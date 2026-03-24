Передать файлы по AirDrop с iPhone на Android-смартфон — теперь реальность. Google и Samsung добавили поддержку протокола AirDrop в свои устройства, и обмен фото, видео и документами между iPhone и Android стал таким же простым, как между двумя iPhone.

AirDrop с iPhone на Android — как такое возможно

До 2025 года отправить файл с iPhone на Android через AirDrop было невозможно в принципе. AirDrop — закрытая технология Apple, которая работала исключительно между iPhone, iPad и Mac. Хочешь скинуть фотку другу с Samsung? Мессенджер, облако, специализированное приложение или электронная почта — других вариантов не было.

Все изменилось, когда Google в ноябре 2025 года самостоятельно встроил поддержку протокола AirDrop в свое приложение Quick Share — штатный инструмент обмена файлами на Android.

Samsung подхватил эту возможность в марте 2026 года, добавив поддержку AirDrop в серию Galaxy S26. В результате сейчас ряд Android-смартфонов умеет отправлять и принимать файлы через AirDrop — точно так же, как это делают устройства Apple между собой.

На каких Android-смартфонах работает AirDrop

На момент публикации список устройств с поддержкой AirDrop выглядит так:

Google Pixel

Pixel 10 — поддержка с ноября 2025 года (первое Android-устройство с AirDrop)

— поддержка с ноября 2025 года (первое Android-устройство с AirDrop) Pixel 9 — получил поддержку через обновление Quick Share в начале 2026 года

Samsung Galaxy

Galaxy S26 (вся серия — S26, S26+, S26 Ultra) — поддержка с марта 2026 года

Это пока все. Samsung пообещал расширить поддержку на «другие устройства Galaxy позднее», но конкретных моделей и сроков не назвал. Скорее всего, следующими станут Galaxy Z Fold и Z Flip, а затем — Galaxy S25 и Galaxy A-серия.

Важно: AirDrop на Android работает через приложение Quick Share. Убедитесь, что оно обновлено до последней версии.

Как отправить файл с iPhone на Android через AirDrop: пошаговая инструкция

Процесс почти не отличается от обычной отправки через AirDrop на другой iPhone. Но есть одна обязательная настройка, без которой ничего не выйдет.

Подготовьте Android-смартфон

На совместимых устройствах:

Убедитесь, что Wi-Fi и Bluetooth включены.

и включены. Откройте Quick Share и убедитесь, что устройство видимо для устройств поблизости.

Настройте AirDrop на iPhone

Это ключевой момент. На iPhone нужно включить видимость AirDrop в режиме «Для всех на 10 минут». Режим «Только для контактов» не сработает — Android-устройства не числятся в вашей адресной книге iCloud. Для того чтобы включить:

1. Откройте «Пункт управления» (свайп вниз от правого верхнего угла экрана)

2. Нажмите и удерживайте блок с «Wi-Fi и Bluetooth».

3. Нажмите на иконку «AirDrop».

4. Выберите «Для всех на 10 минут».

То же самое можно сделать по пути: «приложение Настройки» → «Основные» → «AirDrop» → «Для всех на 10 минут».

Отправьте файл

1. На iPhone откройте фото, видео, документ или любой другой файл.

2. Нажмите кнопку «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх).

3. В появившемся меню нажмите значок «AirDrop».

4. В разделе AirDrop появятся доступные устройства — включая Android-смартфон.

5. Нажмите на устройство — файл отправится.

Примите файл на Android

На экране Samsung или Pixel появится запрос на прием файла через Quick Share. Нажмите «Принять» — и готово. Файл сохранится в стандартной папке загрузок.

Все. Никаких приложений, никаких регистраций, никакого облака. Файл передается напрямую между устройствами.



Как передать файл с Android на iPhone через AirDrop

Передача работает и в обратную сторону — с Samsung или Pixel на iPhone. Вот как:

На Android-смартфоне:

1. Откройте файл, который хотите отправить.

2. Нажмите «Поделиться» → Quick Share.

3. В списке устройств поблизости появится ваш iPhone (при условии, что AirDrop на нем включен в режиме «Для всех»).

4. Нажмите на iPhone — файл отправится.

На iPhone:

1. На экране появится стандартное уведомление AirDrop с превью файла и именем отправителя

2. Нажмите «Принять»

3. Фото и видео сохранятся в приложение «Фото», документы — в «Файлы»

С точки зрения iPhone все выглядит так, будто файл прислали с другого iPhone или Mac. Никакой разницы в интерфейсе нет — iOS не различает, откуда именно пришел AirDrop-запрос.

Что можно передавать через AirDrop между iPhone и Android

Через AirDrop между iPhone и Android можно передавать практически те же типы файлов, что и между двумя iPhone:

Фотографии — в оригинальном качестве (HEIF, JPEG, PNG, RAW).

— в оригинальном качестве (HEIF, JPEG, PNG, RAW). Видео — без сжатия, включая 4K.

— без сжатия, включая 4K. Документы — PDF, Word, Excel, презентации.

— PDF, Word, Excel, презентации. Архивы — ZIP и другие.

— ZIP и другие. Контакты — в формате vCard.

