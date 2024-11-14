Как установить лимит громкости динамиков iPhone

Если вы страдаете от гиперакузии — чрезмерной чувствительности к звукам — или просто не любите громкие звуки, то в настройках iPhone и iPad можно ограничить максимальную громкость динамиков. Эта функция появилась в iOS 18 и iPadOS 18.

В первых моделях iPhone и iPad встроенный динамик был достаточно тихим, однако начиная с iPhone 7 Apple значительно улучшила качество звука. Теперь смартфоны Apple оснащены двумя стереодинамиками: в нижнем торце и в верхней части. А iPad Pro, к тому же, имеет четыре динамика. Такая комбинация позволяет устройствам воспроизводить довольно громкий звук, но это также может негативно сказаться на слухе. Чтобы уменьшить возможный вред, Apple добавила функцию ограничения громкости, позволяющую пользователям устанавливать максимальный уровень для встроенных динамиков.

В iOS и iPadOS уже имеется функция ограничения громкости звука подключенных наушников, но возможность снижения максимальной громкости встроенных динамиков появилась лишь в iOS 18.2 и iPadOS 18.2.

Как установить ограничение максимальной громкости встроенных динамиков iPhone или iPad?

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone или iPad и перейдите в раздел «Звуки и вибрация».

2. Прокрутите вниз и выберите меню «Ограничение громкости».

3. Установите переключатель «Ограничить максимальную громкость» в положение «Включено» (по умолчанию он выключен).

4. Переместите ползунок «Максимум», чтобы установить необходимый лимит громкости с шагом в 5% для прослушивания музыки, фильмов и других медиа через встроенный динамик устройства.

К примеру, при установке лимита на уровне 50% и увеличении громкости до 100%, реальная громкость звука из динамиков будет составлять половину максимальной громкости iPhone или iPad.

Примечание. Ограничение громкости не затрагивает телефонные звонки, в том числе FaceTime-вызовы, экстренные оповещения, будильники, системные звуки, рингтоны, а также звуки из приложения «Локатор».

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос