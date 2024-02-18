Люди не только преклонного возраста склонны жаловаться на память. Мы часто забываем повседневные задачи, что уж говорить о датах, цифрах, именах, лицах и цепочках последовательностей. А наблюдая за соревнованиями знатоков, лишь сокрушенно вздыхаем. На самом деле эти люди вовсе не гении, способности мозга каждого человека куда больше, чем он сам себе представляет. Надо лишь прокачать свою память. И один из инструментов для этого – мнемотехника.

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Что такое мнемотехника?

Мнемотехника – это такой способ запоминания информации, который базируется на ассоциациях. В детстве мы хранили в голове очередность цветов радуги с помощью фразы «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». И это как раз пример такой методики. И техника эта вовсе не творение современной науки – ею пользовались еще древние римляне. Они в 80 годах до н.э. написали трактат «Риторика для Геренния». Именно в нем и были описаны основные приемы мнемоники.

Под общим понятием мнемотехника или мнемоника скрывается набор методов и приемов для наилучшего запоминания информации и улучшения памяти. Упражнения используют разные способы запоминания: с помощью визуализации, аудио, кинестетического представления, связывания, упрощения и модификации. Если говорить кратко, то мнемотехники неким образом кодируют информацию для наилучшего ее запоминания, а при необходимости она извлекается из памяти и декодируется.

Зачем нужна мнемотехника?

Нетрудно найти применение мнемотехнике. Прежде всего на нее стоит обратить внимание учащимся, которым как раз и приходится запоминать большие объемы информации. Зубрежка – это явно не самый эффективный способ. Из-за нее мозг быстро «перегревается», а вот мнемотехника позволяет быстрее структурировать информацию и запоминать ее.

Мнемотехника отлично пригодится и в работе, повседневной жизни, позволяя запоминать пароли, номера телефонов, даты, имена и лица собеседников, пин-коды карт, формулы, большие тексты, список задач. Вы будете помнить, что купить домой, что положить в сумку при ее сборе, какие продукты нужны в магазине. Поможет она и в хобби – вы сможете лучше запоминать движения в танцах или боевых искусствах, последовательность действий в вышивании.

Эта методика отлично себя показывает при изучении иностранных языков. Мнемотехника помогает выучивать от 100 до 500 новых слов за день! Всего пара месяцев регулярных занятий и ваш словарный запас будет сравним с уровнем выпускника факультета лингвистики.

Как работает мнемотехника?

Когда речь идет о запоминании большого и несвязанного объема информации, наш мозг впадает в ступор. Простое заучивание слов, фактов или дат приведет к быстрому их забыванию. А вот если ассоциировать их с созвучными фразами на родном языке, то мозг создаст некую связь или цепочку. Это позволит новому слову быстрее и лучше загрузиться в нашу память. Самое интересное, что значения исходного и созвучного слова могут быть вообще разными, главное тут – ассоциация.

Например, для запоминания английского слова «ant» (муравей) можно использовать ассоциацию АНТенны муравья. Чтобы лучше формировать ассоциативные цепочки даже выпускаются специальные карточки с готовыми фразами и картинками для наилучшего запоминания иностранного слова и фразы.

Мнемотехника дает возможность ассоциировать новую информацию с чем-то простым и знакомым нам. А помогают в это изображения или пиктограммы, так как наш мозг лучше запоминает именно визуальную информацию, а не звуки или запахи. Некоторые мнемотехники связывают информацию с интересным фактом или деталью. Это может быть необычная прическа, предмет одежды, схожесть с персонажем из фильма или место встречи.

У любого метода мнемотехники есть два главных этапа. Сперва находится подходящая ассоциация или образ к требуемой для запоминания информации. А затем производится объединение данных и ассоциации к ней.

Требуемый для фиксации образ должен обладать следующими характеристиками:

детальным и четким;

ярким;

эмоционально окрашенным (пробуждающим положительные или отрицательные эмоции);

имеющим явные четкие границы.

А при мысленном объединении образов нужно использовать такие принципы:

образы должны быть одинакового размера, даже если в реальной жизни они сильно разнятся.

образ должен быть надежно зафиксирован, для этого можно использовать воображаемые гвозди или скотч.

ассоциации лучше делать максимально сказочными – необычные вещи проще запомнить.

при создании образов используйте динамичные действия (ломать, гнуть, бежать).

А начинать тренироваться можно уже с трехлетнего возраста, но при этом делать это регулярно. Считается, что без постоянной практики эффект мнемоники быстро теряется. Освоить методику можно и в домашних условиях, но для этого потребуется целеустремленность.

Самые популярные мнемотехники

Существует немало методик запоминания с помощью ассоциаций. Осваивать мнемотехнику можно как самостоятельно, так и с помощью тренера. Некоторые приемы лучше даются детям, а другие подходят взрослым. Начинающим лучше начинать с несложных методик. Вот некоторые самые популярные и доступные из них.

Дворец памяти (Римской комнаты, Цицерона)

Этой методикой успешно пользовались еще древнегреческие ораторы, которые могли часами выступать перед публикой. Метод называют еще умственной прогулкой, чертогами разума. Он предусматривает привязку требуемой для запоминания информации к некоей знакомой локации. Таким дворцом памяти может стать ваш собственный дом. Вы лучше, чем кто-либо знаете, что и где в нем лежит, какого цвета у вас стены. Если место внутри закончилось, то можно его расширять с помощью других известных вам локаций.

При необходимости запомнить что-то надо создать ассоциации слова, факта или события с объектом в доме. Например, если вам надо запомнить список для покупки, то можно придумать историю: «В окно врывается поток молока, спасением становится плот из хлеба в кухне, на нем вы гребете к выходу, где затор создали огромные огурцы и луковицы». В сериале «Шерлок» главный герой как раз гулял в своем воображении по комнатам с воспоминаниями, отыскивая нужное.

Смысловые фразы

Такой способ хорошо подходит детям. Запоминать объем информации можно с помощью забавных предложений или стихов. Вспомним ту самую упомянутую уже классическую фразу, которая поможет выучить цвета радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Каждая первая буква слова означает определенный цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Сторителлинг

Этот прием предлагает соединить термины и их определения в один связный текст. Причем история должна быть веселой, фантастической, интересной и слегка странной, чтобы ее легче было запомнить, в отличие от абстракций. Эта методика не требует предварительной подготовки, она интересная и повышает креативность. Правда, с ее помощью вы не сможете запомнить много информации.

Цепочка

Принцип этой методики заключается в создании связи между образами. Они должны быть нанизаны на некую виртуальную нитку, как бусины. При этом соединение должно быть ярким, а очередность – четкой. И при воспроизведении информации надо представить себе всю схему, а потом снимать с цепочки один образ за другим. Этот метод позволяет быстро усваивать данные, но вот если забудется какой-то образ, то и к остальным доступ окажется утраченным. Например, для запоминания следующей цепочки: библиотека, парк, кафе, музей. Воображаемая цепочка может выглядеть так: Вы стартуете из библиотеки, оттуда идёте в парк, где находится кафе, а рядом с кафе находится музей. Представление ментального пути в виде физического перемещения поможет вам легче запомнить и вспомнить последовательность этих мест на карте.

Краевой эффект

Известно, что лучше запоминается информация в начале и в конце структурного ряда. Этот принцип у нас получил известность за счет фильма «17 мгновений весны». Там главный герой намеренно переключал внимание собеседника с помощью краевого эффекта. Но он помогает не только в общении и заучивании информации, но и при структурировании информации – ее помещают в конце или начале группы.

Правила Миллера

Психолог Джордж Миллер в прошлом веке провел ряд экспериментов, выявив интересную закономерность. Если усреднить, то в кратковременной памяти может содержаться 9 двоичных чисел, 8 десятичных, 7 букв алфавита или 5 односложных слов. Из них можно составить группу из семи плюс минус два элемента. Так что и правило получило название «семь плюс-минус два». Например, чтобы запомнить последовательность чисел 2 5 6 9 4 1 8 3, мы можем разделить их на группы по три числа: 2 5 6, 9 4 1, 8 3. Затем можем их организовать с помощью связи и ассоциаций: 256 — объем памяти моего iPhone, 941 — это время презентации первого iPhone, а 83 — это год рождения сестры. Таким образом, мы можем запомнить и восстановить полную последовательность чисел, используя «Правила Миллера» и метод ассоциаций.

Пиктограммы

Такой способ поможет запомнить большой объем текста. Это может быть текст публичного выступления, стихотворение, доклад. Пиктограммы хорошо помогут людям, которые хорошо запоминают зрительные образы. В требуемом для запоминании тексте надо выделить ключевые мысли и к каждой из них нарисовать простую картинку. При этом художественных навыков и не требуется – пусть это будет значок телефона, рюмки, автомобиля и т.д. После этого надо запомнить, к какой части текста какая картинка привязана и выучить последовательность картинок. Пиктограммы могут стать хорошей шпаргалкой, ведь ее смысл понятен только вам.

Цифровые коды (система Шед)

Эта несложная техника поможет запомнить, например, пин-код от карты. Надо придумать фразу, число букв в словах которой будет соответствовать нужным цифрам: сантехник (9) любит (5) пить (4) водку (5). Следовательно, код — это 9545.

Ментальные карты Бьюзена

Методика базируется на изображении информации в виде блок-схем. Также методику называют майндмэппингом, диаграммой связей, ассоциативной картой. Чтобы построить ментальную карту вы должны нарисовать в центре листа любой символ с названием или кратким содержанием материала. А от него к краям надо рисовать линии или цепочки связей, которые будут отражать структуру этого материала. В результате ваш неорганизованный текст с кучей лишней информации предстанет в виде структурированной схемы с основной идеей в центре и логическими цепочками. Этот способ хорош для запоминания текстов и иностранных слов.

Вешалка

Суть мнемотехники в присвоении каждой цифре определенного числа образов, «вешалок». Например, двойка похожа на лебедя или сову за счет рифмы (два-сова). А дальше с помощью набора образов можно выстроить историю, из которой нетрудно будет вытащить нужные цифры.

Имена и лица

Часто бывает, что на собрании или вечеринке вы знакомитесь со многими новыми людьми. Но как запомнить их имена и лица, особенно, если вы волнуетесь или чувствуете себя неуверенно? Есть два проверенных способа.

Первый предлагает провести ассоциацию с известной личностью. Вспомнив, с кем именно ассоциируется ваш новый знакомый, без труда можно будет выудить из памяти и его имя. А чтобы закрепить результат, можно еще найти общую черту между этими людьми (выдающийся нос, кудри и т.д.).

Второй способ предлагает подбирать модификации. Придумайте множество вариантов для имени этого человека и мысленно назовите его ими. После этого трудно будет уже забыть, как его зовут.

Метод Айвазовского

Этому художнику-маринисту приписывают особенный метод, основанный на фотографической памяти. Для творческих людей она очень важна. Методика поможет, когда надо будет запомнить в мельчайших деталях картину, образ, вид.

Посмотрите на них на протяжении 3-5 секунд, стараясь максимально хорошо запомнить детали. После этого закройте глаза и попытайтесь представить объект в мельчайших подробностях. Можно задавать себе вопросы о них, потом мысленно отвечать на них и дополнять образ.

Откройте глаза на секунду, снова посмотрите на объект и дополните сложившийся образ. Повторите эти шаги несколько раз. Это поможет потом проще воспроизвести нужную визуальную информацию.