Осенью 2024 года в популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать папки (списки) чатов. Раньше сортировать чаты можно было всего по трём категориям: «Все», «Непрочитанные» и «Группы». Теперь же можно создавать собственные списки.
Содержание статьи
Для чего нужны папки чатов в WhatsApp?
Списки (или папки) в WhatsApp позволяют пользователям более эффективно управлять беседами. При помощи этой функции можно легко разделять все имеющиеся контакты и группы из адресной книги на удобные списки (папки). К примеру, вы можете отдельно хранить чаты с родственниками, отдельно — рабочие, создать список с лучшими друзьями и т.д.
Где найти папки (списки чатов) в Ватсап?
По умолчанию списки спрятаны. Чтобы их найти, перейдите во вкладку «Чаты» и потяните экран вниз, так же как вы открываете поиск. Над строкой поиска и будут размещены списки.
По умолчанию, в Ватсап имеется четыре списка:
- «Все» — все чаты и группы, имеющиеся в WhatsApp (отображается по умолчанию).
- «Непрочитанное» — только те группы и чаты, в которых имеются непрочитанные сообщения.
- «Избранное» — только добавленные самостоятельно.
- «Группы» — только групповые чаты.
Как добавить новую папку (список чатов) в Ватсап?
Для создания нового списка, пролистайте имеющиеся списки справа налево и нажмите значок плюс «+» на панели.
Введите наименование списка. Нажмите «Добавьте людей или группы» и добавьте необходимые контакты и группы в создаваемый список.
Как добавить или убрать чат или группу из списка Ватсап?
При необходимости вы можете легко удалять нежелательные чаты или добавлять нужные в ваш список. Для этого, откройте необходимый список и нажмите кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».
На открывшейся странице вы можете нажать кнопку «Добавьте людей или группы» для добавления нужных людей и групп.
Для удаления определенного чата из списка, нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу и коснитесь значка «–» напротив чата, который необходимо удалить. Подтвердите намерение нажатием кнопки «Удалить».
Кроме того, вы можете зажать чат в списке и в появившемся меню выбрать пункт «Список изменений». В появившемся меню снимите галочку со списка и нажмите «Готово». Тем самым вы удалите чат из списка.
Как изменить или удалить список чатов в WhatsApp?
Для того чтобы быстро перейти к изменению (например, переименованию) или удалению списка, зажмите его пальцем и в появившемся меню выберите «Изменить» или «Удалить».
Эти же действия доступны при нажатии на кнопку-ссылку «Управление списком “название списка”».
Часто задаваемые вопросы
🔥 Смотрите также:
- Скрытый WhatsApp, или как скрыть время посещения и прочтения, включив режим «Невидимка».
- Как заблокировать контакт в Вотсап (WhatsApp) на iPhone и Android.
- Сообщения по расписанию в WhatsApp и Telegram: как отправлять на iPhone?