— в формате vCard. Другие файлы — практически любой тип файлов.

Ограничения по размеру файла — те же, что и у обычного AirDrop. Теоретически можно передавать файлы размером в несколько гигабайт, хотя на практике для очень больших файлов скорость будет зависеть от качества Bluetooth- и Wi-Fi-соединения между устройствами.

Возможные проблемы и как их решить

iPhone не видит Android-смартфон (и наоборот)

Убедитесь, что AirDrop на iPhone установлен в режим «Для всех на 10 минут» , а не «Только для контактов» или «Прием выкл.».

, а не «Только для контактов» или «Прием выкл.». Проверьте, что Wi-Fi и Bluetooth включены на обоих устройствах.

на обоих устройствах. Устройства должны находиться в пределах 9 метров друг от друга.

друг от друга. Отключите VPN на обоих устройствах — иногда VPN мешает обнаружению.

на обоих устройствах — иногда VPN мешает обнаружению. Убедитесь, что утилита Quick Share на Android обновлена до последней версии.

Передача обрывается или зависает

Не блокируйте экран ни на одном из устройств во время передачи.

Попробуйте передать файл меньшего размера для теста.

Перезагрузите Bluetooth на обоих устройствах (выключите и включите).

Android-смартфон не поддерживает AirDrop

Убедитесь, что у вас именно совместимая модель: Samsung Galaxy S26, Google Pixel 10 или Pixel 9.

Проверьте обновления Quick Share в Google Play / Galaxy Store.

Другие модели Android пока не поддерживают AirDrop — придется подождать обновления.

Теряется ли качество фото и видео при передаче

Нет. И это, пожалуй, главное преимущество AirDrop перед мессенджерами.

Когда вы отправляете фото через WhatsApp, Telegram или iMessage (в обычном режиме), мессенджер сжимает файл — иногда весьма заметно. Фотография в 12 МБ превращается в 2 МБ, а 4K-видео теряет значительную часть детализации.

AirDrop передает файлы в оригинальном виде, бит-в-бит. Никакого сжатия, никакой конвертации. Фото с 48-мегапиксельной камеры iPhone прилетит на Samsung ровно в том же качестве, в котором было снято. Видео в 4K при 60 fps — тоже без потерь.

Для фотографов, видеографов и всех, кто ценит качество, — это кардинально меняет ситуацию. Раньше для передачи файлов без потерь между iPhone и Android приходилось тянуть кабель или загружать все в облако. Теперь — пара тапов, и готово.

Какие Android-смартфоны получат AirDrop в будущем

Поскольку поддержка AirDrop реализована на уровне Quick Share — стандартного приложения Android от Google — распространить ее на другие устройства технически несложно. Вот чего ожидать:

В 2026 году:

Samsung Galaxy S25, Z Fold, Z Flip — Samsung обещал расширить поддержку, эти модели — первые кандидаты.

— Samsung обещал расширить поддержку, эти модели — первые кандидаты. Oppo и OnePlus — эти производители готовятся добавить поддержку.

В перспективе:

Xiaomi, Nothing, Motorola и другие производители, использующие Quick Share.

Потенциально — любой Android-смартфон с актуальной версией ОС и обновленным Quick Share.

Вероятно, уже через год-полтора AirDrop перестанет быть эксклюзивной фишкой Apple и превратится в универсальный стандарт. Ирония в том, что Apple для этого не придется делать ровным счетом ничего — Android-мир сам придет к совместимости.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли устанавливать приложение на iPhone для AirDrop на Android?

Нет. AirDrop — встроенная функция iOS, ничего устанавливать не нужно. На Android-смартфоне используется стандартное приложение Quick Share, которое тоже предустановлено.

Сжимается ли фото при передаче через AirDrop на Android?

Нет. AirDrop передает файлы в оригинальном качестве, без сжатия — в отличие от мессенджеров, которые обычно ухудшают качество фото и видео.

Работает ли AirDrop с Android без интернета?

Да. AirDrop передает файлы напрямую между устройствами через Wi-Fi и Bluetooth. Подключение к интернету не требуется.

Можно ли передать файлы с Mac на Android через AirDrop?

Да. Samsung Galaxy S26 и Google Pixel с поддержкой AirDrop видят не только iPhone, но и Mac, и iPad. Передача работает аналогично.

Apple может заблокировать AirDrop для Android?

Технически — да. Но на практике функция работает уже несколько месяцев (с ноября 2025 года на Pixel 10), и Apple не предпринимала попыток ее заблокировать. Это не означает, что компания не может сделать это в будущем, но вероятность невелика.

Безопасно ли принимать файлы через AirDrop от Android-устройств?

Да. Передача происходит напрямую между устройствами, без серверов-посредников. Перед приемом файла вы видите имя отправителя и можете отклонить запрос. Режим «Для всех» автоматически отключается через 10 минут.

Будет ли AirDrop работать с Xiaomi, Huawei и другими Android-смартфонами?

Пока нет, но ожидается. Поддержка AirDrop реализована в Quick Share — стандартном приложении Android. Любой производитель, использующий Quick Share, потенциально может получить эту функцию через обновление. Oppo и OnePlus, по слухам, уже работают над этим.

