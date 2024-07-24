Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 18 для разработчиков с несколькими небольшими изменениями. Новых функций в этой бета-версии не появилось, но Apple продолжает работать над уже существующими опциями и элементами дизайна.

Apple будет работать над iOS 18 в течение следующих нескольких месяцев, а публично обновление выйдет этой осенью. Ниже расскажем обо всех изменениях четвёртой бета-версии iOS 18.

Обои CarPlay

Apple добавила новые светлые и тёмные варианты обоев для CarPlay. Новые обои соответствуют обоям, которые ранее появились на iPhone.

Here are all 8 new CarPlay wallpapers in iOS 18 beta 4 Lightmode (1/2) pic.twitter.com/KQGvubg9ym — Aaron (@aaronp613) July 23, 2024

Раздел «iCloud» в приложении «Настройки»

Apple добавила новый способ открыть настройки iCloud в приложении «Настройки». На главной странице настроек появился раздел iCloud. Кроме того, параметры iCloud всё ещё можно открыть, выбрав раздел c учетной записью Apple в приложении «Настройки».

Новые параметры в настройках камеры

В секции «Камера» приложения «Настройки» появилось новое меню. Оно сохраняет ранее использованный инструмент камеры при открытии меню управления. Раньше вместо этого отображались все доступные опции полным списком.

Новый дизайн папки со скрытыми приложениями

Apple изменила дизайн папки со скрытыми приложениями в библиотеке приложений. Ранее на ней отображалась иконка перечёркнутого глаза, а теперь просто пустые квадраты, благодаря чему папка менее заметна.

Исправлена ошибка автоматического переключения тем для значков на домашнем экране

Иконки тёмного и светлого режима теперь синхронизируются под настройки светлой и тёмной темы на iPhone, если выбрать «Автоматически» в настройках катомизации.

Когда выбрана опция «Автоматически», иконки становятся тёмными в тёмном режиме и светлыми без него. В предыдущих бета-версиях функция не работала.

Измененная иконка приложения «Акции»

Apple изменила дизайн иконки приложения «Акции». Линии стали не такими выраженными, а в нижней части больше нет белого свечения.

Функция «Видеоповтор iPhone» теперь поддерживает изменение размера окна

Данная функция больше относится к macOS Sequoia, чем к iOS 18. Однако при использовании функции ‌«Видеоповтор iPhone» (iPhone‌ Mirroring) в ‌macOS Sequoia‌ beta 4 теперь можно менять размер окна iPhone на экране Mac — «Фактический», «Больше» и «Меньше».

Пункт управления

В Пункте управления появился новый значок Bluetooth, но он пока что не работает. Убрали опцию «Открыть музыку».

AssistiveTouch

Для AssistiveTouch стали доступна опция «Ввод текста для Siri».

Apple Intelligence

Появились новые упоминания функций Apple Intelligence, а значит Apple готовит их к релизу в ближайших бета-версиях.

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