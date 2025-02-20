В середине февраля 2025 года Apple объявила о довольно важном изменении, касающемся учётных записей Apple (ранее Apple ID). Теперь компания позволяет пользователям перенести свои покупки с дополнительного аккаунта на основной, т.е., по сути, объединить два аккаунта. Изменения ввели для пользователей, у которых по две учётные записи – основная и для покупок.

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Для чего нужно переносить покупки из одного аккаунта Apple в другой?

Многие пользователи специально или по ошибке заводят несколько учетных записей Apple (Apple ID). Например, я долгое время пользуюсь одновременно двумя аккаунтами. Мой основной аккаунт Apple, который используется в iCloud, — белорусский, тогда как моя дополнительная учетная запись, используемая только для покупок и подписок, — российская.

Зачем я использую два разных аккаунта? Причин несколько:

белорусский аккаунт App Store доступен только на английском языке, а российский — на русском.

в белорусском аккаунте для сервисов Apple указаны цены в долларах США, и они значительно выше цен в российских рублях для российского аккаунта Apple.

в белорусском аккаунте Apple Music запрещена ненормативная лексика, то есть множество песен просто недоступны. В российском Apple Music эти ограничения отсутствуют.

Бывает, что пользователь по ошибке создает и использует учетную запись формата name@icloud.com в качестве основной (в iCloud), а name@gmail.com — для покупок и подписок.

Если вы осознаете, что вам не требуется две учетные записи Apple, и в будущем планируете пользоваться только одной, но при этом хотите перенести все свои покупки на основную учетную запись, то эта инструкция именно для вас.

Что происходит в процессе переноса покупок и какие есть ограничения?

Вы можете перенести приложения, музыку и другой контент, приобретенный в App Store и других сервисах Apple, с дополнительного аккаунта на основной. Это позволяет сохранить все ваши покупки и продолжить пользоваться ими без потерь.

все платежные методы из дополнительной учетной записи Apple переносятся в основную, заменяя существующие.

из дополнительной учетной записи Apple переносятся в основную, заменяя существующие. ваши предыдущие покупки приложений, музыки, фильмов, телешоу и книг также переносятся. При необходимости вы можете заново загрузить этот контент.

приложений, музыки, фильмов, телешоу и книг также переносятся. При необходимости вы можете заново загрузить этот контент. активные подписки из дополнительной учетной записи перейдут в основную. Если подписки больше не нужны, их можно отменить.

Однако есть некоторые ограничения:

данные iCloud не могут быть перенесены из дополнительной учетной записи.

не могут быть перенесены из дополнительной учетной записи. персонализированные рекомендации в App Store, приложениях Apple TV, Книги и Подкасты также останутся недоступными. В вашей основной учетной записи процесс автоматической персонализации начнется заново.

в App Store, приложениях Apple TV, Книги и Подкасты также останутся недоступными. В вашей основной учетной записи процесс автоматической персонализации начнется заново. редактирование отзывов, оставленных в App Store с использованием дополнительного аккаунта, будет недоступно.

Что такое «основная» и «дополнительная» учетные записи Apple?

Процесс переноса покупок осуществляется с дополнительной учетной записи Apple, на основную учетную запись. При этом важно, чтобы дополнительная учетная запись Apple была предназначена только для совершения покупок и не использовалась в iCloud. Для выполнения переноса вам потребуется доступ к обоим учетным записям. Убедитесь, что доступ к этим учетным записям есть только у вас.

Основной учетной записью Apple считается та, которая используется для работы с iCloud и большинством функций на вашем iPhone или iPad. Адрес электронной почты основной учетной записи указан по пути: приложение «Настройки» → «Аккаунт Apple» (Ваше имя) → Под вашим именем.

Дополнительной учетной записью Apple называется та, которая применяется только для доступа к мультимедиа и покупкам. E-mail дополнительного аккаунта Apple указан по пути: приложение «Настройки» → «Аккаунт Apple» (Ваше имя) → «Контент и покупки».

Требования для переноса покупок

Конечно же, работает перенос только при соблюдении некоторых условий. Перечислим их:

оба аккаунта должны быть авторизованы на одном и том же iPhone или iPad.

