В течение 2023 года Apple так и не представила значительных изменений в модельном ряду наушников AirPods. Оказывается, масштабная модернизация базовой линейки «ЭирПодс» ожидает пользователей в 2024 году.

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Какие наушники Apple выпускает в настоящее время

В текущее время Apple предлагает пять различных версий AirPods:

AirPods (2-го поколения) — $129

AirPods (3-го поколения) — $169 (с зарядным кейсом Lightning) или $179 (с зарядным кейсом MagSafe)

AirPods Pro (2-го поколения) — $249

AirPods Max — $549

Когда выйдут наушники AirPods 4 и какими они будут?

По информации издания Bloomberg Apple выпустит две разные модели AirPods (4-го поколения) в 2024 году и в то же время прекратит производство AirPods 2 и AirPods 3.

AirPods 4 получат дизайн, схожий с AirPods 3 и AirPods Pro. AirPods 4 выйдут в двух версиях. Более дорогая модель AirPods 4 получит систему шумоподавления, в то время как более простая версия не получит этой функции. Сообщается, что ни одна из моделей AirPods 4 не будут поддерживать смену амбушюр, как AirPods Pro, однако сообщается, что будет обеспечиваться лучшая посадка.

AirPods 4 поколения будут поставляться с зарядным кейсом с поддержкой USB-C. Однако, зарядный кейс, поставляемый вместе с более дорогой версией AirPods 4, также будет оснащен встроенными динамиками для улучшенного поиска наушников в приложении «Локатор».

Эксперты сообщают, что новые модели AirPods 4 появятся в продаже осенью 2024 года. Вероятнее всего релиз состоится в сентябре одновременно с запуском линейки смартфонов iPhone 16. Известный своими точными прогнозами относительно продукции Apple аналитик Минг-Чи Куо также подтверждает, что компания из Купертино планирует выпуск недорогой версии «AirPods 4 Lite», которая появится в продаже осенью 2024 года по цене $99. .

Когда выйдут новые наушники AirPods Pro и AirPods Max?

Кроме того, осенью 2024 года Apple обновит свои топовые накладные наушники AirPods Max. Правда, изменения коснется лишь разъем для зарядки — USB-C вместо Lightning. Обновленные флагманские наушники AirPods Max все также будут оснащены чипом H1, который используется в них с 2020 года, а это в свою очередь означает, что и новая модель не получит множество современных функций, например, имеющихся в AirPods Pro (2 поколения).

Что касается «прошек», то по слухам обновление этих наушников ожидается в течение 2025 года. AirPods Pro 3 поколения получат обновленный дизайн с более короткой ножкой, а также новый чип H3, который добавит новые функции для контроля здоровья, в частности тест слуха.

Резюме

В конце 2024 года будут анонсированы две новые модели AirPods 4; продажи и производство AirPods 2 и AirPods 3 будут прекращены.

В конце 2024 года наушники AirPods Max будут обновлены разъемом USB-C вместо Lightning.

В течение 2025 года будут представлены наушники AirPods Pro 3 поколения, которые получат слегка обновленный дизайн и новые возможности для мониторинга здоровья.