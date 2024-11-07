Списки (папки) чатов в WhatsApp: как пользоваться

07 ноября 2024 |

Осенью 2024 года в популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать папки (списки) чатов. Раньше сортировать чаты можно было всего по трём категориям: «Все», «Непрочитанные» и «Группы». Теперь же можно создавать собственные списки.

Списки (папки) чатов в WhatsApp: как пользоваться

В группах WhatsApp появилась возможность создавать мероприятия.

 

Содержание статьи

  1. Для чего нужны папки чатов в WhatsApp?
  2. Где найти папки (списки чатов) в Ватсап?
  3. Как добавить новую папку (список чатов) в Ватсап?
  4. Как добавить или убрать чат или группу из списка Ватсап?
  5. Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?
  6. Часто задаваемые вопросы

 

Для чего нужны папки чатов в WhatsApp?

Списки (или папки) в WhatsApp позволяют пользователям более эффективно управлять беседами. При помощи этой функции можно легко разделять все имеющиеся контакты и группы из адресной книги на удобные списки (папки). К примеру, вы можете отдельно хранить чаты с родственниками, отдельно — рабочие, создать список с лучшими друзьями и т.д.

 

Где найти папки (списки чатов) в Ватсап?

По умолчанию списки спрятаны. Чтобы их найти, перейдите во вкладку «Чаты» и потяните экран вниз, так же как вы открываете поиск. Над строкой поиска и будут размещены списки.

Где найти папки (списки чатов) в Ватсап?

 

По умолчанию, в Ватсап имеется четыре списка:

  • «Все» — все чаты и группы, имеющиеся в WhatsApp (отображается по умолчанию).
  • «Непрочитанное» — только те группы и чаты, в которых имеются непрочитанные сообщения.
  • «Избранное» — только добавленные самостоятельно.
  • «Группы» — только групповые чаты.

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Как добавить новую папку (список чатов) в Ватсап?

Для создания нового списка, пролистайте имеющиеся списки справа налево и нажмите значок плюс «+» на панели.

Введите наименование списка. Нажмите «Добавьте людей или группы» и добавьте необходимые контакты и группы в создаваемый список.

Как добавить новую папку (список чатов) в Ватсап?

 

Как добавить или убрать чат или группу из списка Ватсап?

При необходимости вы можете легко удалять нежелательные чаты или добавлять нужные в ваш список. Для этого, откройте необходимый список и нажмите кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».

На открывшейся странице вы можете нажать кнопку «Добавьте людей или группы» для добавления нужных людей и групп.

Как добавить чат или группу в список Ватсап?

 

Для удаления определенного чата из списка, нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу и коснитесь значка «» напротив чата, который необходимо удалить. Подтвердите намерение нажатием кнопки «Удалить».

Как убрать чат или группу из списка Ватсап?

Как убрать чат или группу из списка Ватсап?

 

Кроме того, вы можете зажать чат в списке и в появившемся меню выбрать пункт «Список изменений». В появившемся меню снимите галочку со списка и нажмите «Готово». Тем самым вы удалите чат из списка.

Как убрать чат или группу из списка Ватсап?

Как убрать чат или группу из списка Ватсап?

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Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?

Для того чтобы быстро перейти к изменению (например, переименованию) или удалению списка, зажмите его пальцем и в появившемся меню выберите «Изменить» или «Удалить».

Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?

 

Эти же действия доступны при нажатии на кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».

Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?

 

Часто задаваемые вопросы

Видит ли пользователь, с которым я общаюсь в каком из моих списков он находится?
Можно ли добавлять одни и те же чаты в разные списки?
Можно ли изменить порядок папок чатов в строке списков?

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
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