универсальный доступ».
3. Выберите пункт «Движение» в разделе «Зрение».
4. Теперь вам надо лишь активировать (или деактивировать) опцию «Затемнение мигающих вспышек».
Вот и все ваши действия! При активации этой функции в будущем ваш iPhone или iPad будет автоматически снижать яркость экрана в сценах с резким светом или стробоскопическим эффектом.
Как включить или выключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Mac?
Не только iPhone и iPad получили эту функцию. «Затемнение мигающих вспышек» работает и на любом Mac с чипом Apple Silicon под управлением macOS Ventura 13.3 или более поздней версией системы. Уточните эти характеристики своего компьютера и при необходимости обновите его операционную систему до актуальной версии. Обратите внимание, что принципиально, кто является производителем процессора Mac. Компьютеры Apple на базе процессоров Intel функцию «Затемнение мигающих вспышек» не поддерживают.
И вот простые шаги, чтобы активировать эту возможность в macOS.
1. Откройте раскрывающееся меню Apple → Системные настройки.
2. На боковой панели выберите «Универсальный доступ».
3. Справа нажмите на «Монитор», а потом в следующем меню активируйте опцию «Затемнение мигающих вспышек».
И теперь при просмотре поддерживаемых компьютером медиафайлов, ваш Mac в режиме реального времени будет обрабатывать этот контент и автоматически подстраивать яркость экрана в тех сценах, которые могут ослепить или привести к временному нарушению зрения. Однако сама Apple благоразумно предупреждает, что не стоит полагаться всецело на эту функцию, если происходит лечение от какого-либо связанного со зрением заболевания.
Как включить или отключить затемнение экрана при ярких вспышках на видео на Apple TV?
Функция затемнения мигающих вспышек работает на всех поколениях Apple TV 4K и Apple TV HD под управлением tvOS 16.4 или более поздней версии. Убедитесь, что ваша ТВ-приставка обновлена до актуальной версии системы и выполните следующие действия по затемнению мигающих вспышек.
1. На своем Apple TV откройте приложение «Настройки».
2. В главном меню выберите пункт «Универсальный доступ».
3. Щелкните по параметру «Движение», а потом активируйте функцию «Затемнение мигающих вспышек».
При этом устройство не только затемнит яркие вспышки света, но и покажет на временной шкале воспроизведения фрагменты с высокой вероятностью мигания и эффекта стробоскопа.
Как работает функция «Затемнение мигающих вспышек»?
Функция «Затемнение мигающих вспышек» использует алгоритм анализа видео в режиме реального времени, который реализован сопроцессором Apple Neural Engine. Обработка происходит локально, без привлечения облачных технологий, что обеспечивает вашу конфиденциальность.
API Apple дает возможность разработчикам работать с этим параметром. В результате и сторонние приложения могут адаптировать свой пользовательский интерфейс или воспроизводить медиафайлы с приглушением мерцающего света. Аналогично, в играх можно корректировать анимацию и визуальные эффекты, смягчая яркие вспышки.
Вероятно, вы даже обращали внимание на предупреждения о ярких вспышках, эта информация может появляться в начале фильмов или телешоу. Но с активацией этой функции любой, кто реагирует на яркий свет тошнотой, головокружением или даже эпилепсией, сможет наслаждаться комфортным просмотром видео на устройствах Apple.
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