При обновлении WhatsApp на старых моделях iPhone пользователи столкнулись с предупреждением о том, что их устройства перестанут поддерживать программу с весны 2025 года.

Мессенджер WhatsApp всегда отличался длительной поддержкой старых версий iOS, что позволяло предлагать новейшие функции сервиса для владельцев не самых современных моделей iPhone. На данный момент WhatsApp можно установить на любой смартфон Apple с установленной iOS 12 или более новой версией ПО. Однако, уже в ближайшем будущем для запуска приложения потребуется как минимум iOS 15.1.

Пользователи iPhone, на которых установлена версия iOS ниже 15.1, начали получать уведомление от WhatsApp, в котором говорится, что с 5 мая 2025 года мессенджер перестанет поддерживать более старые версии операционной системы. Данное изменение затрагивает как стандартное приложение WhatsApp, так и WhatsApp Business, поскольку оба приложения используют один и тот же базовый код и системные требования.

Учитывая, что последней версией операционной системы, доступной для установки на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, является iOS 12.5.7, следовательно, именно на этих устройствах перестанет работать WhatsApp в 2025 году. Пользователи более новых моделей iPhone могут пользоваться приложением, при условии, что на них установлена последняя доступная версия ПО.

Отказ от поддержки старых версий iOS — вынужденная мера, так как для внедрения улучшений и повышения производительности программы необходимо использовать API, появившиеся в iOS 15 и более поздних версиях. В свою очередь переход на новейшее API позволит отказаться от поддержки устаревших операционных систем и избежать необходимости поддерживать устаревший код для обеспечения обратной совместимости.

К тому же в WhatsApp, вероятно, следят за количеством пользователей, которые пользуются сервисом на старых версиях iOS. По всей видимости, таких пользователей в настоящее время не так много.

Следующими, кого коснется подобная проблема, станут владельцы iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE 1-го поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, так как максимальной версией прошивки для этих устройств является iOS 15.8.3.

Что касается других популярных мессенджеров, то Telegram все еще поддерживает iOS 12.0, тогда как Viber требует наличия на устройстве iOS 15.2.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос