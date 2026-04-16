Как сделать цветные виджеты на Mac вместо прозрачных или однотонных?

16 апреля 2026 |

Виджеты на рабочем столе macOS — удобная штука: погода, календарь, напоминания всегда перед глазами. Но по умолчанию они прозрачные и монохромные, сливаются с обоями и выглядят уныло. Разбираемся, как сделать виджеты на Mac цветными и яркими всего за пару кликов в настройках.

Как сделать цветные виджеты на Mac вместо прозрачных или однотонных?

Apple всегда тяготела к минимализму. Когда в macOS Sonoma появились виджеты на рабочем столе, компания решила сделать их ненавязчивыми — полупрозрачными, с приглушенными цветами. Идея понятна: не отвлекать от работы, не перегружать экран яркими пятнами.

Прозрачные виджеты в macOS

 

Но на практике такие виджеты часто теряются на фоне обоев. Особенно если у вас яркие или пестрые картинки на рабочем столе. Текст читается плохо, иконки сливаются, информативность падает. Плюс просто скучно — серый виджет погоды на сером фоне выглядит депрессивно.

Apple предусмотрела возможность вернуть виджетам цвета. Просто эта настройка спрятана в двух разных разделах системных настроек, и не все о ней знают.

 

Как включить цветные виджеты на Mac: пошаговая инструкция

Процесс простой, но иногда требует двух изменений в настройках. Если сделать только одно — результата может быть.

1. Кликните по логотипу Apple  в левом верхнем углу экрана. В выпадающем меню выберите «Системные настройки».

2. Перейдите в раздел «Оформление». Обычно он находится в верхней части списка.

3. Внутри найдите блок «Оформление значков и виджетов» и установите значение «По умолчанию».

Как сделать цветные виджеты на Mac вместо прозрачных или однотонных?

Иногда хватает и этого шага — виджеты уже могут стать цветными. Если этого не произошло, перейдите к выполнению следующего пункта.

4. Вернитесь в главное меню приложения «Системные настройки» и перейдите в раздел «Рабочий стол и Dock».

5. Пролистайте вниз до блока «Виджеты» и найдите в нем выпадающий список «Затемнять виджеты на Рабочем столе».

Как сделать цветные виджеты на Mac вместо прозрачных или однотонных?

6. Установите значение «Никогда».

Как сделать цветные виджеты на Mac вместо прозрачных или однотонных?

После этого виджеты должны стать цветными. Если этого не произошло — перезагрузите Mac. У меня один раз настройки не применились сразу, помогла именно перезагрузка.

 

Что изменится после включения цветных виджетов

Виджеты перестанут быть полупрозрачными и серыми. Вместо этого они получат яркие цвета, как в приложениях iOS. Это не только эстетика. Цветные виджеты реально удобнее в использовании.

Цветные виджеты в macOS

 

Например:

Погода — фон виджета становится голубым (для ясной погоды), серым (облачно) или темно-синим (дождь). Иконки солнца, облаков, капель дождя — цветные.

Календарь — даты и события выделяются цветами категорий. Встречи, дни рождения, задачи легче различать визуально.

Напоминания — списки с цветными метками (красный, синий, зеленый) хорошо заметны на экране.

Акции — графики котировок становятся зелеными (рост) или красными (падение). Информация считывается мгновенно.

Виджеты остаются цветными постоянно, даже когда вы не взаимодействуете с ними. Раньше они затемнялись в фоновом режиме, чтобы не отвлекать. Теперь этого не происходит.

Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать.
