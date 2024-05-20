При покупке флеш-карты мы обращаем внимание на её ёмкость, скорость работы и надёжность – именно в таком порядке. Однако появилась флешка, для которой этот порядок совсем другой. Её ёмкость составляет 8 Кбайт (8192 символа), но зато работает она более 200 лет. Устройство стоит 30 евро.

Устройство Blaustahl USB Storage Device от компании Machdyne предназначено для длительного хранения текста в течение аж 200 лет. Оно использует микроконтроллер Raspberry Pi RP2040, благодаря чему подходит для безопасного хранения различных элементов.

Флешка использует память FRAM (Ferroelectric RAM), известную сверхнизким потреблением энергии, высокой скоростью записи и чрезвычайной стойкостью к записи (более миллиарда циклов считывания/записи). Такая память лучше, чем EEPROM и NOR, в плане производительности, но и стоит дороже. У флешки Blaustahl есть 4 Мбайт памяти NOR для прошивки и порт USB Type-A (male), не требующий дополнительный драйверов в большинстве операционных систем.

Что можно хранить на флешке на 8 Кбайт? Пару страниц текста, в зависимости от форматирования. У флешки Blaustahl имеется встроенный текстовый редактор, доступный через такие программы, как PuTTY и Tera Term. Устройство идеально подходит для хранения паролей, ключей криптовалюты, заметок и данных для геокэшинга.

Память FRAM выделяется на фоне остальных своим длительным функционированием и надёжностью. Такая флешка может хранить данные более 200 лет при температуре 35°C и 95 лет при температуре 55°C. В таких же условиях флешка NAND проработает всего 16-20 лет. Накопители EEPROM тоже долго хранят данные, но работают медленнее и поддерживают меньше циклов записи. С другой стороны, когда памяти всего 8 Кб, это не особо важно.

Более того, в будущем ожидается системное обновление, благодаря которому флешка получит поддержку функций шифрования. Прошивка, схемы и файлы для 3D-печати чехла доступны на GitHub.

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