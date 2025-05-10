Оперативная память (RAM) играет важную роль в производительности любого устройства, включая iPad. Apple, как правило, не раскрывает точные спецификации оперативной памяти своих устройств, но благодаря разборкам от iFixit и другим источникам, мы можем составить точную картину. В этой статье мы рассмотрим объем оперативной памяти каждой модели iPad, выпущенной с 2010 года по 2025 год, с учетом их года выпуска и технических особенностей.

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Содержание статьи

2010 год, iPad (1-е поколение)

RAM: 256 МБ

Первый iPad, оснащенный процессором Apple A4, был ориентирован на базовые задачи, такие как просмотр веб-страниц, чтение и просмотр медиа. Ограниченный объем оперативной памяти отражал его начальную роль как устройства для потребления контента.

2011 год, iPad 2

RAM: 512 МБ

iPad 2 с процессором A5 получил вдвое больше оперативной памяти, что позволило улучшить многозадачность и поддержку FaceTime благодаря добавлению камер.

2012 год, iPad (3-е поколение)

RAM: 1 ГБ

Айпад 3 получил дисплей Retina, который требовал большей производительности, поэтому объем RAM увеличился до 1 ГБ. Это позволило лучше справляться с графикой и приложениями.

2012 год, iPad (4-е поколение)

RAM: 1 ГБ

Оснащенный процессором A6X, этот iPad сохранил 1 ГБ оперативной памяти, но улучшенная графика сделала его более производительным.

2012 год, iPad mini (1-е поколение)

RAM: 512 МБ

Компактный iPad mini получил тот же объем RAM, что и iPad 2. Это ограничивало его производительность в сравнении с полноразмерными моделями.

2013 год, iPad Air (1-е поколение)

RAM: 1 ГБ

Легкий и мощный iPad Air с процессором A7 сохранил 1 ГБ RAM, что было достаточно для iOS 7 и приложений того времени.

2013 год, iPad mini 2

RAM: 1 ГБ

Оснащенный Retina-дисплеем и процессором A7, iPad mini 2 получил увеличенный объем RAM, сравнимый с iPad Air.

2014 год, iPad Air 2

RAM: 2 ГБ

iPad Air 2 стал первым планшетом Apple, получившим 2 ГБ оперативной памяти, что значительно улучшило многозадачность и работу с iOS 8.

2014 год, iPad mini 3

RAM: 1 ГБ

Эта модель осталась с 1 ГБ RAM, что делало ее менее производительной по сравнению с Air 2.

2015 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Первый iPad Pro, ориентированный на профессионалов, получил 4 ГБ RAM, что позволило запускать сложные приложения и работать с Apple Pencil.

2015 год, iPad mini 4

RAM: 2 ГБ

iPad mini 4 догнал iPad Air 2 по объему оперативной памяти, обеспечивая лучшую производительность.

2016 год, 9,7-дюймовый iPad Pro

RAM: 2 ГБ

Меньший iPad Pro получил всего лишь 2 ГБ RAM в сравнении с 12,9-дюймовой моделью.

2017 год, iPad (5-е поколение)

RAM: 2 ГБ

Бюджетный iPad с процессором A9 получил вдвое больше оперативной памяти в сравнении с прошлой моделью.

2017 год, 10,5-дюймовый iPad Pro

RAM: 4 ГБ

2017 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Обе модели Pro с процессором A10X Fusion получили по 4 ГБ RAM, обеспечивая высокую производительность.

2018 год, iPad (6-е поколение)

RAM: 2 ГБ

Обновленный базовый iPad с поддержкой Apple Pencil сохранил 2 ГБ RAM.

2018 год, 11-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)

RAM: 4 ГБ (6 ГБ для моделей с 1 ТБ)

2018 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)

RAM: 4 ГБ (6 ГБ для моделей с 1 ТБ)

Впервые Apple предложила увеличенный объем RAM (6 ГБ) для моделей с большим объемом хранилища, что улучшило работу с ресурсоемкими задачами.

2019 год, iPad (7-е поколение)

RAM: 3 ГБ

Увеличенный дисплей и процессор A10 сопровождались 3 ГБ RAM.

