Apple будет работать над iOS 18 в течение следующих нескольких месяцев, а публично обновление выйдет этой осенью. Ниже расскажем обо всех изменениях четвёртой бета-версии iOS 18.

Apple добавила новые светлые и тёмные варианты обоев для CarPlay. Новые обои соответствуют обоям, которые ранее появились на iPhone.

Here are all 8 new CarPlay wallpapers in iOS 18 beta 4

Lightmode (1/2) pic.twitter.com/KQGvubg9ym

— Aaron (@aaronp613) July 23, 2024