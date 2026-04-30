Если вы ищете, как сделать, чтобы iPhone всегда оставался в режиме энергосбережения, решение есть: одна короткая автоматизация в «Командах». Она пригодится в дороге, в машине с навигатором, в самолете или в дни, когда заряд тает быстрее мороженого на солнце. После настройки режим будет сам включаться снова даже после 80% зарядки и при ручной попытке его выключить.

Для чего нужен постоянный режим энергосбережения на iPhone

Если коротко, постоянный режим энергосбережения нужен тем, кто борется не за проценты, а за часы работы. В поездке, на даче, в роуминге, при долгой навигации, раздаче интернета или на старом iPhone с уставшей батареей он реально помогает вытянуть день без розетки.

Я постоянно пользуюсь режимом энергосбережения на своем старом iPhone в длинных поездках. В это режиме смартфон живет дольше, пусть и с несколькими компромиссами.

Способ, о котором я расскажу ниже, работает и на iPhone, и на iPad. Логика везде одна: как только режим энергосбережения выключается, система тут же включает его обратно.

Как сделать, чтобы режим энергосбережения на iPhone не отключался

В приложении «Команды» можно обойтись без создания отдельной команды и добавить действие в разделе «Автоматизация». Однако я рекомендую использовать именно способ с командой. Он понятнее, проще в редактировании и почти не зависит от того, как Apple в очередной раз переставила кнопки в интерфейсе.

1. Откройте приложение «Команды». Если вы когда-то удалили его, установите заново из App Store.

2. На вкладке «Медиатека» нажмите «+» в правом верхнем углу.

3. Нажмите на поле «Поиск действий».

4. Через поиск найдите действие «Вкл. / Выкл. режим энергосбережения». Нажмите на него.

5. Проверьте, чтобы для действия было выбрано значение «Вкл.».

6. Сохраните команду. Для этого просто нажмите стрелочку «Назад» (<).

Проверьте, чтобы команда «Вкл. / Выкл. режим энергосбережения» появилась вверху вкладки «Медиатека».

Для большего удобства, вы можете переименовать эту команду, например, в «Всегда режим энергосбережения».

7. Теперь перейдите на вкладку «Автоматизация» и нажмите «Новая автоматизация» или значок «+», если автоматизации у вас уже есть.

8. В списке условий выберите «Энергосбережение».

9. На экране условия оставьте активным только вариант «Выключается». Пункт «Включается» должен быть снят.

10. Включите запуск без подтверждения. В зависимости от версии iOS этот переключатель может называться «Немедленный запуск». Нажмите «Далее».

11. На следующей странице в разделе «Мои быстрые команды» выберите созданную выше команду «Всегда режим энергосбережения». Если iPhone предлагает добавить действие прямо в автоматизацию, можно сделать и так — результат тот же.

12. Все! Созданная автоматизация должна появиться в списке.

Проверяется это за пять секунд. Включите режим энергосбережения через «Настройки» → «Аккумулятор» или в «Пункте управления», а затем попробуйте выключить его. Переключатель на мгновение уйдет в положение «Выкл.», после чего iPhone сам вернет его обратно.

После этой настройки режим энергосбережения будет включаться снова не только после вашего ручного отключения, но и тогда, когда iOS обычно снимает его сама — например, после зарядки до 80%.

Примечание. На некоторых версиях iOS вы можете видеть уведомление о срабатывании автоматизации. Это нормально. Да, выглядит чуть навязчиво, но это плата за то, что система делает все без вашего участия.

Почему iPhone выключает режим энергосбережения после 80%

По умолчанию iPhone считает режим энергосбережения временной мерой. Как только вы ставите смартфон на зарядку и батарея добирается до 80%, iOS отключает его автоматически. Логика Apple простая: экстренная экономия уже не так нужна, можно вернуть обычную производительность и фоновые процессы.

Созданная нами автоматизация ловит конкретное событие — «режим энергосбережения выключен» — и тут же запускает обратное действие: снова включает его. Поэтому схема срабатывает в обоих сценариях: когда режим отключили вы сами и когда это сделала система.

Что меняется, если режим энергосбережения на iPhone включен всегда

Тут важно понимать цену автономности. Постоянно включенный режим энергосбережения действительно помогает дольше прожить на одном заряде, но заодно ограничивает часть фоновой активности.