2019 год, iPad Air (3-е поколение)

RAM: 3 ГБ

Спустя 5 лет Apple выпустила обновленную версию «воздушного» планшета с новым дизайном и увеличенным объемом оперативной памяти.

2019 год, iPad mini (5-е поколение)

RAM: 3 ГБ

2020 год, iPad (8-е поколение)

RAM: 3 ГБ

Бюджетный iPad с процессором A12 сохранил 3 ГБ RAM.

2020 год, iPad Air (4-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Air с процессором A14 Bionic получил 4 ГБ RAM, приблизившись к Pro.

2020 год, 11-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)

RAM: 6 ГБ

2020 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)

RAM: 6 ГБ

Все модели Pro 2020 года получили 6 ГБ RAM, независимо от объема хранилища.

2021 год, iPad (9-е поколение)

RAM: 3 ГБ

Базовый iPad с процессором A13 сохранил все те же 3 ГБ RAM, которых по-прежнему хватало для повседневных задач обычного пользователя.

2021 год, iPad Air (5-е поколение)

RAM: 8 ГБ

2021 год, 11-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

2021 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

Благодаря внедрению чипа M1 произошел значительный скачок в объеме оперативной памяти, особенно для моделей Pro с большим хранилищем.

2022 год, iPad (10-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Разрыв в объеме оперативной памяти между бюджетной моделью и планшетам версий «Air» и «Pro» стал намного больше. Новый дизайн и процессор A14 сочетались с относительно скромными 4 ГБ оперативной памяти. Однако этого объема вполне достаточно для выполнения повседневных задач.

2022 год, iPad Air (5-е поколение)

RAM: 8 ГБ

Оснащенный чипом M1, Air получил 8 ГБ RAM.

2022 год, 11-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

2022 год, 12,9-дюймовый iPad Pro (6-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

Чип M2 и поддержка функции Hover для Apple Pencil сопровождались увеличенным объемом RAM для моделей с большим хранилищем.

2022 год, iPad mini (6-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Компактный iPad mini с процессором A15 получил 4 ГБ RAM.

2023 год. Apple не выпускала iPad

2024 год, 11-дюймовый iPad Air (6-е поколение)

RAM: 8 ГБ

2024 год, 13-дюймовый iPad Air (6-е поколение)

RAM: 8 ГБ

Обе модели Air с чипом M2 получили 8 ГБ RAM, независимо от объема хранилища.

2024 год, 11-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

2024 год, 13-дюймовый iPad Pro (7-е поколение)

RAM: 8 ГБ (16 ГБ для моделей с 1 ТБ или 2 ТБ)

2025 год, iPad (11-е поколение)

RAM: 4 ГБ

Оснащенный чипом A16, базовый iPad сохранил 4 ГБ RAM, но не поддерживает функции Apple Intelligence.

2025 год, iPad mini (7-е поколение)

RAM: 4 ГБ

С чипом A17 Pro, iPad mini получил 4 ГБ RAM и поддержку Apple Intelligence.

Эволюция оперативной памяти в iPad

Объем оперативной памяти в iPad значительно вырос — с 256 МБ в 2010 году до 16 ГБ в современных iPad Pro. Это отражает возросшие требования к многозадачности, графике и профессиональным приложениям.

Начиная с 2018 года Apple внедрила новую практику: модели iPad Pro с хранилищем 1 ТБ и более получали увеличенный объем RAM. Это стало стандартом для профессиональных устройств.

Бюджетные линейки (базовый iPad и iPad mini) последних лет традиционно оснащаются 3-4 ГБ RAM. Этого достаточно для повседневных задач, но недостаточно для профессионального использования.

iPad с каким объемом оперативной память стоит выбирать?

Для профессиональных задач (работа с графикой, «тяжелые» игры, монтаж видео) выбирайте iPad Pro с 16 ГБ RAM

Для повседневного использования (просмотр сайтов, видео, чтение) достаточно 4-8 ГБ RAM

Оперативная память остается ключевым параметром при выборе iPad, определяющим его производительность и возможности.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто