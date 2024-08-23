Вы когда-нибудь пытались удалить приложение на своем iPhone, но не могли его найти на главном экране? Не переживайте — вы не одиноки. Многие пользователи iPhone сталкиваются с этой проблемой, особенно с текущим усложнением iOS. В этой статье мы рассмотрим несколько способов как найти и удалить приложения, которые скрыты или просто не видны на главном экране.

Почему приложение может быть не видно на главном экране iPhone?

Прежде чем перейти к процессу удаления, важно понять, почему приложение может не отображаться на главном экране. Вот несколько распространенных причин:

Скрытые приложения : iOS позволяет пользователям скрывать приложения, чтобы они были недоступны другим людям, используя Face ID или Touch ID для их защиты.

: iOS позволяет пользователям скрывать приложения, чтобы они были недоступны другим людям, используя Face ID или Touch ID для их защиты. Только «Библиотека приложений» : Если вы переместили приложение в «Библиотеку приложений», оно не будет отображаться на главном экране, но будет доступно в библиотеке.

: Если вы переместили приложение в «Библиотеку приложений», оно не будет отображаться на главном экране, но будет доступно в библиотеке. Настройки главного экрана : Если вы настроили отображение новых приложений только в «Библиотеке приложений», они не появятся на главном экране.

: Если вы настроили отображение новых приложений только в «Библиотеке приложений», они не появятся на главном экране. Скрытые страницы главного экрана : Если вы скрыли страницу на главном экране, все приложения на этой странице также будут скрыты.

: Если вы скрыли страницу на главном экране, все приложения на этой странице также будут скрыты. Приложения внутри папок: Приложение может быть спрятано внутри папки, возможно, на второй или третьей странице этой папки.

Способы удаления невидимого приложения в iOS и iPadOS

Удаление из раздела «Скрытые»

Если вы скрыли приложение из соображений конфиденциальности, iOS сохраняет эти приложения в разделе «Скрытые» в «Библиотеке приложений».

Для удаления таких приложений:

1. Перейдите в «Библиотеку приложений», сдвинув главный экран влево.

2. Найдите раздел «Скрытые».

3. Используйте Face ID, Touch ID или пароль для доступа к скрытым приложениям.

4. Найдите нужное приложение, нажмите и удерживайте его значок, затем выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие выполнив процедуру идентификации.

Использование поиска Spotlight

Поиск Spotlight — это мощный инструмент, который позволяет быстро находить приложения на вашем iPhone, даже если они не видны на главном экране:

1. Проведите вниз на любой странице главного экрана, чтобы открыть поиск Spotlight.

2. Введите название приложения.

3. Как только приложение появится в результатах поиска, нажмите и удерживайте его значок.

4. Выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие.

Удаление через настройки iPhone

Приложение «Настройки» предоставляет полный список всех установленных приложений на вашем устройстве, что делает их удаление простым:

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Основные», затем «Хранилище iPhone».

3. Нажмите на приложение, которое хотите удалить.

4. Нажмите «Удалить» приложение и подтвердите выбор.

Удаление из «Библиотеки приложений»

«Библиотека приложений» сортирует все ваши приложения по категориям и позволяет легко ими управлять:

1. Перелистайте экраны влево, пока не попадете в «Библиотеку приложений».

2. Найдите приложение либо через категории, либо с помощью строки поиска.

3. Нажмите и удерживайте значок приложения.

4. Выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие.

Удаление через App Store

Если приложение недавно обновлялось или ожидает обновления, вы можете удалить его прямо через App Store:

1. Откройте приложение App Store.

2. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.

3. Прокрутите вниз, чтобы увидеть недавно обновленные приложения или приложения требующие обновления.

4. Если нужное приложение есть в списке, проведите влево по его названию, выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Удаление приложения, которое скрыто или не отображается на главном экране, может быть непростой задачей, но с помощью этих методов вы сможете быстро очистить устройство и освободить ценные мегабайты памяти. Независимо от того, используете ли вы Spotlight, «Библиотеку приложений» или настройки, каждый из методов прост и эффективен. Если приложение все равно не удается найти, в крайнем случае, можно сбросить макет главного экрана, что вернет все приложения на их стандартные позиции.

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