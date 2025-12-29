Каким будет iPhone 18 Pro и Pro Max: 10 изменений

Следующие флагманские iPhone будут анонсированы осенью 2026 года, но в инсайдерских кругах и среди аналитиков уже активно обсуждается будущая линейка iPhone 18 Pro. Судя по собранным воедино слухам, нас ждет не революция, а стратегическое и очень продуманное совершенствование ключевых элементов. Вот на каких двенадцати изменениях, как ожидается, сделает акцент Apple.

Проверенная форма

Внешне аппараты сохранят узнаваемый облик — диагонали экранов останутся прежними: 6,3 и 6,9 дюймов. Однако задняя панель, согласно эскизам, получит чуть более выраженную платформу для блока камер, что может быть связано с новыми оптическими компонентами.

Исчезающая «челка»

Самое долгожданное изменение — перенос сканера Face ID под поверхность дисплея. Это наконец-то позволит убрать вырез на экране, к которому многие привыкли, но который всегда считался компромиссом.

Селфи-камера в углу

Фронтальная камера, освободившись от соседства со сложным биометрическим сканером, займет скромное и малозаметное отверстие в верхнем левом углу экрана. Это решение сделает рамки равномерными и минимальными.

Переменная диафрагма для профессиональной съемки

Ожидается, что как минимум одна из основных камер получит механическую переменную диафрагму. Это даст фотографам прямой контроль над глубиной резкости и светом, как в профессиональных зеркальных камерах, позволяя создавать более художественные портреты с красивым размытием фона.

Новый процессор

Абсолютно новый процессор A20 Pro, изготовленный по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC, станет основой для рывка в производительности и энергоэффективности. Это обещает более высокую скорость при меньшем тепловыделении, что критически важно для ресурсоемких задач и игр.

Упрощенный контроллер камеры

Новая отдельная кнопка для быстрого запуска камеры, о которой говорят, лишится сенсорных свайпов. Вероятно, Apple решила оставить за ней только одну функцию — спуск затвора, сделав управление более простым и тактильно понятным, чтобы не промахнуться в решающий момент.

Матовое стекло и улучшение MagSafe

Заднее стекло Ceramic Shield может получить более выраженную матовую текстуру. Помимо приятных тактильных ощущений, это изменение, вероятно, направлено на повышение эффективности беспроводной зарядки MagSafe за счет оптимального позиционирования.

Новый модем Apple для сотовой связи

Компания продолжит использовать свои собственные разработки в области сотовых модемов (кодовые имена C1X или C2). Это ключевой шаг для отказа от компонентов Qualcomm, который должен дать Apple полный контроль над качеством связи и энергопотреблением в сетях 5G и LTE.

Спутниковый интернет

Возможность просмотра веб-страниц при помощи спутниковой связи станет логичным расширением экстренной связи SOS. Вдали от вышек сотовой связи можно будет не только отправить SOS, но и загрузить простую веб-страницу или карту, что изменит представление о доступности сети в походах или путешествиях.

Новые цвета

Палитра цветов, как часто бывает, обновится. Среди рассматриваемых вариантов — глубокий бордовый, шоколадный и фиолетовый. Такие цвета могут стать фирменными для этого поколения, подчеркивая его статусность.

Увеличение толщины в обмен на автономность

Старшая модель iPhone 18 Pro Max, возможно, станет на доли миллиметра толще предшественницы. Дополнительное внутреннее пространство почти наверняка отдадут под размещение увеличенной батареи, чтобы компенсировать возросшие аппетиты новых компонентов.

Традиционно представление линейки iPhone 18 Pro стоит ждать в сентябре 2026 года. Ожидаем, что по мере приближения даты анонса слухи будут становиться конкретнее, и картина будущего флагмана проявится еще четче.

