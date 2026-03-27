iPhone с камерой 200 МП: когда выйдет и что известно

Apple, похоже, готовит самое серьезное обновление камеры iPhone за последние годы. Компания тестирует 200-мегапиксельный сенсор с увеличенной матрицей 1/1.12 дюйма для будущих моделей. Это четырехкратный скачок разрешения по сравнению с нынешними 48 МП в iPhone 17 Pro.

Откуда взялись слухи о 200-мегапиксельной камере iPhone

История этого слуха тянется с мая 2025 года, когда китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) на платформе Weibo впервые упомянул, что Apple работает над 200-мегапиксельным сенсором для будущего iPhone. DCS — источник с неплохим послужным списком, его прошлые утечки неоднократно подтверждались.

В январе 2026 года эту информацию косвенно подтвердил инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете, указав, что Apple может выпустить 200-мегапиксельную камеру в iPhone 2028 года. Тогда же DCS уточнял, что в цепочке поставок Apple активно обсуждают такие сенсоры, но в инженерных прототипах они еще не появились — компания продолжала дорабатывать существующую 48-мегапиксельную систему.

А вот в марте 2026 года ситуация изменилась. По свежим данным того же DCS, Apple уже активно тестирует конкретный сенсор — 200-мегапиксельный модуль формата 1/1.12 дюйма, аналогичный тому, что готовит Oppo для своего Find X9 Ultra. И, что важнее, речь идет не о далеком 2028 годе, а о линейке iPhone 2027 года.

Что известно о новом сенсоре: размер, разрешение, формат

Давайте разберемся в цифрах, потому что сами по себе «200 мегапикселей» — это полдела. Главное — что стоит за этим числом.

Размеры сенсоров камер принято указывать в архаичной системе, унаследованной от телевизионных трубок 1950-х годов. Чтобы сравнивать их адекватно, лучше смотреть на площадь матрицы в квадратных миллиметрах. Вот как выглядит картина:

iPhone 17 / iPhone Air — сенсор 1/1,56 дюйма, площадь ~48 мм²

— сенсор 1/1,56 дюйма, площадь ~48 мм² iPhone 17 Pro / Pro Max — сенсор 1/1,28 дюйма, площадь ~71,5 мм²

— сенсор 1/1,28 дюйма, площадь ~71,5 мм² Предполагаемый 200 МП сенсор — 1/1,12 дюйма, площадь ~93,2 мм²

То есть новый сенсор примерно на 30% больше того, что стоит в нынешнем iPhone 17 Pro. Это не косметическое улучшение — это серьезный физический прирост площади светочувствительной матрицы.

Почему больше мегапикселей — не всегда лучше

Тут я должен сделать важную оговорку, которую часто упускают в погоне за красивыми числами на упаковке. Больше мегапикселей при том же размере сенсора — это не подарок, а проблема.

Когда вы запихиваете 200 миллионов пикселей на крошечную матрицу смартфона, каждый отдельный пиксель получается микроскопическим. Ему достается меньше света, а значит — больше цифрового шума. Особенно это бьет по ночной и вечерней съемке.

Именно по этой причине Apple долгие годы полностью игнорировала мегапиксельную гонку. Пока конкуренты щеголяли 48, 64 и 108 мегапикселями, iPhone упрямо сидел на 12 МП. И знаете что? При этом iPhone стабильно выдавал неплохие результаты в условиях слабого освещения.

Многие наши самые ценные фотографии и видео сняты именно при плохом свете — дни рождения, ресторанные посиделки, дети, играющие дома. Качество съемки в таких условиях критически важно.

Переход на 48 МП в iPhone 14 Pro Apple совершила лишь тогда, когда была уверена, что сможет компенсировать уменьшение размера пикселей за счет вычислительной фотографии и увеличенного сенсора. С 200 МП ставки вырастают многократно.

Как увеличенный сенсор решает проблему шума

Лучший способ борьбы с высокой плотностью пикселей — физически увеличить матрицу. Это, кстати, одна из главных причин, почему полноценные камеры до сих пор снимают лучше смартфонов: их сенсоры просто в разы больше.

И именно поэтому информация о размере нового сенсора (1/1,12 дюйма) — это, пожалуй, даже более важная новость, чем сами 200 мегапикселей. Площадь в 93,2 мм² дает каждому пикселю больше «жизненного пространства» для сбора фотонов. По моему опыту тестирования смартфонов разных производителей, именно размер матрицы, а не количество мегапикселей, определяет реальное качество картинки в сложных сценах.

Для справки: сенсор 1/1,12 дюйма — это та же конфигурация, которую Oppo планирует использовать в своем флагмане Find X9 Ultra. На рынке Android такие матрицы уже не экзотика, а вполне рабочая реальность.

200 МП для телефото-камеры

По данным DCS, Apple может использовать 200-мегапиксельный сенсор не для основной широкоугольной камеры, а для телефото-модуля. Если компания действительно пойдет по тому же пути, что и Oppo, — это вполне логичный ход.

Почему? Для телефото-объектива сверхвысокое разрешение имеет особый смысл. Во-первых, оно обеспечивает качественный цифровой зум «внутри сенсора» — камера просто вырезает нужную часть кадра из огромного массива пикселей, и результат выглядит почти как оптическое приближение. По разным оценкам, такой подход позволяет получить качество, сопоставимое с 3-кратным оптическим зумом.

Во-вторых, телефото реже используется в помещении, где обычно мало света. Большинство снимков с зумом делается на улице — пейзажи, архитектура, спортивные события. А на улице, как правило, света хватает с запасом, и высокая плотность пикселей не создает критических проблем с шумом.

Уже вышедший Oppo Find X9 Pro получил 200-мегапиксельный перископический телефото с сенсором 1/1,56 дюйма — и это уже заметно больше, чем у типичных зум-камер. Версия Ultra, по слухам, пойдет еще дальше с матрицей 1/1,28 дюйма.

Сравнение с конкурентами: Samsung, Xiaomi, Oppo

Apple сильно отстала в гонке мегапикселей — и это факт, который уже сложно прикрывать превосходством вычислительной фотографии. Давайте посмотрим, что предлагают конкуренты:

Samsung Galaxy S23 Ultra (2023) — первый массовый флагман с 200-мегапиксельной основной камерой. Последующие модели S24 Ultra и S25 Ultra тоже используют 200 МП.

(2023) — первый массовый флагман с 200-мегапиксельной основной камерой. Последующие модели S24 Ultra и S25 Ultra тоже используют 200 МП. Xiaomi 17 Ultra — огромный 1-дюймовый сенсор, хотя и с более скромным разрешением 50 МП. Ставка на размер матрицы, а не на количество пикселей.

— огромный 1-дюймовый сенсор, хотя и с более скромным разрешением 50 МП. Ставка на размер матрицы, а не на количество пикселей. Oppo Find X9 Ultra (ожидается в 2026) — 200 МП с сенсором 1/1,12 дюйма. Именно этот формат, предположительно, тестирует Apple.

(ожидается в 2026) — 200 МП с сенсором 1/1,12 дюйма. Именно этот формат, предположительно, тестирует Apple. Vivo X300 Ultra — тоже планирует перейти на 200 МП с крупным сенсором.

А iPhone 17 Pro при всех своих достоинствах использует тот же 48-мегапиксельный сенсор, который по сути не менялся с 2022 года. Да, Apple умеет выжимать максимум из своего железа благодаря Neural Engine и продвинутым алгоритмам обработки. Но когда физика матрицы уступает конкурентам на целое поколение — одним софтом ситуацию не вытянешь.

Китайские производители Android-смартфонов агрессивно наращивают характеристики камер. И хотя Apple традиционно делает ставку на качество обработки, а не на сырые цифры, разрыв в «железе» становится слишком заметным.

Биннинг пикселей: как Apple уже использует эту технологию

Если 200 мегапикселей вас пугают мыслями о гигантских файлах и забитой памяти — расслабьтесь. Apple давно освоила технологию «Биннинг пикселей» (pixel binning, объединение пикселей), и с новым сенсором она станет еще эффективнее.

Принцип простой: камера объединяет данные с нескольких соседних пикселей в один «суперпиксель». На текущих 48-мегапиксельных камерах iPhone используется схема 4-к-1 — четыре пикселя сливаются в один, и на выходе получается более чистая фотография в 12 или 24 МП.

С 200-мегапиксельным сенсором возможности технологии «биннинг пикселей» расширяются кратно. Объединение 4 пикселей в 1 дает снимок в 50 МП. Объединение 16 в 1 — около 12,5 МП, но с фантастической светочувствительностью каждого результирующего пикселя. Это значит, что камера сможет гибко переключаться между режимами: максимальная детализация при хорошем свете и максимальная чистота картинки в темноте.

Именно биннинг пикселей — та технология, которая примиряет мегапиксельную гонку с реальным качеством фотографий. Samsung на своих 200-мегапиксельных сенсорах активно этим пользуется, и результаты вполне убедительные.

Когда ждать iPhone с 200-мегапиксельной камерой

Тут есть два сценария, и они заметно расходятся по срокам.