Главные ограничения режима энергосбережения

Отключается фоновое обновление приложений.

Автоматические загрузки и часть обновлений могут откладываться.

Загрузка и выгрузка фото в «Фото iCloud» может временно ставиться на паузу.

Получение почты и некоторые сетевые задачи происходят реже.

Автоблокировка экрана устанавливается на значение «30 секунд».

Часть визуальных эффектов и анимаций отключается.

На моделях iPhone и iPad с ProMotion частота обновления экрана ограничивается 60 Гц.

По моему опыту, самый заметный минус — именно экран. После 120 Гц возвращение к 60 Гц ощущается сразу, особенно при прокрутке. Второй момент — фоновая синхронизация. Когда ждешь, что фото уже улетели в iCloud, а они все еще «думают», это может раздражать.

Поэтому я бы не советовал держать iPhone в режиме энергосбережения 24/7 без причины. Но для поездок, долгих рабочих смен, походов, съемки в дороге и старых устройств это очень толковый компромисс. Все изменения обратимы: убрали автоматизацию — и iPhone снова работает как обычно.

Возможно, вам стоит обратить внимание на другой способ работы с режимом энергосбережения на iPhone. Можно сделать так, чтобы он включался автоматически по разным условиям: уровень заряда батареи, ваше местоположение, время суток, активность беспроводных модулей и прочее.

Как отключить автоматизацию постоянного режима энергосбережения на iPhone

Вернуть обычное поведение можно буквально за несколько секунд.

1. Откройте приложение «Команды» и перейдите во вкладку «Автоматизация».

2. Найдите автоматизацию, где условие связано с выключением режима энергосбережения.

3. Откройте ее и нажмите на выпадающий список «Автоматизация».

4. Установите вариант «Не запускать».

5. Нажмите «Готово».

6. Если хотите убрать все совсем, просто смахните автоматизацию влево и удалите ее.

После этого режим энергосбережения снова можно будет включать и выключать вручную через «Пункт управления» или в разделе «Настройки» → «Аккумулятор».

Если вы создавали отдельную команду (п. 5) только ради этой задачи, ее тоже можно удалить — на работу iPhone это никак не повлияет.

Если автоматизация не срабатывает: что проверить

Если iPhone не включает режим энергосбережения обратно автоматически, почти всегда виновата какая-то мелочь. Вот что я бы проверил первым делом.

1. У команды должно стоять значение «Вкл.» для режима энергосбережения.

2. В условии автоматизации должен быть выбран именно вариант «Выключается», а не «Включается».

3. Разрешите немедленный запуск — иначе iPhone будет ждать вашего согласия, и вся идея потеряет смысл.

4. Если вы создавали отдельную команду, запустите ее вручную и убедитесь, что она сама по себе включает режим энергосбережения.

5. Перезапустите iPhone и еще раз откройте приложение «Команды». После обновлений iOS это иногда лечит странные мелкие сбои.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли держать режим энергосбережения на iPhone включенным постоянно?

Да, можно. Это не опасный режим, а штатная функция iOS. Но с ним часть фоновых процессов, синхронизация и плавность интерфейса будут урезаны.

Не вредит ли постоянный режим энергосбережения аккумулятору iPhone?

Нет, сам по себе не вредит. Он не «портит» батарею, а наоборот снижает нагрузку на систему. Но и вылечить уже изношенный аккумулятор он тоже не способен.

Почему iPhone сам отключает режим энергосбережения на 80%?

Так задумано Apple. После зарядки примерно до 80% система считает, что можно вернуться к обычной работе без жесткой экономии энергии.

Работает ли этот способ на iPad?

Да, если на вашем iPad есть режим энергосбережения и приложение «Команды». Шаги практически те же, что и на iPhone.

Можно ли сделать то же самое при помощи стандартных средств системы?

Штатного переключателя для этого в iOS нет. Самый удобный и правильный способ — именно автоматизация в «Командах».

Почему автоматизация просит подтверждение и не срабатывает сама?

Скорее всего, у вас не включен режим запуска без подтверждения. Откройте автоматизацию и установите пункт вроде «Немедленный запуск».

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос