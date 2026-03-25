Новая Siri в iOS 27: отдельное приложение, чат-бот, история и кнопка в приложениях

В iOS 27 Siri наконец превратится в полноценного ИИ-ассистента — с отдельным приложением в стиле ChatGPT, историей диалогов, кнопкой «Спросить Siri» прямо в приложениях и интеграцией в Dynamic Island. Разбираем все, что известно.

Почему Siri до сих пор не получила обещанных обновлений

Давайте вспомним, как мы тут оказались. На WWDC 2024 Apple показала совершенно новую Siri — умную, контекстную, способную выполнять сложные задачи внутри приложений. Зал аплодировал, журналисты писали восторженные превью, пользователи ждали. А потом… ничего.

iOS 18 вышла без большинства обещанных ИИ-функций Siri. iOS 26 — тоже. Каждое следующее обновление приносило крохи: тут подправили, там добавили, но того самого «вау-эффекта» так и не случилось. По слухам, у Apple возникли серьезные проблемы с тестированием — ассистент работал нестабильно, ответы были неточными, а интеграция с приложениями ломалась в неожиданных местах.

В итоге Siri в 2026 году все еще выглядит как голосовой ассистент из 2019-го. Можно поставить таймер, узнать погоду, отправить сообщение — но попросить что-то сложнее, и Siri разводит руками. На фоне ChatGPT, Claude и Google Gemini это выглядит, мягко говоря, скромно.

Теперь, по данным Bloomberg, все может измениться на WWDC в июне 2026 года. Apple готовит не косметический апдейт, а капитальную перестройку Siri — с отдельным приложением, чат-интерфейсом и глубокой интеграцией во всю систему.

Отдельное приложение Siri (кодовое название Campo)

Главная новость: Siri получит собственное приложение. Не виджет, не всплывающее окошко, не анимированный шарик внизу экрана — полноценное приложение с иконкой на домашнем экране. Внутри Apple проект называют Campo.

Приложение будет доступно на трех платформах:

iPhone (iOS 27)

(iOS 27) iPad (iPadOS 27)

(iPadOS 27) Mac (macOS 27)

Зачем вообще отдельное приложение? Нынешняя Siri — это, по сути, мимолетное взаимодействие. Вы задали вопрос, получили ответ, все исчезло. Нет истории, нет контекста, нет возможности вернуться к предыдущему разговору. Каждый запрос — как первый. Это фундаментальная проблема, и Apple решает ее самым очевидным способом: дает Siri свое пространство, где диалоги сохраняются и к ним можно вернуться.

Интерфейс новой Siri: чат-бот вместо голосового пузыря

Судя по утечкам Bloomberg, интерфейс нового приложения Siri будет напоминать ChatGPT и Claude — а точнее, приложение «Сообщения» от Apple:

Чат-пузыри — ваши запросы и ответы Siri отображаются как сообщения в переписке.

— ваши запросы и ответы Siri отображаются как сообщения в переписке. Поле ввода текста — можно печатать запросы, а не только диктовать голосом.

— можно печатать запросы, а не только диктовать голосом. Переключатель «голос/текст» — для переключения между режимами.

— для переключения между режимами. История диалогов — все предыдущие разговоры сохраняются и доступны в любой момент.

По сути, Apple берет формат, который уже доказал свою эффективность у OpenAI и Anthropic, и адаптирует его под свою экосистему. Только с одним важным отличием: Siri будет иметь доступ к вашим персональным данным на устройстве (подробнее об этом — в следующем разделе).

Переход к чат-интерфейсу — давно назревшее решение. Голосовое управление удобно за рулем или когда руки заняты, но в 90% ситуаций люди предпочитают печатать. Набрать запрос текстом — быстрее, точнее и не заставляет окружающих слушать ваш разговор с телефоном. То, что Apple так долго держалась за «голос как основной способ взаимодействия», было скорее упрямством, чем стратегией.

Персональный контекст: Siri будет анализировать ваши данные

Это то, что может реально отличить Siri от привычных нейросетей. Новая Siri, по данным Bloomberg, сможет анализировать персональные данные пользователя для ответов на вопросы:

Сообщения — Siri сможет просматривать ваши переписки, чтобы найти нужную информацию.

— Siri сможет просматривать ваши переписки, чтобы найти нужную информацию. Электронная почта — поиск по письмам, извлечение данных из писем.

— поиск по письмам, извлечение данных из писем. Другие данные на устройстве — фото, заметки, календарь, контакты.

Представьте: вы спрашиваете Siri «Когда у меня рейс в Тбилиси?» — и она находит бронирование в почте, сопоставляет с календарем и дает ответ. Или: «О чем мы с Машей договорились в пятницу?» — и Siri поднимает переписку в iMessage.

Именно это Apple обещала еще на WWDC 2024, но так и не реализовала. Если в iOS 27 это наконец заработает — разница с ChatGPT станет принципиальной. ChatGPT знает все о мире, но ничего о вас. Siri будет знать и то, и другое.

Плюс к этому Siri научится выполнять действия в приложениях за пользователя. Не просто «открой приложение», а полноценные многошаговые операции: заказать такси, перевести деньги, изменить бронирование. По крайней мере, так обещают.

Siri также получит возможность искать в интернете с помощью собственных моделей Apple — без перенаправления в Safari. Вопрос → ответ → прямо в чате. Как у Google Gemini, только внутри экосистемы Apple.

Кнопка «Спросить Siri» внутри приложений

Одно из самых практичных нововведений — кнопка «Ask Siri» (Спросить Siri), которая появится прямо в меню и настройках приложений.

Это принципиально отличается от текущего подхода. Сейчас, чтобы вызвать Siri, нужно зажать боковую кнопку или сказать «Привет, Siri». Ассистент появляется «поверх» приложения и далеко не всегда понимает контекст того, что вы в этом приложении делали.

Новая кнопка «Спросить Siri» работает иначе:

Она встроена прямо в интерфейс приложения

При нажатии Siri автоматически получает данные из текущего экрана

Не нужно объяснять контекст — Siri уже знает, что вы смотрите

Пример: вы просматриваете рецепт в кулинарном приложении. Нажимаете «Спросить Siri» → «Утрой ингредиенты» — и Siri пересчитывает, зная рецепт. Или читаете статью и нажимаете «Спросить Siri» → «Кратко перескажи» — и получаете резюме без необходимости копировать текст куда-то.

Для разработчиков это тоже большой шаг: они смогут интегрировать Siri в свои приложения на гораздо более глубоком уровне, чем позволяют нынешние SiriKit и App Intents.

Siri в Dynamic Island и Spotlight

Помимо отдельного приложения и кнопки в приложениях, Siri расширит свое присутствие еще в двух местах:

Dynamic Island

Siri появится в Dynamic Island — анимированном вырезе в верхней части экрана iPhone. Когда вы зададите вопрос, в Dynamic Island появится иконка Siri и индикатор «поиск…», показывающий, что запрос обрабатывается. Это логичная интеграция: Dynamic Island уже показывает активности музыки, таймеров, навигации — Siri органично впишется в этот ряд.

Spotlight

Siri глубже интегрируется в Spotlight — системный поиск, который вызывается свайпом вниз по домашнему экрану. Подсказки Siri станут умнее за счет того же расширенного доступа к пользовательским данным. Spotlight и так неплохо ищет по устройству — но с подключением ИИ-моделей Siri он может превратиться в по-настоящему интеллектуальный инструмент.

Когда ждать новую Siri и на каких устройствах она будет работать

Если Bloomberg не ошибается (а издание редко промахивается в таких вещах), Apple покажет новую Siri на WWDC в июне 2026 года. Релиз для пользователей — осенью 2026 года вместе с iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Какие устройства получат полноценную новую Siri — пока вопрос открытый. Учитывая, что Apple Intelligence требует чип A17 Pro или новее (либо M-серию), можно предположить, что все ИИ-функции новой Siri будут доступны на:

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и новее

iPhone 16e и новее

iPad и Mac с чипами M1 и новее

Базовые функции (приложение, история диалогов, текстовый ввод) теоретически могут работать и на более старых устройствах, но ИИ-обработка на устройстве — только на чипах с Neural Engine нужной мощности. Точный список Apple объявит на WWDC.

Будет ли новая Siri работать на русском языке?

Пока неизвестно. Apple Intelligence до сих пор не поддерживает русский язык. На WWDC Apple может расширить список языков, но гарантий нет. Базовые команды Siri на русском продолжат работать, но ИИ-функции (анализ данных, генерация ответов) могут остаться только на английском.

Вывод

Если Apple реализует хотя бы половину того, что описывает Bloomberg, — это будет самое значительное обновление Siri за всю историю ассистента. Причем не эволюция, а скачок.

Сейчас Siri — голосовой пульт управления. Полезный, но ограниченный. Новая Siri, судя по утечкам, претендует на роль персонального ИИ-ассистента, который:

Помнит ваши предыдущие разговоры

Знает содержимое ваших сообщений, писем и заметок

Умеет действовать внутри приложений

Работает и голосом, и текстом

Ищет в интернете без браузера

Встроена в каждое приложение через кнопку «Спросить Siri»

Звучит как конкурент ChatGPT, только глубоко интегрированный в экосистему Apple. И если это правда — многие пользователи, которые сейчас заходят в ChatGPT для сложных вопросов, могут переключиться на Siri. Просто потому, что она будет рядом, в контексте, и с доступом к вашим данным.

