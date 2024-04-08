Веб-камера в MacBook является полезным, но не самым главным инструментом. Стоит ли удивляться тому, что хотя и неплохого качества, но соперничать с камерами iPhone не может в принципе. При этом для некоторых пользователей качество видео в ходе конференций – важный критерий. Компания Apple совместно с производителями аксессуаров нашла решение, создав специальное крепление. Оно позволяет использовать iPhone в качестве веб-камеры для вашего Mac. При этом ничто не мешает зарядке самого смартфона в таком положении.

Такая схема может и выглядит несколько громоздко, зато картинка получает намного лучшее качество. Ведь ваш Mac снимает камерой прикрепленного к нему iPhone. Но в целом крепление надежное, iPhone с него не падает.

Для крепления аксессуара используется технология MagSafe, так что для работы в связке подойдут только iPhone 12 и более новые смартфоны Apple. А сама функция «заимствования» камеры у iPhone для Mac появилась в macOS Ventura, так что ваш компьютер должен быть обновлен минимум до этой версии системы.

Также подобные крепления выполняют и другую функцию – они позволяют держать экран iPhone рядом с экраном компьютера, то ли расширяя его, то ли дополняя.

Кронштейн от Blueendless

Этот тонкий держатель для телефона может прикрепляться как к ноутбукам, так и к мониторам, заметно расширяя их функционал и делая работу более комфортной. Крепление кронштейна к корпусу компьютера или монитора может вращаться на 180 градусов, что позволяет с легкостью менять место выноса iPhone.

Яблык в Telegram и YouTube.

Он может выступать не только в качестве веб-камеры, но и в качестве дополнительного экрана, переместившись сверху экрана вбок легким движением руки. А площадка для самого iPhone вращается на 360 градусов. Так можно расположить телефон под любым удобным для вас углом.

Кронштейн крепится на корпус с помощью скотча, выглядит конструкция солидной и надежной, металл прочный, а сильный магнит хорошо удерживает смартфон.

Аксессуар предлагается в двух цветах — Space black (черный) и Silver (серебристый).

Поддерживаются все iPhone с MagSafe.

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Держатель от Virwir

Это крепление призвано расположить рядом два дисплея: основной и экран iPhone.

После закрепления площадки сзади к экрану компьютера крепление может вращаться на 180 градусов, поднимая или опуская iPhone по мере необходимости. Уже на самом креплении находится площадка для iPhone, к которой он крепится магнитами MagSafe. Она может вращаться на 90 градусов. Это позволяет смартфону принимать разные положения под углом, относительно основного экрана, от параллельного и вплоть до перпендикулярного.

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Крепление для iPhone от KutumyQC

Это изделие выглядит очень похожим на оригинал от Belkin, который разрабатывался совместно с Apple. Крепление выполнено в виде круглой площадки с материалом софт-тач, она держится за счет магнитов MagSafe. У площадки есть две раскрывающиеся площадки. Одна — крупный четырехугольник с круглым вырезом. Эта площадка выступает в качестве простой и удобной подставки-кольца для iPhone, если его понадобится поставить на стол или удерживать в руках.

Другая же площадка представляет собой своеобразную ступеньку с прямыми углами. Она может быть поставлена сверху экрана Mac.

За счет вращения площадки может вращаться и сам iPhone, меняя ориентацию своих камер. При этом такая конструкция держится хорошо при расположенном перпендикулярно столу экрану. Если его сильно наклонять, то вся схема теряет свою устойчивость (см. фото выше).

Крепление выпускается в двух вариантах цвета: в стальном и молочно-белом.

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Регулируемый держатель от UKGO

Главное достоинство этого магнитного держателя – его стоимость. При этом свой функционал изделие в целом выполняет – расширить экран компьютера с помощью смартфона. Контактная площадка в виде вертикальной пластины крепится сзади на экран Mac, а от нее идет кронштейн с магнитной площадкой для iPhone. Отметим, что эта конструкция располагает экран iPhone строго параллельно экрану Mac, можно лишь поместить iPhone чуть выше или чуть ниже.

Зато производитель не поскупился на варианты окраса своих изделий: предлагается выбрать один из 8 цветов, причем все они стильные и не кричащие. Выполнен держатель из прочного пластика, что делает его легким и удобным для переноски.

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Бонус: универсальное настольное крепление для iPhone и iPad

Этот держатель несколько другого класса, но и он поможет решить все ту же задачу – совместное использование iPhone вместе с Mac. Более того, подставка сможет удерживать даже iPad. Выполнена она полностью из алюминия и крепится к горизонтальной поверхности стола с помощью зажима снизу. Основная горизонтальная площадка может вращаться на 360 градусов, что позволяет крутить смартфон или планшет вокруг вертикальной оси для нахождения наилучшего их положения. Ножка с надежными шарнирами дает возможность выгнуть ее в максимально удобное положение.

Сама контактная площадка имеет откидные выступы для расположения на них мобильных устройств. Причем один из выступов может передвинуться вверх, выступая в качестве фиксирующего зажима для крупных устройств. Площадка может вращаться, так что iPhone при необходимости не составит труда расположить горизонтально. Конструкция хоть и кажется внешне несколько громоздкой, позволяет довольно разнообразные сценарии расположения устройств под разными нужными вам углами.

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