Как сделать «островок» Dynamic Island а-ля iPhone на Mac

Неважно, есть ли у вашего MacBook вырез на экране или нет, ПО «NotchNook» предложит вам настраиваемую и интерактивную область Dynamic Island, подобную той, что есть на вашем iPhone. Все ноутбуки Apple теперь имеют экраны с вырезами, где камера FaceTime и другие датчики размещены внутри выреза в верхней части дисплея.

Какие бы ни были причины у Apple для создания таких дисплеев, вырез на Mac больше маркетинговый ход, так как люди ассоциируют экраны с вырезом с iPhone. Теперь представьте себе Mac с функциональным «островком» Dynamic Island, который вы можете использовать для перетаскивания файлов, AirDrop и других задач. Это именно то, что делает приложение под названием NotchNook.

Возможности программы NotchNook для macOS

NotchNook — это менеджер файлов с функциями, аналогичными Dynamic Island на iPhone, для компьютеров Mac на базе Intel и Apple silicon, независимо от наличия выреза. Интерфейс приложения расширяется из области выреза, но если на вашем Mac нет выреза, NotchNook может имитировать его! Если добавление искусственного выреза на ваш MacBook кажется вам неудобным, то вы можете настроить NotchNook так, чтобы он расширялся из черной полоски в верхнем центре экрана.

Во вкладке «Nook» при воспроизведении песни в Apple Music или использовании других медиа-приложений, интерфейс NotchNook предоставляет элементы управления медиа, как на экране блокировки iPhone. Здесь же вы можете добавить и другие настраиваемые виджеты.

Вы также можете навести указатель мыши на некоторые медиа-приложения, чтобы увидеть дополнительную информацию. Кроме того, в программе имеется вкладка «Tray», на которую можно разместить часто используемые файлы, чтобы быстро перетаскивать их в другое приложение. К слову, почти то же самое можно делать и из строки меню или панели инструментов Finder.

NotchNook также облегчает использование AirDrop. Вместо того чтобы искать опцию AirDrop в меню Finder, можно сбросить файл на область AirDrop в NotchNook. Это действие вызывает стандартное меню AirDrop в macOS.

Также стоит отметить, что NotchNook поддерживает несколько мониторов.

Приложение позволяет настраивать множество параметров по вашему усмотрению.

Некоторые пользователи могут сомневаться в полезности этой программы, но у NotchNook определенно больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Да и в целом видно, что разработчик стремится к развитию проекта, так как уже запланировано множество будущих функций, таких как автоматическое архивирование и разархивирование файлов, сброшенных на панель «Tray».

Как скачать NotchNook?

NotchNook доступен для скачивания на официальном сайте. Приложение требует Mac с macOS Sonoma 14.0 или новее. Программа имеет бесплатный 48-часовой пробный период.

Приобрести NotchNook можно единоразово за $25 или воспользоваться подпиской стоимостью $3 в месяц. Подписка позволяет использовать NotchNook на двух Mac одновременно, в то время как одноразовая покупка позволяет установить приложение максимум на пять устройств. А еще вы можете получить скидку в размере 35 процентов, написав что-то хорошее о приложении в X (бывший Twitter).

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