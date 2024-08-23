Как найти и удалить приложение, которое не видно на экране iPhone

23 августа 2024 |

Вы когда-нибудь пытались удалить приложение на своем iPhone, но не могли его найти на главном экране? Не переживайте — вы не одиноки. Многие пользователи iPhone сталкиваются с этой проблемой, особенно с текущим усложнением iOS. В этой статье мы рассмотрим несколько способов как найти и удалить приложения, которые скрыты или просто не видны на главном экране.

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Почему приложение может быть не видно на главном экране iPhone?

Прежде чем перейти к процессу удаления, важно понять, почему приложение может не отображаться на главном экране. Вот несколько распространенных причин:

  • Скрытые приложения: iOS позволяет пользователям скрывать приложения, чтобы они были недоступны другим людям, используя Face ID или Touch ID для их защиты.
  • Только «Библиотека приложений»: Если вы переместили приложение в «Библиотеку приложений», оно не будет отображаться на главном экране, но будет доступно в библиотеке.
  • Настройки главного экрана: Если вы настроили отображение новых приложений только в «Библиотеке приложений», они не появятся на главном экране.
  • Скрытые страницы главного экрана: Если вы скрыли страницу на главном экране, все приложения на этой странице также будут скрыты.
  • Приложения внутри папок: Приложение может быть спрятано внутри папки, возможно, на второй или третьей странице этой папки.

 

Способы удаления невидимого приложения в iOS и iPadOS

Удаление из раздела «Скрытые»

Если вы скрыли приложение из соображений конфиденциальности, iOS сохраняет эти приложения в разделе «Скрытые» в «Библиотеке приложений».

Для удаления таких приложений:

1. Перейдите в «Библиотеку приложений», сдвинув главный экран влево.

2. Найдите раздел «Скрытые».

3. Используйте Face ID, Touch ID или пароль для доступа к скрытым приложениям.

4. Найдите нужное приложение, нажмите и удерживайте его значок, затем выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие выполнив процедуру идентификации.

Удаление приложения на Айфоне из раздела «Скрытые»

Удаление приложения на Айфоне из раздела «Скрытые»

 

Использование поиска Spotlight

Поиск Spotlight — это мощный инструмент, который позволяет быстро находить приложения на вашем iPhone, даже если они не видны на главном экране:

1. Проведите вниз на любой странице главного экрана, чтобы открыть поиск Spotlight.

2. Введите название приложения.

Использование поиска Spotlight для удаления приложения на Айфоне

 

3. Как только приложение появится в результатах поиска, нажмите и удерживайте его значок.

4. Выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие.

Использование поиска Spotlight для удаления приложения на Айфоне

 

Удаление через настройки iPhone

Приложение «Настройки» предоставляет полный список всех установленных приложений на вашем устройстве, что делает их удаление простым:

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Основные», затем «Хранилище iPhone».

Удаление приложения через настройки iPhone

 

3. Нажмите на приложение, которое хотите удалить.

4. Нажмите «Удалить» приложение и подтвердите выбор.

Удаление приложения через настройки iPhone

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Удаление из «Библиотеки приложений»

«Библиотека приложений» сортирует все ваши приложения по категориям и позволяет легко ими управлять:

1. Перелистайте экраны влево, пока не попадете в «Библиотеку приложений».

2. Найдите приложение либо через категории, либо с помощью строки поиска.

3. Нажмите и удерживайте значок приложения.

4. Выберите «Удалить приложение» и подтвердите действие.

Удаление из «Библиотеки приложений»

 

Удаление через App Store

Если приложение недавно обновлялось или ожидает обновления, вы можете удалить его прямо через App Store:

1. Откройте приложение App Store.

2. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.

3. Прокрутите вниз, чтобы увидеть недавно обновленные приложения или приложения требующие обновления.

4. Если нужное приложение есть в списке, проведите влево по его названию, выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Удаление приложения на Айфоне через App Store

Удаление приложения на Айфоне через App Store

Удаление приложения, которое скрыто или не отображается на главном экране, может быть непростой задачей, но с помощью этих методов вы сможете быстро очистить устройство и освободить ценные мегабайты памяти. Независимо от того, используете ли вы Spotlight, «Библиотеку приложений» или настройки, каждый из методов прост и эффективен. Если приложение все равно не удается найти, в крайнем случае, можно сбросить макет главного экрана, что вернет все приложения на их стандартные позиции.

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