В мануале к SSD от Samsung за $300 слово Portable написано с ошибкой

Наиболее продвинутые китайские клоны повторяют оригинал во всем, даже в мелочах. Прошли уже те времена, когда пользователи сталкивались с «abibas» и «sansung», однозначно замечая фейк. Впрочем, распознать подделку можно и по ряду других признаков, уже не столь очевидных. Например, в текстовой документации допускаются явные орфографические ошибки. Но, как оказалось, сами компании-производители порой допускают такие явные ляпы, что заставляют пользователей усомниться в подлинности продукта.

Борьба с подделками, кажется, будет вечной. Тем более, что копии и клоны порой могут оказываться еще и более качественными, чем сам оригинал. Путаницы добавляет и небрежность самих производителей.

Так, на Reddit один из пользователей выложил фотографию с забавной опечаткой в технической документации продукта Samsung. Речь идет о недешевом, надо сказать, SSD диске, стоимостью в 300 долларов. На заглавной странице значится слово «Potable», что переводится, как «питьевой». При наборе текста одну букву просто пропустили (должно быть «Portable»)! Портативный диск стал каким-то питьевым.

Для текста длиной в 10 слов и еще на заглавной странице такая ошибка кажется просто немыслимым «ляпом». И что же должны подумать пользователи, увидев орфографическую ошибку – явный признак подделки на столь дорогом продукте? Стоит ли рисковать с его приобретением?

Забавно, что даже на официальном сайте производителя на скриншотах товара можно найти картинку с инструкцией со всё той же ошибкой! Удивительно, но для моделей SSD на 1 и 2 ТБ инструкция имеет несколько иной вид и там ошибки как раз нет! Она присутствует только для накопителя на 4 ТБ.

Компания Samsung неприятно удивила с этой опечаткой. Пользователи встретили эту историю с ехидством или просто смехом. Ошибиться может любой, вот только компания не спешит исправлять свой опус, ставший публичным и все более известным. А ведь ошибку не заметило слишком много людей внутри фирмы, чтобы оставить эту историю без внимания. Претендуя на роль мирового лидера в индустрии, Samsung просто не имеет права допускать подобные промахи.

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