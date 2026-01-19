Сравнение Apple Watch SE 3 и Apple Watch Series 11

Модель смарт-часов Apple Watch SE стоит от 249 долларов и представляет собой доступный и недорогой вариант для тех, кто хочет приобрести часы от Apple. Также есть модель Apple Watch Series 11 по цене от 399 долларов. Так что же вы получите, потратив на 150 долларов больше, и стоит ли оно того? Наше сравнение поможет вам понять, какая из этих двух моделей Apple Watch подойдет вам лучше всего.

Apple Watch SE 3 (размер корпуса 40 мм или 44 мм) – это недорогая модель, которая при этом обладает многими классическими функциями Apple Watch, благодаря которым часы стали такими популярными за последние годы. Apple Watch Series 11 предлагают более широкий функционал с дополнительными возможностями мониторинга состояния здоровья.

Apple Watch SE 3 получили гораздо больше функций, которыми обладают более дорогие модели смарт-часов Apple. Это постоянно включенный дисплей, измерение температуры тела, обнаружение апноэ во сне, поддержка сети 5G на моделях с сотовой связью, воспроизведение мультимедиа, 64 ГБ встроенной памяти и чип S10.

Но между двумя моделями все же есть существенные различия.

Apple Watch Series 11 (размер корпуса 42 мм или 46 мм) – это небольшое усовершенствование предыдущей модели Series 10. Они поддерживают подключение к сети 5G на моделях с сотовой связью (не работает в России и Беларуси), получили немного более емкий аккумулятор и более прочное стекло на алюминиевых моделях. Однако по сравнению с Apple Watch SE 3 модель Apple Watch Series 11 – это значительно более функциональное устройство с расширенными возможностями.

Благодаря увеличенному дисплею, дополнительным функциям мониторинга состояния здоровья, а также разнообразию цветов и вариантов материала корпуса Apple Watch Series 11 станут лучшим выбором для тех, кто хочет получить от своих смарт-часов максимум возможностей. Если вы считаете, что дополнительные функции мониторинга состояния здоровья, например, ЭКГ (не работает в Беларуси), уведомления о повышенном давлении (не работает в Беларуси, России и Украине) и мониторинг уровня кислорода в крови или более продвинутый дисплей будут вам особенно полезны, или вам просто нравится конкретный корпус и цветовое сочетание, которых нет у Apple Watch SE, то Apple Watch Series 11 станут для вас лучшей моделью.

Если у вас ограниченный бюджет, и вас не особо привлекают дополнительные функции модели Series 11, то Apple Watch SE станут для вас отличным вариантом. Теперь у них есть постоянно включенный дисплей, быстрая зарядка и несколько новых функций для здоровья, таких как определение апноэ во сне и измерение температуры тела. При этом недостатков на удивление мало. Оба устройства оснащены чипом S10 и имеют 64 ГБ встроенной памяти, что делает их перспективными на будущее.

Самый большой недостаток Apple Watch SE 3 – это их дизайн, который основан на дизайне Apple Watch Series 4 (2018) и уже устарел. Тем не менее, у них много общих ключевых функций с Apple Watch Series 11, и многие покупатели будут рады приобрести более дешевую модель. Вы смело можете это делать, если только вам не особенно важны такие функции, как большой дисплей или расширенный мониторинг состояния здоровья.

Важно помнить, что в Apple Watch Series 11 есть функции, которые недоступны в некоторых странах. Например, уведомления о повышенном давлении не работают в Беларуси, России и Украине. А функция ЭКГ не доступна в Беларуси.

Apple Watch SE – идеальное устройство для детей и пожилых людей, у которых нет iPhone, благодаря функции «Семейный доступ». Кроме того, это оптимальная модель для большинства покупателей, которые впервые приобретают себе Apple Watch, а также для тех, кто переходит с Apple Watch Series 4, SE 1 или более ранних моделей.

Сравнение Apple Watch SE 3 GPS и Apple Watch Series 11 GPS (таблица)

Характеристика Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 11 Год выпуска 2025 2025 Процессор S10 S10 Размеры корпуса 40 мм, 44 мм 42 мм, 46 мм Материал корпуса Алюминий Алюминий Стекло Ion-X Ion-X (более прочное) Защита от пыли Нет IP6X Дисплей OLED Retina LTPO OLED Retina LTPO3 Always-On Display Да Да Максимальная яркость до 1 000 нит до 2 000 нит Время работы до 18 часов до 24 часов Режим энергосбережения до 32 часов до 38 часов Быстрая зарядка Да Да (быстрее) Пульсометр Да Да Оптический датчик сердца Да (второго поколения) Да (третьего поколения) Электрический датчик сердца Нет Да ЭКГ Нет Да Измерение кислорода

в крови (SpO₂) Нет Да Измерение температуры Да Да Контроль давления Нет Да (уведомления) Отслеживание сна Да Да Водозащита до 50 м до 50 м + датчики воды Глубиномер Нет Да, до 6 м Датчик температуры воды Нет Да Память 64 ГБ 64 ГБ GPS Да Да Цвета Полночь и

звездный свет Черный, розовое золото,

серебристый и серый космос Цена $249 $399

