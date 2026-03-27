iPhone 18: уменьшенный вырез Dynamic Island появится во всех моделях

Последние месяцы слухи об уменьшенном вырезе Dynamic Island касались только iPhone 18 Pro. Но свежая утечка от известного инсайдера Ice Universe говорит о другом — компактный «островок» может достаться всей серии iPhone 18, включая базовую модель и iPhone Air 2.

27 марта 2026 года на платформе Weibo появился пост от Ice Universe — одного из самых цитируемых инсайдеров в мире мобильной электроники. Формулировка была лаконичной, но емкой:

В серии iPhone 18 черные рамки экрана остаются без изменений — они идентичны рамкам iPhone 17. Уменьшился только Dynamic Island.

Два слова тут решают все: «серия iPhone 18». Не «iPhone 18 Pro», не «старшие модели» — а именно вся серия. До этого момента абсолютно все утечки про уменьшенный Dynamic Island привязывались строго к Pro-линейке. И вдруг — такой поворот.

Что касается рамок — тут без сенсаций. После того, что компания сделала с рамками в iPhone 15 Pro, запас для маневра почти исчерпан. Так что одинаковые с iPhone 17 рамки — ожидаемый расклад.

Почему уменьшение Dynamic Island в iPhone 18 — это важно

Dynamic Island живет с нами с 2022 года, когда дебютировал в iPhone 14 Pro. За это время Apple научила его показывать музыку, таймеры, навигацию и кучу всего еще. А вот физический размер выреза не трогали ни разу (вариации с челкой не в счет).

Уменьшить «островок» — задача не косметическая. Внутри него упакованы модули Face ID и фронтальная камера. Чтобы сделать вырез компактнее, нужно либо уменьшить эти компоненты, либо частично спрятать их под дисплей. По слухам, Apple как раз работает над более компактными сенсорными модулями — и похоже, что к осени 2026 года технология будет готова.

Для пользователя профит очевиден: больше полезного экрана, меньше черного пятна сверху. Мелочь? Может быть. Но именно из таких мелочей складывается ощущение «нового» устройства.

Apple исторически работает по одной схеме: сначала новинки получают Pro-модели, а через год-другой — остальная линейка. Так было с экранами ProMotion на 120 Гц, с «островком» вообще, с титановым корпусом.

Поэтому идея о том, что уменьшенный Dynamic Island сразу раздадут всем — звучит слишком щедро для Apple.

Однако, судя по слухам, в этом году Apple может сломать привычное расписание — iPhone 18 Pro и Pro Max ждут осенью 2026-го — как обычно. А вот базовый iPhone 18 перенесут на начало 2027 года. Это серьезное отступление от традиции, когда вся линейка выходила одновременно в сентябре.

Именно этот сдвиг объясняет, почему раньше все утечки про компактный «островок» упоминали только Pro. Про базовую модель инсайдеры просто не говорили — ее релиз еще далеко.

Если iPhone Air второго поколения действительно выйдет осенью 2026-го (а такие слухи ходят), у него хорошие шансы получить компактный «островок». Apple нужно сделать Air 2 привлекательным, а по имеющимся данным, вторую тыльную камеру в этот аппарат добавят только через поколение. Значит, нужен другой козырь — и уменьшенный Dynamic Island подходит идеально.

