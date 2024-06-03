Современный iPhone – это настолько высокотехнологичное и многофункциональное устройство, что пользователи просто не утруждают себя мыслями, как работает та или иная функция, и зачем нужны те или иные модули. Между тем назначение их не всегда понятно. Например, в блоке задних камер на iPhone можно увидеть небольшое черное отверстие. Но зачем оно там присутствует, несет ли какой-то функциональный смысл или это просто дизайнерский элемент?

Для чего нужна черная точка на задней панели в iPhone?

Сзади на блоке камер в iPhone можно найти странную черную точку. Это дополнительный микрофон. Дело в том, что современные смартфоны не ограничены одним лишь записывающим звуки модулем. Второй микрофон требуется для фильтрации звука, фактически он пишет сторонние шумы во время разговора по телефону, помогая их отсекать.

Основной микрофон находится в нижней части iPhone. Он улавливает голос человека, а дальше устройство уже передает этот сигнал. Дополнительный микрофон как раз и прячется в черной точке, помогая не только очищать звук звонка, но и качественнее записывать звук на видео.

А находится этот микрофон в нижней части модуля камер на iPhone. Его расположение может отличаться в зависимости от версии смартфона Apple. Есть еще и третий микрофон, он спрятан вверху на передней панели, рядом с разговорным динамиком. И он тоже помогает улучшить качестве записываемого голоса.

Зачем нужен черный кружок на задней панели в iPhone 12, 13, 14, 15 Pro / Pro Max?

В этих устройствах на модуле камер имеется кружок черного цвета. За ней прячется уже не микрофон, а сканер LiDAR. Сама эта аббревиатура дословно расшифровывается, как «Light Detection and Ranging». Эта технология призвана замерять расстояние до объекта с помощью инфракрасного излучения.

Сканер LiDAR – флагманская функция современных iPhone Pro и iPad Pro. С ее помощью смартфон создает карту глубины своего окружения. Это помогает в фотографии: автофокус срабатывает быстрее, лучше удаляется фон. Технология LiDAR явно имеет будущее, но пока же ее потенциал не до конца раскрыт. Тем не менее, говорить о ее сугубо маркетинговой составляющей нельзя – смартфоны с этой функцией лучше снимают фото и могут создавать их с интересными эффектами.

Также сканер LiDAR расширяет возможности творчества для устройств, в которых он присутствует. Уже созданы приложения, способные с помощью сканирования местности создавать трехмерные карты объектов, обмениваться ими, измерять расстояния, редактировать контент такого рода.

С помощью LiDAR можно обрабатывать и измерять помещения домов, что помогает дизайнерам, архитекторам.

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Технология LiDAR новой называться не может, она появилась во флагманских iPhone еще в 2020 году в поколении iPhone 12 Pro / 12 Pro Max, оставшись и в последующих поколениях «прошек». Apple дает возможность своим пользователям работать с пространством и лучше его визуализировать.

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