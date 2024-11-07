Осенью 2024 года в популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать папки (списки) чатов. Раньше сортировать чаты можно было всего по трём категориям: «Все», «Непрочитанные» и «Группы». Теперь же можно создавать собственные списки.

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Для чего нужны папки чатов в WhatsApp?

Списки (или папки) в WhatsApp позволяют пользователям более эффективно управлять беседами. При помощи этой функции можно легко разделять все имеющиеся контакты и группы из адресной книги на удобные списки (папки). К примеру, вы можете отдельно хранить чаты с родственниками, отдельно — рабочие, создать список с лучшими друзьями и т.д.

Где найти папки (списки чатов) в Ватсап?

По умолчанию списки спрятаны. Чтобы их найти, перейдите во вкладку «Чаты» и потяните экран вниз, так же как вы открываете поиск. Над строкой поиска и будут размещены списки.

По умолчанию, в Ватсап имеется четыре списка:

« Все » — все чаты и группы, имеющиеся в WhatsApp (отображается по умолчанию).

» — все чаты и группы, имеющиеся в WhatsApp (отображается по умолчанию). « Непрочитанное » — только те группы и чаты, в которых имеются непрочитанные сообщения.

» — только те группы и чаты, в которых имеются непрочитанные сообщения. « Избранное » — только добавленные самостоятельно.

» — только добавленные самостоятельно. «Группы» — только групповые чаты.

Как добавить новую папку (список чатов) в Ватсап?

Для создания нового списка, пролистайте имеющиеся списки справа налево и нажмите значок плюс «+» на панели.

Введите наименование списка. Нажмите «Добавьте людей или группы» и добавьте необходимые контакты и группы в создаваемый список.

Как добавить или убрать чат или группу из списка Ватсап?

При необходимости вы можете легко удалять нежелательные чаты или добавлять нужные в ваш список. Для этого, откройте необходимый список и нажмите кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».

На открывшейся странице вы можете нажать кнопку «Добавьте людей или группы» для добавления нужных людей и групп.

Для удаления определенного чата из списка, нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу и коснитесь значка «–» напротив чата, который необходимо удалить. Подтвердите намерение нажатием кнопки «Удалить».

Кроме того, вы можете зажать чат в списке и в появившемся меню выбрать пункт «Список изменений». В появившемся меню снимите галочку со списка и нажмите «Готово». Тем самым вы удалите чат из списка.

Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?

Для того чтобы быстро перейти к изменению (например, переименованию) или удалению списка, зажмите его пальцем и в появившемся меню выберите «Изменить» или «Удалить».

Эти же действия доступны при нажатии на кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».

Часто задаваемые вопросы

Видит ли пользователь, с которым я общаюсь в каком из моих списков он находится? Нет, только вы видите, какие чаты находятся в ваших списках. Можно ли добавлять одни и те же чаты в разные списки? Да, можно Можно ли изменить порядок папок чатов в строке списков? Нет, к сожалению, этого сделать нельзя

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос