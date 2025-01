Группа OK Go сняла эффектный видеоклип при помощи 64 iPhone

OK Go — американская инди-рок-группа, известная своими невероятно креативными и визуально эффектными клипами. Основанная в 1998 году в Чикаго, группа прославилась благодаря видео на песню «Here It Goes Again», где участники танцевали на беговых дорожках. Их клипы — это всегда сложные перформансы с использованием нестандартных подходов. OK Go сочетают музыку с искусством, создавая зрелище, которое запоминается надолго.

OK Go снова удалось всех удивить. Их новый клип на песню «A Stone Only Rolls Downhill» — это настоящий технологический и творческий перформанс. Чтобы создать что-то поистине уникальное, на этот раз музыканты использовали 64 iPhone.

Клип начинается с заявления: «64 видео на 64 телефонах». Дальше — магия. На экране одного iPhone появляется вокалист группы Дамиан Кулаш, который начинает петь. Постепенно в кадре появляется всё больше iPhone, и начинается самое интересное: участники группы перемещаются между экранами, их руки «перетекают» с одного устройства на другое, а визуальные эффекты становятся всё сложнее и завораживающе. В какой-то момент возникает эффект «экран в экране», где 42 iPhone показывают одно и то же изображение, создавая бесконечную иллюзию. Это нужно видеть!

В выпущенном также бэкстейдж-видео музыканты раскрывают секреты съемки. Оказывается, клип был снят за один дубль, а затем 64 видео синхронизированы в нужном порядке. На подготовку ушло 577 часов работы 31 человека, а сам процесс съёмок занял восемь дней и 1043 дубля. И всё это ради трёх с половиной минут визуального искусства!

OK Go снова доказали, что они не просто музыканты, а настоящие мастера превращать музыку в зрелище. Их клипы — это всегда что-то необычное, что-то, что заставляет восхищаться и задаваться вопросом: «Как они это сделали?» Если вы ещё не видели этот шедевр, обязательно посмотрите — это того стоит!

Пользуясь случаем, хочу также напомнить о некоторых прошлых видео-работах группы:

Клип «The One Moment» в режиме ускоренной съемки, который похож на TimeLapse, длится всего 4,2 секунды, но за это время на экране происходит более 300 различных событий. При замедленном воспроизведении видео в режиме SlowMotion, видео растягивается на всю продолжительность песни:

Видео на песню «Upside Down & Inside Out» было снято в России на борту военного транспортного самолета Ил-76МДК, который предназначен для тренировок космонавтов в условиях невесомости.



Клип «The Writing’s On the Wall» — это набор множества оптических иллюзий в движении. Участники группы перемещаются по пространству, где каждый объект и угол съемки создают удивительные визуальные эффекты, которые «оживают» только при определенном ракурсе (этот прием называется «анаморфоз»). Все снято одним дублем, что делает клип еще более впечатляющим и демонстрирует мастерство команды в создании уникальных перформансов.

