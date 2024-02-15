Социальная сеть обязана расти и развиваться, в противном случае ее пользователи уйдут к конкурентам. Поэтому и используют подобные площадки не только для общения, но и для бизнеса. В том же Instagram, чьё влияние нельзя преуменьшить, помимо личных страниц пользователей можно создать еще и бизнес-страницы. Но чтобы этот инструмент заработал полноценно, создавая необходимый объем трафика и его качество с последующими продажами, лучше обзавестись профессиональным аккаунтом в Instagram. Но знаете ли вы его отличия от личной страницы, и как это помогает работе с контентом.

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Что значит профессиональный аккаунт в Инстаграм?

Профессиональный аккаунт в Instagram потребуется для тех пользователей, которые хотят заниматься продвижением своих сервисов или продажей услуг. Можно выделить две разновидности таких учетных записей. Первая из них принадлежит автору, который занимается продвижением других людей в социальной сети. Второй же вариант – это компания, то есть те самые юридические лица, компании и фирмы, которые хотят с помощью Instagram продавать свои товары или предлагают услуги.

Когда пользователь Instagram начнет создавать себе профессиональный аккаунт, социальная сеть предложит ему выбрать одну из множества категорий. В идеале они определяются той деятельностью, которой собирается заниматься человек или компания. Но после выбора категории ее можно поменять на другую или вообще не показывать в профиле – в этом поможет соответствующая функция в настройках. И эта сегментация на начальном этапе создания аккаунта играет важную роль – она помогает лучше подобрать целевую аудиторию и создать структуру всех профессиональных аккаунтов.

Что дает профессиональный аккаунт в Инстаграм?

Сама идеология появления бизнес-профилей заключается в обращении на них внимания пользователей, которые смогут открыть новые для себя бренды и бизнесы, а те в свою очередь – продвинуть свои товары или услуги. Подобные страницы помогают повысить узнаваемость продукта или бренда, привлекая к нему новых клиентов за счет маркетинговой деятельности. Контент внутри бизнес-профиля тоже брендированный. Также у подобных аккаунтов есть и другие преимущества:

Кнопки обратной связи

Кнопки «Сообщение», «Позвонить» или «Связаться» дают более простую возможность пользователю связаться с хозяином онлайн-сервиса с целью получения у того консультации или напрямую заказать товар или услугу. А надо всего лишь нажать на кнопку

Нажатие кнопки «Сообщение» приведет к появлению окна с чатом, в которое и можно будет отправить сообщение сотруднику бизнес-заведения. При нажатии кнопки «Позвонить» будет осуществлен телефонный звонок. Кнопка «Связаться» позволяет отобразить телефон и электронную почту для последующей связи.

Но чтобы изменить эти параметры, владелец профессионального аккаунта должен в разделе «Редактировать профиль» выбрать пункт «Способы связи».

Дополнительные данные в заголовке профиля

Такая возможность позволяет в шапке профиля разместить больше информации, чем обычно. Это может быть адрес магазина, режим его работы и прочее. А при нажатии на адрес пользователь на карте увидит точное расположение магазина или пункта выдачи заказов.

Статистика

Профессиональный аккаунт нужен в Instagram для анализа статистики просмотра и реакций на посты. Это требуется для продвижения профиля. Автор может оценить уровень охвата его публикаций, ответную связь на нее, возраст читателей, их пол и место проживания. Весь этот объем статистики позволит создавать улучшенный контент.

И сбор статистики начнется с самого первого поста, как только владелец профиля сменит свой аккаунт на профессиональный. Можно просмотреть как всю статистику, так и по определенной публикации, для чего имеется кнопка «Статистика».

Продвижение за счет таргета

Бизнес-профиль Instagram позволяет создавать таргетированную рекламу. Для этого ниже нужного поста надо нажать на «Продвигать» или же выбрать раздел «Продвижение» в настройках профиля.

В настройках таргета задается целевая аудитория и бюджет кампании, а также место перенаправления пользователя: на страницу магазина, в профиль Instagram или же в личные сообщения.

Шопинг-теги

При помощи шопинг-тегов хозяин профессионального аккаунта может помечать на фотографиях, историях и информационных блоках не только других людей, но и товары. Для работы с этой возможностью надо нажать на кнопку «Смотреть магазин».

Фильтр сообщений

Профессиональный аккаунт может столкнуться с валом сообщений, не всегда тематических. Для организации переписки имеются фильтры, которые оставляют только важные сообщения. Этот инструмент заинтересует тех, кто принимает заказы в личных сообщениях или активно консультирует там клиентов.

