Обзор Ugreen Studio Max 2: бюджетные наушники достойного качества за 2500 рублей

17 марта 2025 |

Ищете беспроводные наушники, которые не разорят ваш кошелек, но при этом предложат достойное качество? Я провел несколько недель с Ugreen Studio Max 2, чтобы выяснить, действительно ли эти наушники за плюс-минус $30 могут конкурировать с более дорогими моделями.

Обзор наушников Ugreen Studio Max 2

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Китайский бренд Ugreen в последнее время активно расширяет линейку аудиопродуктов, и Studio Max 2 позиционируются как доступные полноразмерные наушники с впечатляющими характеристиками: 40-мм динамики, Bluetooth 5.4, до 80-ти часов автономной работы и быстрая зарядка. Звучит заманчиво, но давайте разберемся, как все это работает на практике.

Купить наушники Ugreen Studio Max 2

 

Содержание статьи

  1. Дизайн и конструкция
  2. Качество звука
  3. Удобство управления
  4. Технологии и автономность
  5. Поддержка приложения UGREEN Home App
  6. Для кого подойдут Ugreen Studio Max 2?
  7. Выводы

 

Дизайн и конструкция

Первое, что бросается в глаза — минималистичный, сдержанный дизайн. Ugreen Studio Max 2 доступны в двух цветовых вариантах: черном и белом. Я выбрал черную версию, которая выглядит строго и универсально подходит для любых ситуаций.

Ugreen Studio Max 2 цвета

Для наушников этой ценовой категории конструкция удивительно добротная. Корпус выполнен из матового пластика, который по тактильным ощущениям превосходит многие модели в этом ценовом сегменте. Никаких скрипов или люфтов при манипуляциях не заметил — все собрано на удивление крепко. Матовая поверхность практически не собирает отпечатки пальцев, что очень удобно при ежедневном использовании.

Механизм регулировки оголовья работает плавно и надежно фиксирует выбранное положение. Само оголовье имеет достаточно жесткую конструкцию с узкой мягкой вставкой сверху. После нескольких часов использования начинаешь ощущать давление на макушку — это одно из немногих слабых мест в дизайне. За то же время амбушюры показали себя с лучшей стороны — они достаточно крупные, с мягкими кожаными накладками, которые неплохо облегают уши и создают пассивную изоляцию от внешних шумов.

ugreen studio max 2 складная конструкция

Складная конструкция — приятный бонус, которого часто не встретишь в этом ценовом сегменте. Наушники можно компактно сложить для транспортировки, хотя в комплекте, к сожалению, нет чехла. Чашки вращаются на 90 градусов, что позволяет комфортно носить наушники на шее в перерывах между прослушиванием.

 

Качество звука

Звучание ugreen studio max 2

В этом аспекте Ugreen Studio Max 2 оказались самым противоречивым элементом. По умолчанию наушники выдают неплохой для своей цены плосковатый звук с явным акцентом на средние частоты. Баланс заметно смещен в сторону середины, из-за чего низких частот практически не хватает — бас-гитара часто теряется в миксе, а вместо глубокого сабвуфера иногда слышится неприятное дребезжание.

Однако с этим можно работать. После установки фирменного приложения UGREEN Home App и выбора пресета «Рок» в эквалайзере звучание значительно улучшилось. Вокал стал чище и менее утомительным, появилось немного больше баса. То же самое можно сделать с помощью сторонних плееров.

Эквалайзер в приложении для наушников ugreen studio max 2

Средние частоты — главная сильная сторона этих наушников. Вокал звучит детально и разборчиво, хотя при длительном прослушивании может немного утомлять своей яркостью. Высокие частоты слегка провалены, из-за чего некоторым инструментам не хватает звонкости, а в некоторых треках проскакивают синтетические нотки.

Детализация средняя — многие тонкие нюансы в низких частотах теряются, хотя в средних частотах детализация значительно лучше. Звуковая дорожка довольно узкая, большинство элементов звучат как будто из одной точки, без особой глубины или ширины.

Если смотреть в контексте цены, звук Ugreen Studio Max 2 можно охарактеризовать как «достойный для своего класса». После настройки эквалайзера они вполне пригодны для повседневного прослушивания музыки, особенно вокальных композиций, подкастов и аудиокниг. Для любителей баса эти наушники явно не подойдут без серьезной коррекции эквалайзера.

40 мм драйвер наушников ugreen studio max 2

В играх наушники показали себя неплохо — задержка звука минимальная даже без активации игрового режима. Звук в мобильных играх достаточно разборчивый, хотя позиционирование источников звука не самое точное.

Задержка в играх ugreen studio max 2

 

Удобство управления

Кнопки ugreen studio max 2

Управление в Ugreen Studio Max 2 реализовано через физические кнопки на правой чашке, что лично для меня гораздо удобнее сенсорных панелей. Схема управления логичная и быстро запоминается:

  • Кнопка увеличения громкости: короткое нажатие для увеличения громкости, длительное (2 секунды) для переключения на следующий трек;
  • Кнопка уменьшения громкости: короткое нажатие для уменьшения громкости, длительное для переключения на предыдущий трек;
  • Кнопка питания: короткое нажатие для воспроизведения/паузы/ответа на звонок, двойное нажатие для активации голосового помощника, длительное (1 секунда) для отклонения вызова;
  • Отдельная кнопка для переключения пресетов эквалайзера.

Физические кнопки срабатывают четко, с приятным кликом, хотя иногда требуется повторное нажатие, особенно для многофункциональной кнопки. В целом, система управления интуитивно понятная и не вызывает затруднений.

 

Технологии и автономность

Время автономной работы ugreen studio max 2

В этом аспекте Ugreen Studio Max 2 действительно впечатляют. Заявленное производителем время работы — 80 часов при 60% громкости, и это не маркетинговое преувеличение. В моих тестах наушники проработали:

  • 82 часа 10 минут на кодеке SBC при 60% громкости;
  • 78 часов 15 минут на кодеке AAC при 80% громкости.

Это поистине впечатляющий результат, который позволяет пользоваться наушниками несколько недель без подзарядки при умеренном использовании. Даже при интенсивном использовании по несколько часов ежедневно, заряжать их придется раз в неделю или реже.

Еще один плюс — функция быстрой зарядки. По заявлению производителя, 5 минут зарядки дают 5 часов работы. В моих тестах результаты были даже лучше: 5 минут 23 секунды зарядки обеспечили около 6 часов воспроизведения музыки.

Полная зарядка от 0 до 100% занимает примерно 1 час 38 минут, что вполне приемлемо, учитывая емкость аккумулятора в 600 мАч. Единственный минус — отсутствие беспроводной зарядки, но в этой ценовой категории такая функция редкость.

Наушники оснащены Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10-ти метров даже через пару стен. Поддерживаются кодеки SBC и AAC, что покрывает базовые потребности большинства пользователей, хотя отсутствие LDAC или aptX может разочаровать аудиофилов.

ugreen studio max 2 bluetooth 5 4

 

Поддержка приложения UGREEN Home App

Поддержка приложения UGREEN Home App ugreen studio max 2

Одной из интересных функций является наличие фирменного приложения UGREEN Home App (доступно для Android и iOS). Приложение предлагает ряд полезных функций:

  • 8 пресетов эквалайзера для настройки звука;
  • Игровой режим с пониженной задержкой;
  • Возможность перенастройки управления;
  • Отображение уровня заряда аккумулятора;
  • Настройка подключения к двум устройствам одновременно.

Микрофон в Ugreen Studio Max 2 показал средние результаты. В тихих условиях голос передается достаточно четко и разборчиво, но в шумном окружении качество заметно падает. Система шумоподавления микрофона не справляется с отсечением фоновых шумов, что может быть проблемой при разговорах на улице или в общественных местах.

 

Для кого подойдут Ugreen Studio Max 2?

Ugreen Studio Max 2 станут хорошим выбором для:

  • Экономных покупателей, которые ищут полноразмерные беспроводные наушники по минимальной цене, но с приемлемым качеством;
  • Любителей долгой автономной работы — 80+ часов воспроизведения музыки позволяют забыть о зарядке на недели;
  • Поклонников вокальной и акустической музыки, подкастов и аудиокниг — средние частоты здесь звучат довольно хорошо.

 

Выводы

Ugreen Studio Max 2

Ugreen Studio Max 2 — это интересное предложение в сегменте недорогих беспроводных наушников. Их главные козыри — отличная автономность, стабильное Bluetooth-соединение, приличное качество сборки и функциональное приложение.

Звук без настройки оставляет желать лучшего из-за нехватки низких частот, но с правильными настройками эквалайзера становится вполне приемлемым для повседневного использования, особенно для прослушивания подкастов, аудиокниг и вокальной музыки.

Купить наушники Ugreen Studio Max 2

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Алексей Дулуб
Алексей Дулуб
Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту
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