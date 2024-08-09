Как на iPhone удалять фото, сохраненные автоматически из других приложений

09 августа 2024 |

В этой статье мы расскажем, как просмотреть все фотографии, импортированные в приложение «Фото» из других приложений на iPhone и iPad, и сразу удалить их.

Как на iPhone удалять фото, сохраненные автоматически из других приложений

Как распознавать и переводить текст с фото в iPhone без установки сторонних приложений.

 

Содержание статьи

    1. Воспользуйтесь поиском
    2. Используйте кнопку «Сведения»
    3. Проверьте наличие автоматически созданного фотоальбома
    4. Проверьте приложение «Файлы»
    5. Проверьте само приложение

 

Если вы часто пользуетесь различными социальными сетями, а также редактируете изображения в приложениях-редакторах, то вполне вероятно, что вы можете столкнуться со множеством ненужных дубликатов фотографий, импортированных автоматически в приложение «Фото». Со временем они копятся и занимают немало памяти на устройстве. Ниже мы расскажем о способах, которые помогут определить источники, из которых были импортированых ненужные изображения, и методах их удаления.

Фото контакта при звонке на весь экран iPhone – как сделать?

 

Воспользуйтесь поиском

1. Откройте приложение «Фото» на своём iPhone или iPad и нажмите кнопку поиска.

Поиск в приложении «Фото» на iPhone

2. Введите название приложения, изображения из которого нужно удалить.

3. В предложениях выберите название этого приложения с маленьким значком App Store или значком папки.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

 

4. Нажмите на появившийся альбом с названием приложения.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

 

5. Нажмите кнопку «Выбрать» в правом верхнем углу экрана и выделите все изображения. Необязательно касаться каждого, можно просто провести пальцем по экрану, это действие захватит их все.

6. Теперь нажмите значок корзины и подтвердите решение, нажав «Удалить».

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

Как узнать GPS-координаты фотографии (место, где была сделана) на iPhone.

 

Используйте кнопку «Сведения»

1. Откройте приложение «Фото» на своём iPhone или iPad.

2. Вручную найдите изображение, которое было сохранено из нужного вам приложения, и откройте его.

3. Проведите по экрану вверх и нажмите кнопку «Сведения» ⓘ.

4. Вы увидите надпись «Входит в альбом: название приложения» или «Сохранено из: название приложения». Нажмите на этот пункт.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

 

5. Приложение «Фото» отобразит все изображения, сохранённые из выбранного приложения.

6. Нажмите «Выбрать», затем выделите изображения и удалите их.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

Как получить ссылку на фото или видео из iPhone (iPad) и поделиться ей, не устанавливая никаких приложений.

 

Проверьте наличие автоматически созданного фотоальбома

Сторонние приложения автоматически создают свои отдельные альбомы, когда вы сохраняете из них медиа.

1. Откройте приложение «Фото» на своём iPhone или iPad и выберите раздел «Альбомы».

2. Найдите альбом нужного вам приложения и откройте его.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

 

3. В правом верхнем углу нажмите «Выбрать».

4. Выделите фотографии вручную.

5. Нажмите значок урны, а затем кнопку «Удалить» чтобы удалить фотографии. Они будут удалены и из этого альбома, и из альбома «Недавние».

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

Фотосканер от Google для iPhone, или как постить в Instagram старые бумажные фото без бликов.

 

Проверьте приложение «Файлы»

Некоторые приложения могут сохранять контент в приложение «Файлы» в отдельную папку. Откройте приложение, выберите iCloud Drive или просто iPhone, а затем найдите папку приложения. В папке можно будет удалить всё содержимое.

Удаление фото из iCloud Drive, сохраненных на iPhone из других приложений

Негативное пространство в фотографии: что это и как использовать?

 

Проверьте само приложение

Некоторые приложения (вроде iMovie, CapCut и т.д.) хранят копии проектов в себе, а не в приложении «Фото». Откройте само приложение и поищите медиа (проекты, фото, видео) там. Вы сможете его удалить.

Удаление фото, сохраненных на iPhone из других приложений

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.