Ищете беспроводные наушники, которые не разорят ваш кошелек, но при этом предложат достойное качество? Я провел несколько недель с Ugreen Studio Max 2, чтобы выяснить, действительно ли эти наушники за плюс-минус $30 могут конкурировать с более дорогими моделями.

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Китайский бренд Ugreen в последнее время активно расширяет линейку аудиопродуктов, и Studio Max 2 позиционируются как доступные полноразмерные наушники с впечатляющими характеристиками: 40-мм динамики, Bluetooth 5.4, до 80-ти часов автономной работы и быстрая зарядка. Звучит заманчиво, но давайте разберемся, как все это работает на практике.



Купить наушники Ugreen Studio Max 2

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Дизайн и конструкция

Первое, что бросается в глаза — минималистичный, сдержанный дизайн. Ugreen Studio Max 2 доступны в двух цветовых вариантах: черном и белом. Я выбрал черную версию, которая выглядит строго и универсально подходит для любых ситуаций.

Для наушников этой ценовой категории конструкция удивительно добротная. Корпус выполнен из матового пластика, который по тактильным ощущениям превосходит многие модели в этом ценовом сегменте. Никаких скрипов или люфтов при манипуляциях не заметил — все собрано на удивление крепко. Матовая поверхность практически не собирает отпечатки пальцев, что очень удобно при ежедневном использовании.

Механизм регулировки оголовья работает плавно и надежно фиксирует выбранное положение. Само оголовье имеет достаточно жесткую конструкцию с узкой мягкой вставкой сверху. После нескольких часов использования начинаешь ощущать давление на макушку — это одно из немногих слабых мест в дизайне. За то же время амбушюры показали себя с лучшей стороны — они достаточно крупные, с мягкими кожаными накладками, которые неплохо облегают уши и создают пассивную изоляцию от внешних шумов.

Складная конструкция — приятный бонус, которого часто не встретишь в этом ценовом сегменте. Наушники можно компактно сложить для транспортировки, хотя в комплекте, к сожалению, нет чехла. Чашки вращаются на 90 градусов, что позволяет комфортно носить наушники на шее в перерывах между прослушиванием.

Качество звука

В этом аспекте Ugreen Studio Max 2 оказались самым противоречивым элементом. По умолчанию наушники выдают неплохой для своей цены плосковатый звук с явным акцентом на средние частоты. Баланс заметно смещен в сторону середины, из-за чего низких частот практически не хватает — бас-гитара часто теряется в миксе, а вместо глубокого сабвуфера иногда слышится неприятное дребезжание.

Однако с этим можно работать. После установки фирменного приложения UGREEN Home App и выбора пресета «Рок» в эквалайзере звучание значительно улучшилось. Вокал стал чище и менее утомительным, появилось немного больше баса. То же самое можно сделать с помощью сторонних плееров.

Средние частоты — главная сильная сторона этих наушников. Вокал звучит детально и разборчиво, хотя при длительном прослушивании может немного утомлять своей яркостью. Высокие частоты слегка провалены, из-за чего некоторым инструментам не хватает звонкости, а в некоторых треках проскакивают синтетические нотки.

Детализация средняя — многие тонкие нюансы в низких частотах теряются, хотя в средних частотах детализация значительно лучше. Звуковая дорожка довольно узкая, большинство элементов звучат как будто из одной точки, без особой глубины или ширины.

Если смотреть в контексте цены, звук Ugreen Studio Max 2 можно охарактеризовать как «достойный для своего класса». После настройки эквалайзера они вполне пригодны для повседневного прослушивания музыки, особенно вокальных композиций, подкастов и аудиокниг. Для любителей баса эти наушники явно не подойдут без серьезной коррекции эквалайзера.

В играх наушники показали себя неплохо — задержка звука минимальная даже без активации игрового режима. Звук в мобильных играх достаточно разборчивый, хотя позиционирование источников звука не самое точное.