Оптимистичный вариант (2027): Digital Chat Station утверждает, что новый сенсор может появиться уже в линейке iPhone следующего года. В начале 2027 года Apple, по слухам, планирует выпустить обычный iPhone 18 в рамках нового раздвоенного цикла запусков, а Pro-модели выйдут осенью, в привычном сентябрьском окне. Кроме того, 2027-й — это 20-летие iPhone, и Apple вполне может приурочить к юбилею какой-нибудь особенный аппарат, аналогичный по значимости iPhone X в 2017 году.

Консервативный вариант (2028): Morgan Stanley в своем январском отчете назвал именно эту дату. Возможно, аналитики банка ориентируются на более поздний этап разработки и массового производства.

Я склоняюсь к промежуточной оценке. Apple действительно тестирует технологию, но от прототипа до серийного продукта — дистанция приличная. Если все пойдет гладко, 200 МП появятся в iPhone 18 Pro осенью 2027 года. Если возникнут сложности с поставками или оптической стабилизацией — сдвинется на 2028-й.

Возможные компромиссы: размер блока камер и дизайн

У каждого инженерного решения есть обратная сторона. И у 200-мегапиксельного сенсора с увеличенной матрицей она вполне очевидна — камерный блок на задней панели iPhone почти наверняка станет еще крупнее.

Сенсор площадью 93 мм² — это серьезная деталь, которой нужно место. Плюс оптика: более крупной матрице нужен объектив с большим покрытием. Apple традиционно не любит жертвовать дизайном ради характеристик, и в прошлые годы компания явно сдерживала рост камерного «острова».

Но реальность такова, что китайские флагманы уже уходят вперед по качеству фотографий, и пользователи это видят. В соцсетях и профильных сообществах все чаще встречаются сравнения не в пользу iPhone, особенно при зум-съемке и в сценах с высоким динамическим диапазоном. У Apple может просто не остаться выбора — придется чем-то жертвовать в дизайне, чтобы не потерять позиции в фотографии.

Впрочем, если 200 МП достанется только телефото-модулю, а не основной камере, то увеличение блока может быть не таким драматичным. Перископическая конструкция телефото и так занимает немало места, и переход на более крупный сенсор в этом модуле может пройти относительно безболезненно для общих габаритов.

Что бы Apple ни решила, одно понятно: 2027-2028 годы станут переломным моментом для камеры iPhone. Переход с 48 на 200 мегапикселей с одновременным увеличением матрицы — это не эволюция, а настоящий качественный скачок. И если Apple сделает все правильно (а у нее есть привычка выжидать, чтобы затем выдать лучшую реализацию технологии на рынке), то результат может оказаться впечатляющим.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет iPhone с камерой 200 мегапикселей?

По текущим данным, Apple тестирует 200-мегапиксельный сенсор для линейки iPhone 2027 года (предположительно iPhone 18 Pro). Аналитики Morgan Stanley называют более осторожный срок — 2028 год. Точная дата зависит от результатов тестирования и готовности цепочки поставок.

200 МП камера будет основной или для зума?

По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple может установить 200-мегапиксельный сенсор в телефото-модуль, а не в основную широкоугольную камеру. Такой же подход использует Oppo в своем Find X9 Ultra.

Не ухудшит ли 200 мегапикселей качество фото при слабом свете?

Увеличение разрешения при том же размере матрицы действительно ухудшает съемку в темноте из-за роста шума. Но Apple одновременно увеличивает и размер сенсора, а технология pixel binning позволяет объединять пиксели для лучшей светочувствительности.

У каких смартфонов уже есть камера 200 МП?

Samsung использует 200-мегапиксельный основной сенсор начиная с Galaxy S23 Ultra (2023 год). Среди Android-производителей такие камеры также готовят Oppo (Find X9 Ultra) и Vivo (X300 Ultra). Apple пока отстает в этом направлении.

Станет ли камерный блок iPhone больше из-за 200 МП?

Скорее всего, да. Более крупный сенсор (1/1,12 дюйма) требует больше физического пространства и соответствующей оптики. Однако если 200 МП получит только телефото-модуль, увеличение может быть не слишком заметным.

Зачем Apple переходит на 200 мегапикселей, если и 48 МП дают хорошие фото?

48-мегапиксельный сенсор iPhone практически не менялся с 2022 года. Конкуренты ушли далеко вперед по размерам матриц и разрешению. Более высокое разрешение дает лучшую детализацию, возможность качественного кропа и улучшенный цифровой зум.

🔥 Смотрите также:

