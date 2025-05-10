Оперативная память (RAM) играет важную роль в производительности любого устройства, включая iPad. Apple, как правило, не раскрывает точные спецификации оперативной памяти своих устройств, но благодаря разборкам от iFixit и другим источникам, мы можем составить точную картину. В этой статье мы рассмотрим объем оперативной памяти каждой модели iPad, выпущенной с 2010 года по 2025 год, с учетом их года выпуска и технических особенностей.
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Содержание статьи
- 2010 год: iPad 1
- 2011 год: iPad 2
- 2012 год: iPad mini 1, iPad 3, iPad 4
- 2013 год: iPad mini 2, iPad Air 1
- 2014 год: iPad mini 3, iPad Air 2
- 2015 год: iPad mini 4, iPad Pro 12,9 дюйма (1-ого поколения)
- 2016 год: iPad Pro 9,7 дюйма (1-ого поколения)
- 2017 год: iPad 5, iPad Pro 10,5 дюйма (1-ого поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (2-ого поколения)
- 2018 год: iPad 6, iPad Pro 11 дюймов (1-ого поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3-ого поколения)
- 2019 год: iPad mini 5, iPad 7, iPad Air 3
- 2020 год: iPad 8, iPad Air 4, iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (4-ого поколения)
- 2021 год: iPad mini 6, iPad 9, iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения, M1), iPad Pro 12,9 дюйма (5-ого поколения, M1)
- 2022 год: iPad 10, iPad Air 5, iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения, M2), iPad Pro 12,9 дюйма (6-ого поколения, M2)
- 2023 год: новые планшеты iPad представлены не были
- 2024 год: 11- и 13-дюймовые iPad Air (M2), 11- и 13-дюймовые iPad Pro (M4), iPad mini 7
- 2025 год: 11- и 13-дюймовые iPad Air (M3), iPad 11
- Эволюция оперативной памяти в iPad
- iPad с каким объемом оперативной память выбрать?
2010 год, iPad (1-е поколение)
RAM: 256 МБ
Первый iPad, оснащенный процессором Apple A4, был ориентирован на базовые задачи, такие как просмотр веб-страниц, чтение и просмотр медиа. Ограниченный объем оперативной памяти отражал его начальную роль как устройства для потребления контента.
2011 год, iPad 2
RAM: 512 МБ
iPad 2 с процессором A5 получил вдвое больше оперативной памяти, что позволило улучшить многозадачность и поддержку FaceTime благодаря добавлению камер.
2012 год, iPad (3-е поколение)
RAM: 1 ГБ
Айпад 3 получил дисплей Retina, который требовал большей производительности, поэтому объем RAM увеличился до 1 ГБ. Это позволило лучше справляться с графикой и приложениями.
2012 год, iPad (4-е поколение)
RAM: 1 ГБ
Оснащенный процессором A6X, этот iPad сохранил 1 ГБ оперативной памяти, но улучшенная графика сделала его более производительным.
2012 год, iPad mini (1-е поколение)
RAM: 512 МБ
Компактный iPad mini получил тот же объем RAM, что и iPad 2. Это ограничивало его производительность в сравнении с полноразмерными моделями.
2013 год, iPad Air (1-е поколение)
RAM: 1 ГБ
Легкий и мощный iPad Air с процессором A7 сохранил 1 ГБ RAM, что было достаточно для iOS 7 и приложений того времени.
2013 год, iPad mini 2
RAM: 1 ГБ
Оснащенный Retina-дисплеем и процессором A7, iPad mini 2 получил увеличенный объем RAM, сравнимый с iPad Air.
2014 год, iPad Air 2
RAM: 2 ГБ
iPad Air 2 стал первым планшетом Apple, получившим 2 ГБ оперативной памяти, что значительно улучшило многозадачность и работу с iOS 8.
2014 год, iPad mini 3
RAM: 1 ГБ
Эта модель осталась с 1 ГБ RAM, что делало ее менее производительной по сравнению с Air 2.
2015 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Первый iPad Pro, ориентированный на профессионалов, получил 4 ГБ RAM, что позволило запускать сложные приложения и работать с Apple Pencil.
2015 год, iPad mini 4
RAM: 2 ГБ
iPad mini 4 догнал iPad Air 2 по объему оперативной памяти, обеспечивая лучшую производительность.
2016 год, 9,7-дюймовый iPad Pro
RAM: 2 ГБ
Меньший iPad Pro получил всего лишь 2 ГБ RAM в сравнении с 12,9-дюймовой моделью.
2017 год, iPad (5-е поколение)
RAM: 2 ГБ
Бюджетный iPad с процессором A9 получил вдвое больше оперативной памяти в сравнении с прошлой моделью.
