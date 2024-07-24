Apple выпустила iOS 18 Beta 4, в которой появилось более 10 визуальных изменений

24 июля 2024 |

Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 18 для разработчиков с несколькими небольшими изменениями. Новых функций в этой бета-версии не появилось, но Apple продолжает работать над уже существующими опциями и элементами дизайна.

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

Безопасность без паролей: все, что нужно знать о «Ключах входа» в iOS 18.

 

Apple будет работать над iOS 18 в течение следующих нескольких месяцев, а публично обновление выйдет этой осенью. Ниже расскажем обо всех изменениях четвёртой бета-версии iOS 18.

 

Обои CarPlay

Apple добавила новые светлые и тёмные варианты обоев для CarPlay. Новые обои соответствуют обоям, которые ранее появились на iPhone.

Раздел «iCloud» в приложении «Настройки»

Apple добавила новый способ открыть настройки iCloud в приложении «Настройки». На главной странице настроек появился раздел iCloud. Кроме того, параметры iCloud всё ещё можно открыть, выбрав раздел c учетной записью Apple в приложении «Настройки».

Раздел «iCloud» в приложении «Настройки»

 

 

Новые параметры в настройках камеры

В секции «Камера» приложения «Настройки» появилось новое меню. Оно сохраняет ранее использованный инструмент камеры при открытии меню управления. Раньше вместо этого отображались все доступные опции полным списком.

Новые параметры в настройках камеры

 

Новый дизайн папки со скрытыми приложениями

Apple изменила дизайн папки со скрытыми приложениями в библиотеке приложений. Ранее на ней отображалась иконка перечёркнутого глаза, а теперь просто пустые квадраты, благодаря чему папка менее заметна.

Новый дизайн папки со скрытыми приложениями

Управление iPhone или iPad с помощью взгляда: использование функции отслеживания глаз.

 

Исправлена ошибка автоматического переключения тем для значков на домашнем экране

Иконки тёмного и светлого режима теперь синхронизируются под настройки светлой и тёмной темы на iPhone, если выбрать «Автоматически» в настройках катомизации.

Когда выбрана опция «Автоматически», иконки становятся тёмными в тёмном режиме и светлыми без него. В предыдущих бета-версиях функция не работала.

Исправлена ошибка автоматического переключения тем для значков на домашнем экране

 

Измененная иконка приложения «Акции»

Apple изменила дизайн иконки приложения «Акции». Линии стали не такими выраженными, а в нижней части больше нет белого свечения.

Измененная иконка приложения «Акции»

 

Функция «Видеоповтор iPhone» теперь поддерживает изменение размера окна

Данная функция больше относится к macOS Sequoia, чем к iOS 18. Однако при использовании функции ‌«Видеоповтор iPhone» (iPhone‌ Mirroring) в ‌macOS Sequoia‌ beta 4 теперь можно менять размер окна iPhone на экране Mac — «Фактический», «Больше» и «Меньше».

Изменение размера окна в функции «Видеоповтор iPhone»

 

Пункт управления

В Пункте управления появился новый значок Bluetooth, но он пока что не работает. Убрали опцию «Открыть музыку».

новый значок Bluetooth в Пункте управления iOS

 

AssistiveTouch

Для AssistiveTouch стали доступна опция «Ввод текста для Siri».

Опция «Ввод текста для Siri» стала достпна в AssistiveTouch

 

Apple Intelligence

Появились новые упоминания функций Apple Intelligence, а значит Apple готовит их к релизу в ближайших бета-версиях.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.