дополнительный аккаунт с покупками должен быть привязан к разделу настроек « Контент и покупки », а основной – к « iCloud ».

», а основной – к « ». дополнительный аккаунт не может входить в другую группу семейного доступа.

оба аккаунта должны быть настроены в одном и том же регионе, а ещё для них должна быть включена двухфакторная аутентификация.

на дополнительном аккаунте не должно быть остатка на балансе, прокатного контента или предзаказов. Кроме того, придётся подождать 15 дней после совершения последней покупки.

Если все условия соблюдены, можете переходить к инструкции по переносу покупок.

Пользователям каких стран доступен перенос покупок?

Данная функция доступна для пользователей из всех стран, кроме Европейского союза, Великобритании и Индии.

Как перенести покупки с одного аккаунта Apple (Apple ID) на другой?

Внимание! После переноса покупок дополнительную учётную запись больше нельзя будет использовать для загрузок или покупок, поэтому перед началом еще раз убедитесь в необходимости этой процедуры.

1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве с iOS.

2. Вверху нажмите на своё имя, а затем убедитесь, что в секции «Контент и покупки» указан адрес электронной почты дополнительной учетной записи Apple.

Если его там нет, то коснитесь пункта «Контент и покупки» и в появившемся меню нажмите «Выйти», а затем подтвердите действие.

Снова коснитесь пункта «Контент и покупки» (справа должна быть надпись «Настроить») и в появившемся меню выберите пункт «Не <ваша фамилия и имя>».

Введите данные дополнительной учетной записи Apple с которой необходимо перенести покупки в основной аккаунт.

3. Нажмите на пункт «Контент и покупки», под которым должен быть указан адрес электронной почты дополнительного аккаунта Apple.

4. Нажмите «Просмотреть». При необходимости авторизуйтесь.

5. Выберите пункт «Перенос покупок». Повторимся, если и в App Store, и в настройках используется одна и та же учётная запись, этого пункта здесь не будет.

6. Нажмите «Продолжить», прочтите информацию и следуйте шагам инструкции для совершения переноса.

7. Когда перенос будет завершён, появится сообщение о том, что покупки были перенесены.

8. Выйдите из дополнительного аккаунта в настройках контента и покупок и войдите на основной.

Можно ли отменить перенос покупок?

Вы можете отменить перенос покупок, если это необходимо. Процедура очень похожа на предыдущую, за исключением того, что вам нужно выбрать пункт «Просмотреть» в разделе «Медиаматериалы и покупки», затем перейти к дополнительной учетной записи и нажать на кнопку «Выполнить действие».

После отмены переноса произойдет следующее:

все способы оплаты удалены из обеих учетных записей;

только покупки, сделанные до переноса, вернутся во вторичную учетную запись Apple. Покупки, совершенные после переноса, останутся в основной учетной записи;

все подписки, кроме iCloud+, будут отменены и завершатся в дату следующего продления. Вы можете оформить подписки заново через выбранную учетную запись Apple.

Так как повторный перенос покупок можно будет повторить только через 1 год, убедитесь, что отмена переноса необходима.

Почему в моем случае перенос покупок не работает?

Apple указала следующие возможные причины:

Ни один из двух аккаунтов Apple не должен быть детским, созданным через семейный доступ.

Ни один из аккаунтов не должен был ранее использоваться для переноса покупок. Если вы отмените перенос покупок со второго аккаунта, то не сможете снова перенести их в течение 1 года.

Перенос нельзя совершить, если на одном из аккаунтов есть данные музыкальной медиатеки.

Нельзя совершить перенос, если у вас настроена подписка Apple One с хранилищем iCloud для третьего другого аккаунта.

Если ваш основной аккаунт никогда не использовался для покупок или скачивания бесплатных приложений, перенести покупки нельзя.

Нельзя перенести покупки с удалённого или деактивированного аккаунта Apple.

Если ваш аккаунт Apple заблокирован или отключен, перенос не будет работать.

Ни у одного из аккаунтов не должно быть раннего доступа к приложениям или контенту.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто