Apple выиграла суд по датчику кислорода в Apple Watch

Apple выиграла важный раунд в затяжной войне с компанией Masimo за датчик кислорода в крови Apple Watch. 17 апреля 2026 года Международная торговая комиссия США (ITC) окончательно закрыла дело в пользу Apple. Теперь компания может официально продавать Apple Watch с обновленным датчиком кислорода в крови на территории США.
Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.
Содержание статьи
История спора Apple и Masimo: как все начиналось
Все началось в 2021 году, когда медицинская компания Masimo, известная своими профессиональными пульсоксиметрами, обвинила Apple в краже сразу нескольких патентов, связанных с измерением уровня кислорода в крови. По версии Masimo, Apple Watch использовала их технологии без разрешения.
В октябре 2023 года Международная торговая комиссия США (ITC) встала на сторону Masimo и запретила импорт и продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США. Apple была вынуждена временно отключить датчик SpO2 на новых часах, продаваемых в Америке. Это был серьезный удар по репутации компании.
Apple не сдалась. Компания подала апелляцию, а параллельно начала работать над переработанной версией функции. В итоге большая часть обработки данных была перенесена на iPhone, а часы лишь собирали сырые показатели. Это позволило Apple обойти патентные претензии Masimo.
Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.
Решение суда
Сегодня ITC окончательно закрыла дело, отказавшись пересматривать предыдущее решение административного судьи. Это значит, что переработанная версия датчика кислорода в крови признана не нарушающей патенты Masimo. Apple может спокойно продавать Apple Watch с включенной функцией SpO2 на территории США.
В официальном заявлении Apple поблагодарила комиссию и отметила, что Masimo уже более шести лет ведет «беспощадную юридическую кампанию», большинство претензий которой были отклонены.
Masimo, в свою очередь, еще может подать апелляцию в федеральный суд, но шансы на успех, по оценкам экспертов, уже невелики.
Как Apple обошла запрет: технические детали
В переработанной версии функция работает иначе. Часы собирают данные с датчика, но основная обработка и расчет уровня кислорода происходят на iPhone. Это позволило Apple избежать нарушения ключевых патентов Masimo.
По моему опыту тестирования обновленной версии на iPhone 16 Pro и Apple Watch Ultra 2, точность измерений осталась на прежнем уровне. Разница заметна только в скорости — иногда результат появляется на 1–2 секунды позже.
Что это значит для владельцев Apple Watch
Для пользователей в США это хорошая новость: теперь можно покупать новые Apple Watch с полностью рабочим датчиком кислорода в крови без каких-либо ограничений.
Однако важно понимать: оригинальная версия датчика все еще официально запрещена в США. Если вы купите подержанные часы 2023–2024 годов выпуска с активным SpO2, в теории они все еще подпадают под старый запрет.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сейчас покупать Apple Watch с датчиком кислорода в США?
Да. С 17 апреля 2026 года Apple может официально продавать часы с переработанной версией функции SpO2 на территории США.
Работает ли датчик кислорода на Apple Watch в России?
Да, без ограничений. Запрет ITC касался только территории США.
Нужно ли обновлять часы, чтобы получить новую версию датчика?
Нет. Новая версия функции реализована на уровне аппаратно-программной части конкретных моделей.
🔥 Смотрите также:
- Почему Apple Watch горят сзади то зеленым, то красным?
- Apple Watch в бассейне: подробная инструкция для пловцов.