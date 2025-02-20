В середине февраля 2025 года Apple объявила о довольно важном изменении, касающемся учётных записей Apple (ранее Apple ID). Теперь компания позволяет пользователям перенести свои покупки с дополнительного аккаунта на основной, т.е., по сути, объединить два аккаунта. Изменения ввели для пользователей, у которых по две учётные записи – основная и для покупок.
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Содержание статьи
- Для чего нужно переносить покупки из одного аккаунта Apple в другой?
- Что происходит в процессе переноса покупок и какие есть ограничения?
- Что такое «основная» и «дополнительная» учетные записи Apple?
- Требования для переноса покупок
- Пользователям каких стран доступен перенос покупок?
- Как перенести покупки с одного аккаунта Apple (Apple ID) на другой?
- Можно ли отменить перенос покупок?
- Почему в моем случае перенос покупок не работает?
Для чего нужно переносить покупки из одного аккаунта Apple в другой?
Многие пользователи специально или по ошибке заводят несколько учетных записей Apple (Apple ID). Например, я долгое время пользуюсь одновременно двумя аккаунтами. Мой основной аккаунт Apple, который используется в iCloud, — белорусский, тогда как моя дополнительная учетная запись, используемая только для покупок и подписок, — российская.
Зачем я использую два разных аккаунта? Причин несколько:
- белорусский аккаунт App Store доступен только на английском языке, а российский — на русском.
- в белорусском аккаунте для сервисов Apple указаны цены в долларах США, и они значительно выше цен в российских рублях для российского аккаунта Apple.
- в белорусском аккаунте Apple Music запрещена ненормативная лексика, то есть множество песен просто недоступны. В российском Apple Music эти ограничения отсутствуют.
Бывает, что пользователь по ошибке создает и использует учетную запись формата name@icloud.com в качестве основной (в iCloud), а name@gmail.com — для покупок и подписок.
Если вы осознаете, что вам не требуется две учетные записи Apple, и в будущем планируете пользоваться только одной, но при этом хотите перенести все свои покупки на основную учетную запись, то эта инструкция именно для вас.
Что происходит в процессе переноса покупок и какие есть ограничения?
Вы можете перенести приложения, музыку и другой контент, приобретенный в App Store и других сервисах Apple, с дополнительного аккаунта на основной. Это позволяет сохранить все ваши покупки и продолжить пользоваться ими без потерь.
- все платежные методы из дополнительной учетной записи Apple переносятся в основную, заменяя существующие.
- ваши предыдущие покупки приложений, музыки, фильмов, телешоу и книг также переносятся. При необходимости вы можете заново загрузить этот контент.
- активные подписки из дополнительной учетной записи перейдут в основную. Если подписки больше не нужны, их можно отменить.
Однако есть некоторые ограничения:
- данные iCloud не могут быть перенесены из дополнительной учетной записи.
- персонализированные рекомендации в App Store, приложениях Apple TV, Книги и Подкасты также останутся недоступными. В вашей основной учетной записи процесс автоматической персонализации начнется заново.
- редактирование отзывов, оставленных в App Store с использованием дополнительного аккаунта, будет недоступно.
Что такое «основная» и «дополнительная» учетные записи Apple?
Процесс переноса покупок осуществляется с дополнительной учетной записи Apple, на основную учетную запись. При этом важно, чтобы дополнительная учетная запись Apple была предназначена только для совершения покупок и не использовалась в iCloud. Для выполнения переноса вам потребуется доступ к обоим учетным записям. Убедитесь, что доступ к этим учетным записям есть только у вас.
Основной учетной записью Apple считается та, которая используется для работы с iCloud и большинством функций на вашем iPhone или iPad. Адрес электронной почты основной учетной записи указан по пути: приложение «Настройки» → «Аккаунт Apple» (Ваше имя) → Под вашим именем.
Дополнительной учетной записью Apple называется та, которая применяется только для доступа к мультимедиа и покупкам. E-mail дополнительного аккаунта Apple указан по пути: приложение «Настройки» → «Аккаунт Apple» (Ваше имя) → «Контент и покупки».
Требования для переноса покупок
Конечно же, работает перенос только при соблюдении некоторых условий. Перечислим их:
- оба аккаунта должны быть авторизованы на одном и том же iPhone или iPad.
- дополнительный аккаунт с покупками должен быть привязан к разделу настроек «Контент и покупки», а основной – к «iCloud».
- дополнительный аккаунт не может входить в другую группу семейного доступа.
- оба аккаунта должны быть настроены в одном и том же регионе, а ещё для них должна быть включена двухфакторная аутентификация.
- на дополнительном аккаунте не должно быть остатка на балансе, прокатного контента или предзаказов. Кроме того, придётся подождать 15 дней после совершения последней покупки.
Если все условия соблюдены, можете переходить к инструкции по переносу покупок.
Пользователям каких стран доступен перенос покупок?
Данная функция доступна для пользователей из всех стран, кроме Европейского союза, Великобритании и Индии.
Как перенести покупки с одного аккаунта Apple (Apple ID) на другой?
Внимание! После переноса покупок дополнительную учётную запись больше нельзя будет использовать для загрузок или покупок, поэтому перед началом еще раз убедитесь в необходимости этой процедуры.
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве с iOS.
2. Вверху нажмите на своё имя, а затем убедитесь, что в секции «Контент и покупки» указан адрес электронной почты дополнительной учетной записи Apple.
Если его там нет, то коснитесь пункта «Контент и покупки» и в появившемся меню нажмите «Выйти», а затем подтвердите действие.
Снова коснитесь пункта «Контент и покупки» (справа должна быть надпись «Настроить») и в появившемся меню выберите пункт «Не <ваша фамилия и имя>».
Введите данные дополнительной учетной записи Apple с которой необходимо перенести покупки в основной аккаунт.
3. Нажмите на пункт «Контент и покупки», под которым должен быть указан адрес электронной почты дополнительного аккаунта Apple.
4. Нажмите «Просмотреть». При необходимости авторизуйтесь.
5. Выберите пункт «Перенос покупок». Повторимся, если и в App Store, и в настройках используется одна и та же учётная запись, этого пункта здесь не будет.
6. Нажмите «Продолжить», прочтите информацию и следуйте шагам инструкции для совершения переноса.
7. Когда перенос будет завершён, появится сообщение о том, что покупки были перенесены.
8. Выйдите из дополнительного аккаунта в настройках контента и покупок и войдите на основной.
Можно ли отменить перенос покупок?
Вы можете отменить перенос покупок, если это необходимо. Процедура очень похожа на предыдущую, за исключением того, что вам нужно выбрать пункт «Просмотреть» в разделе «Медиаматериалы и покупки», затем перейти к дополнительной учетной записи и нажать на кнопку «Выполнить действие».
После отмены переноса произойдет следующее:
- все способы оплаты удалены из обеих учетных записей;
- только покупки, сделанные до переноса, вернутся во вторичную учетную запись Apple. Покупки, совершенные после переноса, останутся в основной учетной записи;
- все подписки, кроме iCloud+, будут отменены и завершатся в дату следующего продления. Вы можете оформить подписки заново через выбранную учетную запись Apple.
Так как повторный перенос покупок можно будет повторить только через 1 год, убедитесь, что отмена переноса необходима.
Почему в моем случае перенос покупок не работает?
Apple указала следующие возможные причины:
- Ни один из двух аккаунтов Apple не должен быть детским, созданным через семейный доступ.
- Ни один из аккаунтов не должен был ранее использоваться для переноса покупок. Если вы отмените перенос покупок со второго аккаунта, то не сможете снова перенести их в течение 1 года.
- Перенос нельзя совершить, если на одном из аккаунтов есть данные музыкальной медиатеки.
- Нельзя совершить перенос, если у вас настроена подписка Apple One с хранилищем iCloud для третьего другого аккаунта.
- Если ваш основной аккаунт никогда не использовался для покупок или скачивания бесплатных приложений, перенести покупки нельзя.
- Нельзя перенести покупки с удалённого или деактивированного аккаунта Apple.
- Если ваш аккаунт Apple заблокирован или отключен, перенос не будет работать.
- Ни у одного из аккаунтов не должно быть раннего доступа к приложениям или контенту.
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