2017 год, 10,5-дюймовый iPad Pro
RAM: 4 ГБ
2017 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Обе модели Pro с процессором A10X Fusion получили по 4 ГБ RAM, обеспечивая высокую производительность.
2018 год, iPad (6-е поколение)
RAM: 2 ГБ
Обновленный базовый iPad с поддержкой Apple Pencil сохранил 2 ГБ RAM.
2018 год, 11-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
RAM: 4 ГБ (6 ГБ для моделей с 1 ТБ)
2018 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
RAM: 4 ГБ (6 ГБ для моделей с 1 ТБ)
Впервые Apple предложила увеличенный объем RAM (6 ГБ) для моделей с большим объемом хранилища, что улучшило работу с ресурсоемкими задачами.
2019 год, iPad (7-е поколение)
RAM: 3 ГБ
Увеличенный дисплей и процессор A10 сопровождались 3 ГБ RAM.
2019 год, iPad Air (3-е поколение)
RAM: 3 ГБ
Спустя 5 лет Apple выпустила обновленную версию «воздушного» планшета с новым дизайном и увеличенным объемом оперативной памяти.
2019 год, iPad mini (5-е поколение)
RAM: 3 ГБ
2020 год, iPad (8-е поколение)
RAM: 3 ГБ
Бюджетный iPad с процессором A12 сохранил 3 ГБ RAM.
2020 год, iPad Air (4-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Air с процессором A14 Bionic получил 4 ГБ RAM, приблизившись к Pro.
2020 год, 11-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
RAM: 6 ГБ
2020 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)
RAM: 6 ГБ
Все модели Pro 2020 года получили 6 ГБ RAM, независимо от объема хранилища.
2021 год, iPad (9-е поколение)
RAM: 3 ГБ
Базовый iPad с процессором A13 сохранил все те же 3 ГБ RAM, которых по-прежнему хватало для повседневных задач обычного пользователя.
2021 год, iPad Air (5-е поколение)
RAM: 8 ГБ
2021 год, 11-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
2021 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
Благодаря внедрению чипа M1 произошел значительный скачок в объеме оперативной памяти, особенно для моделей Pro с большим хранилищем.
2022 год, iPad (10-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Разрыв в объеме оперативной памяти между бюджетной моделью и планшетам версий «Air» и «Pro» стал намного больше. Новый дизайн и процессор A14 сочетались с относительно скромными 4 ГБ оперативной памяти. Однако этого объема вполне достаточно для выполнения повседневных задач.
2022 год, iPad Air (5-е поколение)
RAM: 8 ГБ
Оснащенный чипом M1, Air получил 8 ГБ RAM.
2022 год, 11-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
2022 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (6-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
Чип M2 и поддержка функции Hover для Apple Pencil сопровождались увеличенным объемом RAM для моделей с большим хранилищем.
2022 год, iPad mini (6-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Компактный iPad mini с процессором A15 получил 4 ГБ RAM.
2023 год. Apple не выпускала iPad
2024 год, 11-дюймовый iPad Air (6-е поколение)
RAM: 8 ГБ
2024 год, 13-дюймовый iPad Air (6-е поколение)
RAM: 8 ГБ
Обе модели Air с чипом M2 получили 8 ГБ RAM, независимо от объема хранилища.
2024 год, 11-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
2024 год, 13-дюймовый iPad Pro (7-е поколение)
RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)
2025 год, iPad (11-е поколение)
RAM: 4 ГБ
Оснащенный чипом A16, базовый iPad сохранил 4 ГБ RAM, но не поддерживает функции Apple Intelligence.
2025 год, iPad mini (7-е поколение)
RAM: 4 ГБ
С чипом A17 Pro, iPad mini получил 4 ГБ RAM и поддержку Apple Intelligence.
Эволюция оперативной памяти в iPad
Объем оперативной памяти в iPad значительно вырос — с 256 МБ в 2010 году до 16 ГБ в современных iPad Pro. Это отражает возросшие требования к многозадачности, графике и профессиональным приложениям.
Начиная с 2018 года Apple внедрила новую практику: модели iPad Pro с хранилищем 1 ТБ и более получали увеличенный объем RAM. Это стало стандартом для профессиональных устройств.
Бюджетные линейки (базовый iPad и iPad mini) последних лет традиционно оснащаются 3-4 ГБ RAM. Этого достаточно для повседневных задач, но недостаточно для профессионального использования.
iPad с каким объемом оперативной память стоит выбирать?
- Для профессиональных задач (работа с графикой, «тяжелые» игры, монтаж видео) выбирайте iPad Pro с 16 ГБ RAM
- Для повседневного использования (просмотр сайтов, видео, чтение) достаточно 4-8 ГБ RAM
Оперативная память остается ключевым параметром при выборе iPad, определяющим его производительность и возможности.
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