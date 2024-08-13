Вы могли заметить, что в WhatsApp иногда не отображаются фотографии контактов (аватары). Не всегда понятно, почему это происходит. В этой статье мы расскажем обо всех возможных причинах исчезновения картинок профиля.

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Пользователь удалил фото профиля

Если в WhatsApp перестал отображаться аватар контакта, возможно, пользователь просто удалил его по пути «Настройки WhatsApp» → «Фото профиля» (ваше имя) → «Изменить» → «Изменить» → «Удалить фото».

Пользователь скрыл аватар профиля

Также есть вероятность, что контакт просто скрыл ото всех свою фотографию. Это можно сделать по пути «Настройки WhatsApp» → «Конфиденциальность» → «Фото профиля» → «Никто».

Примечание: Пользователь также мог добавить вас в список исключений, выбрав опцию «Контакты, кроме».

Пользователь удалил ваш номер

У большинства пользователей фотография профиля отображается только для контактов. В результате фотографию видят только те контакты, которые сохранены у пользователя на смартфоне.

Если раньше вы видели чьё-то фото профиля, а теперь оно исчезло, пользователь просто мог удалить ваш номер из своих контактов.

Вас заблокировали в Ватсап

Возможно, у вас был конфликт с человеком, и он заблокировал вас. В таком случае вы не будете видеть ни его фото, ни статус, ни истории. Отправлять им сообщения или звонить тоже не получится.

Чтобы заблокировать пользователя в WhatsApp, перейдите по пути «Настройки WhatsApp» → «Конфиденциальность» → «Заблокированные» → «Добавить новый» и выберите контакт. Вы также можете выбрать профиль любого пользователя в списке чатов и нажать «Заблокировать: имя/номер».

Пользователь удалил аккаунт в WhatsApp

Если вы больше не видите чьё-то фото в WhatsApp, пользователь просто мог удалить свой аккаунт. Это можно сделать по пути «Настройки WhatsApp» → «Аккаунт» → «Удалить аккаунт».

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