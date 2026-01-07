В начале 2026 года Telegram для iOS получил крупное обновление с новым визуальным стилем Liquid Glass, как в iOS — элементы интерфейса стали прозрачными, а свет и фон мягко преломляются на стеклянных панелях. Разработчики позиционируют это как современный и «воздушный» дизайн, однако далеко не все пользователи iPhone оценили изменения. Многие жалуются, что прежнее оформление было удобнее, а новая «стеклянность» мешает читать текст и ориентироваться в меню.

Вернуть старый дизайн полностью нельзя — разработчики оставили такой выбор за собой. Зато есть простой способ частично устранить эффект прозрачности и сделать интерфейс более привычным.

Как отключить прозрачный дизайн Liquid Glass в Telegram на iPhone

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и перейдите в раздел «Универсальный доступ».

2. Пролистайте вниз и выберите пункт меню «Настройки по приложениям».

3. Нажмите кнопку «Добавить приложение» и выберите Telegram из списка установленных программ.

4. Нажмите «Telegram» после добавления.

5. В открывшихся настройках перейдите в меню «Понижение прозрачности».

6. Установите галочку напротив пункта «Вкл».

После этих действий главные элементы интерфейса, меню и поля ввода в чатах становятся однотонными. Прозрачные панели больше не отвлекают, а текст читается легче. Однако полностью избавиться от стеклянного эффекта не получится: верхняя часть чатов по-прежнему останется полупрозрачной и уходит за пределы экрана.

Таким образом, хотя вернуть полностью старый интерфейс невозможно, этот лайфхак делает Telegram удобнее для тех, кто не любит чрезмерную прозрачность.

