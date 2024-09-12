В приложении «Фото» в iOS 18 появилась новая опция управления скоростью видео при редактировании. С помощью опции можно поменять частоту кадров уже готового видео.

Apple упомянула возможность менять скорость готового видео при редактировании во время презентации iPhone 16. Оказывается, функция будет доступна и на других моделях с iOS 18.

Функция уже доступна в версии ‌iOS 18‌ на совместимых с этим ПО устройствах, и с её помощью можно замедлить видео. Доступны опции на 240, 120, 60, 48, 30 и 24 кадра в секунду.

Раньше можно было менять скорость части замедленного видео, но возможности новой функции шире. Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть интерфейс редактирования видео и нажать значок таймера справа сверху.

Модели iPhone 16 Pro поддерживают разрешение 4K с частотой 120 кадров в секунду обычное и замедленное видео, а с помощью новой функции можно менять скорость уже готовых видеозаписей.

Вот что Apple сказала во время презентации iPhone 16:

Вы можете снимать с разрешением 4K со скоростью 120 кадров секунду в режиме обычного и замедленного видео, и теперь вам не нужно заранее продумывать выбор частоты кадров. Скорость воспроизведения можно поменять на готовом видео. В приложении «Фото» теперь можно замедлить видео в два или четыре раза, а можно вернуть обычную скорость.

Кроме того, приложение «Камера» получило долгожданную возможность съёмки видео с паузой, а также одновременно с воспроизводимой музыкой.

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