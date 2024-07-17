Вы когда-нибудь забывали, как выключить свой iPhone? Вы не одиноки. Это может показаться забавным, но многие пользователи действительно ищут в интернете инструкцию по выключению «яблочного» смартфона. Apple решила эту проблему с выходом обновления iOS 18, в котором впервые появилась специальная кнопка питания. Теперь процесс выключения iPhone интуитивно понятен и удобен. В этом материале расскажем обо всех способах, позволяющих выключить смартфон Apple.

Выключение iPhone из Пункта управления

Этот способ работает только на iPhone с установленной iOS 18 и более новых версиях ПО. Для того чтобы выключить смартфон, откройте «Пункт управления» и нажмите (не коснитесь, а именно нажмите) кнопку питания в правом верхнем углу.

На экране появится стандартный ползунок питания «Выключите», позволяющий выключить iPhone. Просто перетяните его слева направо. Вот и все.

Выключение iPhone из приложения «Настройки»

Откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Основные», пролистайте страницу в самый низ и нажмите кнопку «Выключить».

На появившемся экране перетяните бегунок «Выключите» слева направо.

Выключение iPhone при помощи физических кнопок

Одновременно нажмите и удерживайте боковую кнопку и любую из кнопок громкости до появления экрана с ползунками. Перетяните бегунок выключения слева направо.

Принудительное выключение iPhone

Этот способ используется в том случае, когда вышеописанные способы не получается использовать, например, когда смартфон намертво завис. Этот способ предусматривает выключение iPhone и его автоматическое включение.

1. Нажмите кнопку увеличения громкости (не удерживайте, а просто кратковременно нажмите).

2. Нажмите кнопку уменьшения громкости.

3. Нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления логотипа Apple (примерно 10 секунд).

Как включить iPhone?

Для включения выключенного iPhone, зажмите боковую кнопку и удерживайте ее до появления логотипа Apple.

Кроме того, включить iPhone можно путем подключения его к зарядному устройству.

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