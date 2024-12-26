В этой статье я расскажу, как проверить, были ли просмотрены в WhatsApp ваши текстовые сообщения, изображения, голосовые сообщения, файлы или видео. Вы сможете узнать, во сколько именно ваше сообщение было доставлено, прочитано, просмотрено или воспроизведено.

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Что означают одна или две галочки в WhatsApp?

После отправки сообщения в WhatsApp рядом с ним появляется галочка (✓) или две галочки.

Вот что они значат:

Одна галочка : Сообщение было отправлено вами.

: Сообщение было вами. Две галочки (серые) : Сообщение было доставлено на устройство получателя. В групповом чате две серые галочки означают, что сообщение было доставлено всем участникам чата.

: Сообщение было на устройство получателя. В групповом чате две серые галочки означают, что сообщение было доставлено участникам чата. Две галочки (синие): Получатель просмотрел или прочитал ваше сообщение. В групповых чатах синие галочки значат, что все участники чата прочитали ваше сообщение. Для голосовых сообщений синий микрофон означает, что получатель прослушал ваше сообщение.

Эти цветные галочки и значки являются быстрым и удобным способом узнать, было ли просмотрено ваше сообщение. Если же вам нужно узнать точное время, когда сообщение было просмотрено, прочитано или воспроизведено, следуйте инструкции ниже.

Почему одна галочка не меняется на две?

Одна галочка в WhatsApp означает, что сообщение было отправлено вами. Она может не поменяться на две галочки, если смартфон получателя не подключен к интернету или выключен. Ещё одна причина может заключаться в том, что пользователь WhatsApp вас заблокировал.

Как узнать, в какое время было просмотрено сообщение в Ватсап?

Если не отображается точное время, значит сообщение ещё не было просмотрено, или функция уведомлений о прочтении отключена.

На iPhone

1. Откройте личный или групповой чат в WhatsApp.

2. Проведите справа налево по сообщению, изображению, видео, PDF-документу или голосовому сообщению. Также можно зажать сообщение и выбрать «Данные» в появившемся меню.

3. Появится экран с данными о сообщении. Здесь будет указано время доставки и прочтения сообщения. Для голосовых сообщений также отображается время воспроизведения.

На смартфонах с Android

1. Откройте приложение WhatsApp на смартфоне под управлением ОС Android и выберите какой-нибудь чат.

2. Зажмите (нажмите и удерживайте) своё сообщение, изображение, видео, документ или голосовое сообщение, а затем нажмите значок с изображением трех вертикальных точек сверху.

3. В появившемся меню коснитесь пункта «Данные». Появится экран с точным временем доставки, прочтения и воспроизведения сообщения.

Как это работает в сообщении, где несколько изображений или видео?

Если отправить несколько фотографий или видео в одном сообщении или сразу друг за другом, WhatsApp объединит их. Если зажать общее сообщение, появится опция пересылки, сохранения или удаления всех изображений.

Чтобы узнать, во сколько было просмотрено каждое фото или видео, коснитесь сообщения, чтобы все элементы расположились вертикально для просмотра. Теперь зажмите отдельное изображение или видео и нажмите «Ещё» → «Данные» на своём iPhone или значок с изображением трёх точек на смартфоне с Android, чтобы узнать, во сколько было просмотрено именно это изображение.

Почему не отображаются отчёты о прочтении в WhatsApp?

Если вы не видите время просмотра своего сообщения, это может быть связано с одной из следующих причин:

Смартфон получателя может быть отключен, или у него нет доступа к интернету.

Получатель ещё не открывал чат с вами и не видел ваше сообщение.

Получатель просмотрел ваше сообщение на уведомлении и не открыл его.

У вас или получателя отключена функция «Уведомления о прочтении», которая находится по пути «Настройки» → «Конфиденциальность» в WhatsApp. Если включить её, время прочтения отправленных ранее сообщений отображаться не будет, она действует только на последующие сообщения.

Для первых сообщений в чатах WhatsApp могут не отображаться двойная синяя галочка и время прочтения. Они появятся для последующих сообщений, если получатель вам ответит.

Дата и время на вашем смартфоне или смартфоне получателя выставлены неправильно.

Получатель вас заблокировал.

Групповые чаты

Если отключить функцию отчётов о прочтении в настройках WhatsApp, они будут отключены только для личных чатов. На групповые чаты изменения не применяются, так что вы всегда сможете просмотреть, во сколько было прочитано ваше сообщение, и какими участниками чата.

Кроме того, на экране с данными сообщений в групповых чатах отображается время прочтения даже для получателей, которые вышли из чата. Конечно, это касается лишь тех сообщений, которые пользователь ещё застал до выхода из чата.

Редактирование сообщений WhatsApp

Как и в iMessage, вы можете редактировать свои отправленные сообщения в WhatsApp. После того, как вы отредактируете сообщение, значок о прочтении поменяется на значок в виде трёх точек (…). Когда получатель увидит изменённое сообщение, там отобразится новое время прочтения.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос