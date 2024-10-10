Обзор зарядного устройства Ugreen Nexode 4-Port GaN Fast Charger 65W

Зарядное устройство Ugreen Nexode Pro 65W на 4-порта сочетает в себе компактные размеры и высокую мощность. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые параметры устройства, его упаковку и комплектацию, внешний вид, а также протестируем его работу в разных условиях.

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Упаковка и комплектация

Коробка, в которой поставляется Ugreen Nexode Pro 65W, выполнена из плотного картона, что защищает устройство от возможных повреждений при транспортировке. На лицевой стороне коробки изображено само зарядное устройство, а также перечислены его ключевые особенности. Среди них – поддержка четырех портов, упоминание фирменного чипа GaNInfinity и многоуровневой защиты Thermal Guard, а также заявленной мощности 65 Вт.

На обратной стороне упаковки можно найти технические характеристики устройства, а также контакты производителя. В комплект поставки, помимо самого зарядного устройства, входит только инструкция.

Внешний вид

Ugreen Nexode Pro 65W – это компактное зарядное устройство с минималистичным дизайном. Производитель сделал акцент на современном и сдержанном внешнем виде, используя «стальной» серый пластик. Этот цветовой выбор делает устройство более современным и приятным на ощупь. В отличие от предыдущих моделей, где использовалась комбинация черного и серого цветов, новая линейка Ugreen перешла на более однотонное оформление.

Устройство имеет форму прямоугольного блока с округлыми углами. На боковых поверхностях указаны название модели и мощность устройства. На задней части расположены четыре порта: три USB-C и один USB-A, что позволяет одновременно подключать несколько устройств.

Вилка устройства выполнена в европейском формате, но производитель предлагает версии с американской и английской вилкой для разных рынков. Световые индикаторы на корпусе отсутствуют, что подчеркивает минимализм устройства.

Качество сборки на высоком уровне: нет люфтов или щелей, все детали плотно подогнаны друг к другу. Материалы, использованные в устройстве, кажутся прочными и долговечными.

Режимы работы

Зарядное устройство Ugreen Nexode 65W обладает мощностью, достаточной для одновременной зарядки ноутбука, смартфона и других устройств. Для быстрой зарядки ноутбука и смартфона необходимо использовать порты USB-C1 и USB-C2, которые отмечены значком с изображением ноутбука и смартфона.

С помощью зарядного устройства Ugreen Nexode 65W вы сможете зарядить MacBook Air с 0 до 51% всего за 35 минут. Кроме того, это устройство поддерживает быструю зарядку смартфонов Samsung с мощностью 45 Вт.

Для зарядки умных часов, наушников и другой маломощной электроники в идеале использовать разъемы USB-C 3 и USB-A.

Ниже приведены режимы работы устройства:

Вход : 100-240 В, 50/60 Гц, 1,8 А Макс;

: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,8 А Макс; Выход USB-C1/C2 : 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3,25 А; 65 Вт Макс;

: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3,25 А; 65 Вт Макс; Выход USB-C3 : 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А; 30 Вт Макс;

: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А; 30 Вт Макс; Выход USB-A : 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, 10 В/2,25 А; 22,5 Вт Макс;

: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, 10 В/2,25 А; 22,5 Вт Макс; Общая максимальная мощность: 65 Вт.

Преимущества

Основным преимуществом этого зарядного устройства является его компактность и высокая мощность. Современные технологии, такие как GaN (нитрид галлия), позволяют уменьшить размеры устройства без потери мощности и эффективности. Зарядное устройство совместимо с самыми популярными протоколами быстрой зарядки, включая USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge и Samsung Adaptive Fast Charge.

Благодаря внедрению нового фирменного чипа Ugreen GaNinfinity удалось добиться минимального нагрева даже при подключении четырех устройств. Несмотря на высокую мощность, устройство работает тихо и не издает посторонних звуков.

Итог

Зарядное устройство Ugreen Nexode Pro 65W – это мощное и компактное решение для зарядки нескольких устройств одновременно. Оно поддерживает самые популярные протоколы быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge, что делает его универсальным для большинства современных устройств.

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