Наверняка вы заметили, что после обновления на iOS 18 или более позднюю версии ПО, в верхней части многих разделов приложения «Фото» появляется большое автоматическое слайд-шоу с анимированными переходами. Да, возможно, кому-то этот элемент и пришелся по душе, но, честно говоря, я лично считаю его лишним — он занимает очень много места на экране, да и к тому же эта фича расходует батарею. В этом материале я расскажу о двух способах, позволяющих отключить этот слайд-шоу-блок.

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После масштабного редизайна приложения «Фото» в iOS 18 в верхней части многих разделов автоматически запускается слайд-шоу с вашими фото и видео. Несомненно этот дизайнерский ход действительно украшает интерфейс, однако у него есть особенность: случайное касание этой области запускает полноэкранное слайд-шоу в формате «Воспоминания» с музыкальным сопровождением и плавными анимационными переходами.

Такое поведение нравится не всем пользователям. Если вы предпочитаете классический интерфейс без подобных наворотов, в настройках можно деактивировать эту функцию. После ее отключения приложение «Фото» получит больше полезного места на экране, сохраняя при этом все остальные возможности.

Как отключить слайд-шоу в верхней части определенного раздела или альбома в приложении «Фото» на iPhone и iPad?

Этот способ позволяет выборочно отключить появление слайд-шоу в определенных альбомах или разделах приложения «Фото».

1. Запустите приложение «Фото».

2. Перейдите в альбом или раздел, в котором вы хотели бы отключить автоматическое воспроизведение «фильма».

3. Коснитесь кнопки с изображением стрелок в левом нижнем углу экрана и в появившемся меню выберите меню «Параметры вида».

4. Снимите галочку напротив пункта «Просмотр фильма».

Это действие удалит блок со слайд-шоу, воспроизводимом в верхней части выбранного раздела приложения «Фото». Если необходимо отключить этот элемент и в других разделах, повторите вышесказанные шаги.

Функция «Просмотр фильма» доступна во многих разделах приложения «Фото», включая «Избранное», «Скриншоты», «Видео», «Селфи», «Портреты», «QR-коды», «Недавно сохраненные», «Недавно просмотренные», «Документы», «Альбомы» и т.д.

Однако в разделах «Скрытые», «Недавно удаленные», «Дубликаты» и «Импортировано» отсутствует как верхнее слайд-шоу, так и кнопка с двумя стрелками, отвечающая за настройку параметров вида.

Как отключить слайд-шоу в верхней части всех разделов или альбомов в приложении «Фото» на iPhone и iPad?

Существует довольно хитрый метод, позволяющий отключить «карусель» в верхней части сразу всех разделов приложения «Фото». Это возможно благодаря функции «Уменьшение движения» в разделе «Универсальный доступ» приложения «Настройки». Недостатком этого способа является то, что при включении этой опции в приложении «Фото» будут также отключены все гладкие анимации.

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Универсальный доступ».

2. Прокрутите экран в самый низ и выберите меню «Настройки по приложениям».

3. Нажмите кнопку-ссылку «Добавить приложение» и выберите «Фото» из предложенного списка.

4. Перейдите в добавленное меню «Фото».

5. Выберите секцию «Уменьшение движения» и установите галочку напротив параметра «Вкл.».

После выполнения этих действий автоматическое слайд-шоу в верхней части приложения «Фото» больше не будет отображаться. Кроме того, при нажатии кнопки с двумя стрелками и выборе меню «Параметры вида» вы увидите, что опция «Просмотр фильма» отсутствует.

Повторюсь, что «побочным эффектом» включения опции «Уменьшение движения» в приложении «Фото» станут более простые анимации при открытии альбомов, переключении представлений и т.д. Но у этой «побочки» есть и приятный момент — уменьшение разряда аккумулятора iPhone.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто