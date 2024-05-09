Реклама нового iPad Pro «раздавила» творческих людей

09 мая 2024 |

Новый рекламный ролик Apple для планшета iPad Pro вызвал небывалый гнев в творческих кругах. В провокационном видео гидравлический пресс безжалостно давит музыкальные инструменты, разрушает скульптуры и раскрашивает холст красками из разорвавшихся тюбиков. Затем, когда пресс поднимается, весь этот артистический хаос исчезает, оставляя лишь утонченный новый iPad Pro.

Творческие люди «раздавлены» рекламой нового iPad Pro

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«Надругательство над людским опытом», — с возмущением прокомментировал данное зрелище британский актер Хью Грант. И он не одинок. В наше время, когда ИИ угрожает заменить собой творческие профессии, подобный посыл от Apple многие восприняли как пощечину.

В Голливуде писатели и актеры вот уже полгода борются за защиту своих рабочих мест от ИИ. В то же время мировые игровые студии сокращают тысячи сотрудников, а искусственные музыканты и певцы размножаются в TikTok к ярости различных лейблов и артистов. А представители покойного Тупака Шакура даже успели наложить запрет на использование его голоса, созданного ИИ, в «совместном» треке с Дрейком под названием «Taylor Made».

И в этой напряженной атмосфере Apple, опоздавшая с ответом на ИИ-революцию, грубо надавливает на больную для многих точку. Вместо чуткого прочтения настроений бренд безапелляционно заявляет, что весь человеческий творческий потенциал сегодня умещается в тоненьком планшете.

Быстрая реакция общественности показывает, что в вопросе ИИ корпорациям впредь стоит поосторожнее выбирать слова и образы. Иначе их ждет судьба скульптур и красок, смятых мощным прессом Apple.

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