Чем отличается бизнес-аккаунт в Инстаграм от обычного

На этом отличия профессионального аккаунта от обычного не заканчиваются. Для начала стоит понять, что вы смотрите именно бизнес-аккаунт в Instagram, ведь его профиль определяет наличие тех или иных функций:

постов партнеров;

скрытых контактов;

шаблонов сообщений;

доступ к рекламе и статистике;

статистики по конкретным постам;

эффективной сортировки сообщений.

Также бизнес-аккаунт позволяет заниматься промоакциями, после чего собирать с них статистику. Так можно оценить, насколько удачным оказался новый маркетинговый опыт.

Преимущества и недостатки бизнес-аккаунта в Instagram

Конечно, профессиональный аккаунт открывает новые возможности, но и о его недостатках молчать не стоит.

Плюсы:

Есть возможность запуска таргетированной рекламы как на весь аккаунт, так и продвижение отдельной публикации.

Дополнительная контактная информация в профиле.

Дополнительные контакты для связи, что позволит клиенту проще и наиболее удобным способом получить нужную информацию.

Возможность сбора и анализа большего пула статистики об аудитории;

Есть возможность прямых продаж посредством шопинг-тегов.

Минусы:

Теоретическое снижение охвата аудитории, ведь считается, что в Instagram приоритет в ленте отдается авторским аккаунтам, а уже потом коммерческим.

Вероятная блокировка в случае, если ваша креативная деятельность не найдет понимания у модераторов Instagram.

Недостаток приватности – владелец бизнес-аккаунта не может закрыть его от доступа для посторонних.

Но минусы эти в целом кажутся не настолько уж и важными на фоне преимуществ, вот почему предприниматели все же выбирают профессиональные аккаунты для продвижения своего бизнеса.

Как сделать (переключиться) бизнес-аккаунт в Инстаграм?

Вы можете сделать свой профиль профессиональным как при его создании, так и на основе уже существующего. Вот что надо сделать:

1. Зайдите на страницу своего профиля в Instagram и нажмите на значок с тремя горизонтальными линиями в правом верхнем углу.

2. В появившемся меню выберите «Настройки и конфиденциальность».

3. Перейдите в меню «Тип аккаунта и инструменты» и нажмите «Переключиться на профессиональный аккаунт».

4. Нажмите «Продолжить» и выберите категорию, в которой вы осуществляете деятельность.

5. При необходимости можно внести или поменять свои контакты: электронный адрес, телефон, а также расположение магазина или офиса. И эти данные будут видны всем пользователям.

Кратко о профессиональном аккаунте в Instagram

Что даёт профессиональный аккаунт в Instagram?

Этот инструмент потребуется бизнесу для продвижения его товаров и услуг, давая возможность последующего анализа маркетинговых стратегий. Такой аккаунт позволяет запускать таргетированную рекламу и продвигать свои публикации.

Сколько стоит профессиональный аккаунт?

Так как Instagram является бесплатной социальной сетью, то никакой оплаты за создание бизнес-аккаунта не взымается. Но вот за рекламные кампании, которые будут продвигать товары или услуги, придется платить.

Что дает переход на бизнес-аккаунт?

Вы получите возможность использовать в вашем бизнесе дополнительные функции, настроите таргетированную рекламу для повышения узнаваемости вашего бренда и увеличения объема продаж.

Что лучше выбрать: авторский или бизнес аккаунт для Instagram?

Если вы представляете собой медийную личность: музыканта, блогера, продвигаете свой бренд, то вам вполне хватит и аккаунт автора. Если же ваше занятие – продажа товаров, то лучше работать с бизнес-аккаунтом.

Какие преимущества у бизнес-аккаунта?

Бизнес-аккаунт позволяет запустить таргетированную рекламу, продавать свои товары и продвигать своей бренд, а также предоставляет расширенную статистике как по профилю в целом, так и по отдельным его постам.

Какие недостатки у бизнес-аккаунта?

У такого рода аккаунтов есть и свои недостатки, которые заключаются в вероятном падении охвата за счет коммерческой направленности профиля, невозможности его закрыть от посторонних, а также риск блокировки при проведении рекламных кампаний.

Сколько всего можно создать бизнес-аккаунтов?

Один телефон с приложением Instagram позволяет создать до пяти профессиональных аккаунтов. Но каждому из них требуется своя персональная почта и профиль в Facebook.

Заключение

Сегодня Instagram — популярная и активно растущая площадка для продвижения бизнеса. Если вы хотите запустить в этой социальной сети свою рекламную кампанию, то вам не обойтись без профессионального аккаунта. Конечно, товары и услуги можно продвигать и с личной учетной записи, но тогда вы лишитесь большого числа удобных и полезных инструментов для работы с контентом, что осложнит продвижение бизнеса.