Apple снова собирает журналистов. На этот раз — не в Калифорнии, а в Нью-Йорке и Лондоне. 4 марта компания проведет «специальное мероприятие». И судя по всему, готовит сразу несколько новинок.

Что точно покажут — пока держится в секрете. Но инсайдов за последние недели накопилось столько, что картина уже почти ясна.

iPhone 17e выйдет вместо прошлогодней 16e. Внешне почти не изменится, но внутри — процессор от iPhone A18 Pro или A19 и MagSafe, которого в прошлой модели не было. Цена останется на том же уровне — 599 долларов.

MacBook, которого раньше не было. Это не Air и не Pro. Самый доступный ноутбук в линейке — с чипом A18 Pro от iPhone. Корпус алюминиевый, экран около 13 дюймов, а цвета — яркие: желтый, синий, розовый. Цель — привлечь студентов и тех, кому не нужна запредельная мощность.

iPad тоже обновят. Обычный получит процессор A18 и наконец-то поддержку Apple Intelligence. iPad Air — M4 внутри.

MacBook Pro и MacBook Air — уже с M5 и M5 Pro. Но их, скорее всего, покажут отдельно или чуть позже.

Самый любопытный момент — формат. Apple не называет это «презентацией» и не анонсирует прямую трансляцию. Приглашения разослали точечно, акцент на слове «опыт» . Похоже, это будет не шоу со сцены, а мероприятие для избранных журналистов, которые смогут посмотреть и потрогать новинки.

