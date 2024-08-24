Раскрыты спецификации камер iPhone 16 и iPhone 16 Pro и детали кнопки захвата

24 августа 2024 |

Совсем скоро компания Apple представит свои новейшие модели смартфонов — iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Как всегда, ожидание этих устройств сопровождается многочисленными утечками и слухами. С приближением даты релиза все они указывают на единую информацию об улучшенных характеристиках камер, а также новой функции — кнопки Capture, которая обещает стать настоящим прорывом в управлении съемкой.

Камера в Айфон 16 и Айфон 16 Про

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Содержание статьи

  1. Камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
  2. Камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max
  3. Кнопка захвата
  4. Резюме

 

Камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Оба новых устройства линейки iPhone 16 — стандартная версия и версия Plus — сохранят свою традиционную компоновку с двумя камерами на задней панели. Основная камера продолжит оставаться одной из лучших на рынке, предлагая разрешение 48 мегапикселей и диафрагму f/1.6.

Основная широкоугольная камера будет иметь 1-кратный и 2-кратный зум, а дополнительная сверхширокоугольная камера позволит сделать снимок с 5-кратным уменьшением масштаба.

Как и в предыдущих поколениях, Apple продолжит работу над улучшением качества снимков при низком освещении. В iPhone 16 ультраширокоугольная камера получит улучшение диафрагмы до f/2.2 (в iPhone 15 была f/2.4), что позволит большему количеству света достигать сенсора. Это не только улучшит ночную съемку, но и сделает фотографии в условиях низкой освещенности более яркими и четкими.

Еще одна интересная деталь — это вертикальное расположение камер. Если раньше камеры располагались по диагонали, то в новой модели они будут размещены вертикально, что не только изменит внешний вид устройства, но и может повлиять на удобство съемки.

Одним из наиболее значительных нововведений для пользователей стандартных моделей станет поддержка макросъемки. До сих пор эта функция была доступна только на Pro-версии iPhone, но теперь владельцы iPhone 16 и iPhone 16 Plus также смогут снимать макроснимки с высоким уровнем детализации.

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Камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Как и прежде, на задней панели устройств будет три камеры: основная, ультраширокоугольная и телеобъектив.

Основная камера останется с разрешением 48 мегапикселей, диафрагмой f/1.78 и пикселями размером 1.22 микрометра. Это позволит сохранять высокий уровень детализации, даже при увеличении изображения. Камера также сможет делать фотографии с разрешением 12 мегапикселей и 2-кратным зумом, сохраняя при этом качество на уровне профессиональных камер.

Одним из самых значимых изменений станет введение 5-кратного телеобъектива, который ранее был эксклюзивом для модели Pro Max. Теперь этот объектив станет доступным и на iPhone 16 Pro, что откроет новые возможности для съемки с увеличением. Телеобъектив также сохранит разрешение 12 мегапикселей и диафрагму f/2.8, что обеспечит высокое качество снимков при увеличении.

Особое внимание стоит уделить ультраширокоугольной камере, которая получит значительное обновление. Она будет оснащена сенсором на 48 мегапикселей и пикселями размером 0,7 микрометра при съемке в полном разрешении или 1,4 микрометра при использовании технологии quad-pixel.

Одной из новых функций, которая станет доступна на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, станет поддержка съемки в формате JPEG-XL. Этот новый формат изображения обещает предложить улучшенные возможности по сравнению с традиционными форматами JPEG и HEIF. Он будет работать наряду с существующими форматами, такими как HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max, и предоставит пользователям больше гибкости при работе с изображениями.

Кроме того, новинки порадуют улучшенными возможностями видеосъемки. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать запись видео в разрешении 3K с частотой 120 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision.

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Кнопка захвата

Одним из самых интересных нововведений станет кнопка захвата, которая появится на всех четырех моделях iPhone 16. Эта кнопка обещает изменить подход к управлению камерой и сделать процесс съемки еще более удобным и интуитивным. Кнопка захвата будет размещена внизу правой грани под боковой кнопкой включения.

Кнопка захвата в iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Она позволит легко использовать её при горизонтальной съёмке. Кнопка будет ёмкостной, то есть она сработает только при касании её пальцем, исключая случайные нажатия, например, когда устройство лежит в кармане. Кнопка предназначена исключительно для использования в камере и может быть настроена на открытие любой камеры, как стандартной от Apple, так и сторонних приложений. Одной из ключевых особенностей кнопки станет возможность полунажатия, что позволит, например, блокировать экспозицию и фокус перед съемкой.

Кнопка захвата в iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Еще одна интересная функция кнопки захвата — это возможность использования ее в качестве трекпада. Пользователи смогут проводить пальцем по кнопке для выполнения различных действий, таких как увеличение или уменьшение зума, переключение фильтров или настройка степени размытия фона в портретном режиме.

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Резюме

Камера в Айфон 16 и Айфон 16 Про

Особенности камер iPhone 16 и iPhone 16 Plus

  • Основная камера останется такой же, как в iPhone 15, с 48-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/1.6.
  • Стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus впервые получат поддержку макросъемки.
  • Ультраширокоугольная камера iPhone 16 получит диафрагму f/2.2 вместо f/2.4, что улучшит производительность при слабом освещении.

 

Особенности камер в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

  • Основная камера останется 48 мегапикселей с диафрагмой f/1.78.
  • iPhone 16 Pro будет оснащен телеобъективом с 5-кратным увеличением, заменяющим текущий 3-кратный телеобъектив.
  • Ультраширокоугольная камера будет обновлена до 48 мегапикселей и получит функцию пиксельного биннинга, что улучшит качество снимков при слабом освещении.
  • Поддержка 48-мегапиксельной съемки в формате ProRaw.
  • Apple введет новый формат изображения под названием JPEG-XL, который будет использоваться наряду с существующими форматами HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max.
  • iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать запись видео в 3K с частотой 120 кадров в секунду и Dolby Vision.

 

Кнопка захвата

  • Кнопка захвата появится на всех четырех моделях iPhone 16.
  • Кнопка будет использоваться исключительно для камеры.
  • Кнопка поддерживает полунажатие, что позволит, например, заблокировать экспозицию и фокус.
  • Проведение пальцем по кнопке позволит выполнять различные действия, такие как изменение зума или переключение фильтров.

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