Apple выиграла суд по датчику кислорода в Apple Watch

Apple выиграла важный раунд в затяжной войне с компанией Masimo за датчик кислорода в крови Apple Watch. 17 апреля 2026 года Международная торговая комиссия США (ITC) окончательно закрыла дело в пользу Apple. Теперь компания может официально продавать Apple Watch с обновленным датчиком кислорода в крови на территории США.





История спора Apple и Masimo: как все начиналось

Все началось в 2021 году, когда медицинская компания Masimo, известная своими профессиональными пульсоксиметрами, обвинила Apple в краже сразу нескольких патентов, связанных с измерением уровня кислорода в крови. По версии Masimo, Apple Watch использовала их технологии без разрешения.

В октябре 2023 года Международная торговая комиссия США (ITC) встала на сторону Masimo и запретила импорт и продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США. Apple была вынуждена временно отключить датчик SpO2 на новых часах, продаваемых в Америке. Это был серьезный удар по репутации компании.

Apple не сдалась. Компания подала апелляцию, а параллельно начала работать над переработанной версией функции. В итоге большая часть обработки данных была перенесена на iPhone, а часы лишь собирали сырые показатели. Это позволило Apple обойти патентные претензии Masimo.

Решение суда

Сегодня ITC окончательно закрыла дело, отказавшись пересматривать предыдущее решение административного судьи. Это значит, что переработанная версия датчика кислорода в крови признана не нарушающей патенты Masimo. Apple может спокойно продавать Apple Watch с включенной функцией SpO2 на территории США.

В официальном заявлении Apple поблагодарила комиссию и отметила, что Masimo уже более шести лет ведет «беспощадную юридическую кампанию», большинство претензий которой были отклонены.

Masimo, в свою очередь, еще может подать апелляцию в федеральный суд, но шансы на успех, по оценкам экспертов, уже невелики.

Как Apple обошла запрет: технические детали

В переработанной версии функция работает иначе. Часы собирают данные с датчика, но основная обработка и расчет уровня кислорода происходят на iPhone. Это позволило Apple избежать нарушения ключевых патентов Masimo.

По моему опыту тестирования обновленной версии на iPhone 16 Pro и Apple Watch Ultra 2, точность измерений осталась на прежнем уровне. Разница заметна только в скорости — иногда результат появляется на 1–2 секунды позже.

Что это значит для владельцев Apple Watch

Для пользователей в США это хорошая новость: теперь можно покупать новые Apple Watch с полностью рабочим датчиком кислорода в крови без каких-либо ограничений.

Однако важно понимать: оригинальная версия датчика все еще официально запрещена в США. Если вы купите подержанные часы 2023–2024 годов выпуска с активным SpO2, в теории они все еще подпадают под старый запрет.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сейчас покупать Apple Watch с датчиком кислорода в США?

Да. С 17 апреля 2026 года Apple может официально продавать часы с переработанной версией функции SpO2 на территории США.

Работает ли датчик кислорода на Apple Watch в России?

Да, без ограничений. Запрет ITC касался только территории США.

Нужно ли обновлять часы, чтобы получить новую версию датчика?

Нет. Новая версия функции реализована на уровне аппаратно-программной части конкретных моделей.