Удобство управления

Управление в Ugreen Studio Max 2 реализовано через физические кнопки на правой чашке, что лично для меня гораздо удобнее сенсорных панелей. Схема управления логичная и быстро запоминается:

Кнопка увеличения громкости : короткое нажатие для увеличения громкости, длительное (2 секунды) для переключения на следующий трек;

: короткое нажатие для увеличения громкости, длительное (2 секунды) для переключения на следующий трек; Кнопка уменьшения громкости : короткое нажатие для уменьшения громкости, длительное для переключения на предыдущий трек;

: короткое нажатие для уменьшения громкости, длительное для переключения на предыдущий трек; Кнопка питания : короткое нажатие для воспроизведения/паузы/ответа на звонок, двойное нажатие для активации голосового помощника, длительное (1 секунда) для отклонения вызова;

: короткое нажатие для воспроизведения/паузы/ответа на звонок, двойное нажатие для активации голосового помощника, длительное (1 секунда) для отклонения вызова; Отдельная кнопка для переключения пресетов эквалайзера.

Физические кнопки срабатывают четко, с приятным кликом, хотя иногда требуется повторное нажатие, особенно для многофункциональной кнопки. В целом, система управления интуитивно понятная и не вызывает затруднений.

Технологии и автономность

В этом аспекте Ugreen Studio Max 2 действительно впечатляют. Заявленное производителем время работы — 80 часов при 60% громкости, и это не маркетинговое преувеличение. В моих тестах наушники проработали:

82 часа 10 минут на кодеке SBC при 60% громкости;

78 часов 15 минут на кодеке AAC при 80% громкости.

Это поистине впечатляющий результат, который позволяет пользоваться наушниками несколько недель без подзарядки при умеренном использовании. Даже при интенсивном использовании по несколько часов ежедневно, заряжать их придется раз в неделю или реже.

Еще один плюс — функция быстрой зарядки. По заявлению производителя, 5 минут зарядки дают 5 часов работы. В моих тестах результаты были даже лучше: 5 минут 23 секунды зарядки обеспечили около 6 часов воспроизведения музыки.

Полная зарядка от 0 до 100% занимает примерно 1 час 38 минут, что вполне приемлемо, учитывая емкость аккумулятора в 600 мАч. Единственный минус — отсутствие беспроводной зарядки, но в этой ценовой категории такая функция редкость.

Наушники оснащены Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10-ти метров даже через пару стен. Поддерживаются кодеки SBC и AAC, что покрывает базовые потребности большинства пользователей, хотя отсутствие LDAC или aptX может разочаровать аудиофилов.

Поддержка приложения UGREEN Home App

Одной из интересных функций является наличие фирменного приложения UGREEN Home App (доступно для Android и iOS). Приложение предлагает ряд полезных функций:

8 пресетов эквалайзера для настройки звука;

Игровой режим с пониженной задержкой;

Возможность перенастройки управления;

Отображение уровня заряда аккумулятора;

Настройка подключения к двум устройствам одновременно.

Микрофон в Ugreen Studio Max 2 показал средние результаты. В тихих условиях голос передается достаточно четко и разборчиво, но в шумном окружении качество заметно падает. Система шумоподавления микрофона не справляется с отсечением фоновых шумов, что может быть проблемой при разговорах на улице или в общественных местах.

Для кого подойдут Ugreen Studio Max 2?

Ugreen Studio Max 2 станут хорошим выбором для:

Экономных покупателей, которые ищут полноразмерные беспроводные наушники по минимальной цене, но с приемлемым качеством;

Любителей долгой автономной работы — 80+ часов воспроизведения музыки позволяют забыть о зарядке на недели;

Поклонников вокальной и акустической музыки, подкастов и аудиокниг — средние частоты здесь звучат довольно хорошо.

Выводы

Ugreen Studio Max 2 — это интересное предложение в сегменте недорогих беспроводных наушников. Их главные козыри — отличная автономность, стабильное Bluetooth-соединение, приличное качество сборки и функциональное приложение.

Звук без настройки оставляет желать лучшего из-за нехватки низких частот, но с правильными настройками эквалайзера становится вполне приемлемым для повседневного использования, особенно для прослушивания подкастов, аудиокниг и вокальной музыки.

Купить наушники Ugreen Studio Max 2

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос