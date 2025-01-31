Новый рекорд Apple: более 2,35 миллиарда активных устройств по всему миру

Сегодня, в ходе телефонной конференции, посвящённой итогам первого финансового квартала 2025 года, генеральный директор Apple Тим Кук объявил о новом рекорде компании: по всему миру насчитывается более 2,35 миллиарда активных устройств Apple, включая iPhone, iPad, Mac и другие продукты.

Эта впечатляющая цифра подчёркивает растущее влияние Apple на мировом рынке. Для сравнения, в феврале 2024 года Apple сообщала о 2,2 миллиарда активных устройств, что делает текущий показатель значительным шагом вперёд. Хотя компания не раскрыла детали по каждому типу устройств, уже несколько лет количество активных iPhone по всему миру превышает миллиард, что подтверждает их статус одного из самых популярных продуктов Apple.

Кроме того, на вопрос о потенциале инноваций в будущих моделей iPhone Тим Кук поделился оптимистичным комментарием.

«Я думаю, у нас впереди ещё много интересного, — заявил Кук. — Я оптимистичен в отношении нашего продуктового ряда. Я думаю, что для будущих iPhone у нас еще много инноваций».

По слухам, Apple работает над сверхтонкой версией iPhone, которая заменит модель «Plus» в текущей линейке. Ожидается, что толщина устройства составит от 5 до 6 мм, что сделает его самым тонким iPhone в истории.

Ожидается, что сверхтонкий iPhone будет дешевле моделей Pro и получит менее мощный чип и камеру с одним объективом.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто