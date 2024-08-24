Совсем скоро компания Apple представит свои новейшие модели смартфонов — iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Как всегда, ожидание этих устройств сопровождается многочисленными утечками и слухами. С приближением даты релиза все они указывают на единую информацию об улучшенных характеристиках камер, а также новой функции — кнопки Capture, которая обещает стать настоящим прорывом в управлении съемкой.

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Камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Оба новых устройства линейки iPhone 16 — стандартная версия и версия Plus — сохранят свою традиционную компоновку с двумя камерами на задней панели. Основная камера продолжит оставаться одной из лучших на рынке, предлагая разрешение 48 мегапикселей и диафрагму f/1.6.

Основная широкоугольная камера будет иметь 1-кратный и 2-кратный зум, а дополнительная сверхширокоугольная камера позволит сделать снимок с 5-кратным уменьшением масштаба.

Как и в предыдущих поколениях, Apple продолжит работу над улучшением качества снимков при низком освещении. В iPhone 16 ультраширокоугольная камера получит улучшение диафрагмы до f/2.2 (в iPhone 15 была f/2.4), что позволит большему количеству света достигать сенсора. Это не только улучшит ночную съемку, но и сделает фотографии в условиях низкой освещенности более яркими и четкими.

Еще одна интересная деталь — это вертикальное расположение камер. Если раньше камеры располагались по диагонали, то в новой модели они будут размещены вертикально, что не только изменит внешний вид устройства, но и может повлиять на удобство съемки.

Одним из наиболее значительных нововведений для пользователей стандартных моделей станет поддержка макросъемки. До сих пор эта функция была доступна только на Pro-версии iPhone, но теперь владельцы iPhone 16 и iPhone 16 Plus также смогут снимать макроснимки с высоким уровнем детализации.

Камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Как и прежде, на задней панели устройств будет три камеры: основная, ультраширокоугольная и телеобъектив.

Основная камера останется с разрешением 48 мегапикселей, диафрагмой f/1.78 и пикселями размером 1.22 микрометра. Это позволит сохранять высокий уровень детализации, даже при увеличении изображения. Камера также сможет делать фотографии с разрешением 12 мегапикселей и 2-кратным зумом, сохраняя при этом качество на уровне профессиональных камер.

Одним из самых значимых изменений станет введение 5-кратного телеобъектива, который ранее был эксклюзивом для модели Pro Max. Теперь этот объектив станет доступным и на iPhone 16 Pro, что откроет новые возможности для съемки с увеличением. Телеобъектив также сохранит разрешение 12 мегапикселей и диафрагму f/2.8, что обеспечит высокое качество снимков при увеличении.

Особое внимание стоит уделить ультраширокоугольной камере, которая получит значительное обновление. Она будет оснащена сенсором на 48 мегапикселей и пикселями размером 0,7 микрометра при съемке в полном разрешении или 1,4 микрометра при использовании технологии quad-pixel.

Одной из новых функций, которая станет доступна на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, станет поддержка съемки в формате JPEG-XL. Этот новый формат изображения обещает предложить улучшенные возможности по сравнению с традиционными форматами JPEG и HEIF. Он будет работать наряду с существующими форматами, такими как HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max, и предоставит пользователям больше гибкости при работе с изображениями.

Кроме того, новинки порадуют улучшенными возможностями видеосъемки. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать запись видео в разрешении 3K с частотой 120 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision.

Кнопка захвата

Одним из самых интересных нововведений станет кнопка захвата, которая появится на всех четырех моделях iPhone 16. Эта кнопка обещает изменить подход к управлению камерой и сделать процесс съемки еще более удобным и интуитивным. Кнопка захвата будет размещена внизу правой грани под боковой кнопкой включения.

Она позволит легко использовать её при горизонтальной съёмке. Кнопка будет ёмкостной, то есть она сработает только при касании её пальцем, исключая случайные нажатия, например, когда устройство лежит в кармане. Кнопка предназначена исключительно для использования в камере и может быть настроена на открытие любой камеры, как стандартной от Apple, так и сторонних приложений. Одной из ключевых особенностей кнопки станет возможность полунажатия, что позволит, например, блокировать экспозицию и фокус перед съемкой.

Еще одна интересная функция кнопки захвата — это возможность использования ее в качестве трекпада. Пользователи смогут проводить пальцем по кнопке для выполнения различных действий, таких как увеличение или уменьшение зума, переключение фильтров или настройка степени размытия фона в портретном режиме.

Резюме

Особенности камер iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Основная камера останется такой же, как в iPhone 15, с 48-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/1.6.

Стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus впервые получат поддержку макросъемки.

Ультраширокоугольная камера iPhone 16 получит диафрагму f/2.2 вместо f/2.4, что улучшит производительность при слабом освещении.

Особенности камер в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Основная камера останется 48 мегапикселей с диафрагмой f/1.78.

iPhone 16 Pro будет оснащен телеобъективом с 5-кратным увеличением, заменяющим текущий 3-кратный телеобъектив.

Ультраширокоугольная камера будет обновлена до 48 мегапикселей и получит функцию пиксельного биннинга, что улучшит качество снимков при слабом освещении.

Поддержка 48-мегапиксельной съемки в формате ProRaw.

Apple введет новый формат изображения под названием JPEG-XL, который будет использоваться наряду с существующими форматами HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать запись видео в 3K с частотой 120 кадров в секунду и Dolby Vision.

Кнопка захвата

Кнопка захвата появится на всех четырех моделях iPhone 16.

Кнопка будет использоваться исключительно для камеры.

Кнопка поддерживает полунажатие, что позволит, например, заблокировать экспозицию и фокус.

Проведение пальцем по кнопке позволит выполнять различные действия, такие как изменение зума или переключение фильтров.

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