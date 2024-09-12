Новое в iOS 18: Как изменять скорость готового видео на iPhone в приложении Фото

12 сентября 2024 |

В приложении «Фото» в iOS 18 появилась новая опция управления скоростью видео при редактировании. С помощью опции можно поменять частоту кадров уже готового видео.

Как изменять скорость готового видео на iPhone в приложении Фото

Какой iPhone лучше держит батарею? Сравнение времени автономной работы всех актуальных iPhone.

Apple упомянула возможность менять скорость готового видео при редактировании во время презентации iPhone 16. Оказывается, функция будет доступна и на других моделях с iOS 18.

Функция уже доступна в версии ‌iOS 18‌ на совместимых с этим ПО устройствах, и с её помощью можно замедлить видео. Доступны опции на 240, 120, 60, 48, 30 и 24 кадра в секунду.

Раньше можно было менять скорость части замедленного видео, но возможности новой функции шире. Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть интерфейс редактирования видео и нажать значок таймера справа сверху.

Как изменять скорость готового видео на iPhone в приложении Фото

Как изменять скорость готового видео на iPhone в приложении Фото

Модели iPhone 16 Pro поддерживают разрешение 4K с частотой 120 кадров в секунду обычное и замедленное видео, а с помощью новой функции можно менять скорость уже готовых видеозаписей.

Вот что Apple сказала во время презентации iPhone 16:

Вы можете снимать с разрешением 4K со скоростью 120 кадров секунду в режиме обычного и замедленного видео, и теперь вам не нужно заранее продумывать выбор частоты кадров. Скорость воспроизведения можно поменять на готовом видео. В приложении «Фото» теперь можно замедлить видео в два или четыре раза, а можно вернуть обычную скорость.

Кроме того, приложение «Камера» получило долгожданную возможность съёмки видео с паузой, а также одновременно с воспроизводимой музыкой.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.