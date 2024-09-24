Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет предоставлять правоохранительным органам номера телефонов и IP-адреса пользователей. Соответствующие изменения были внесены в правила использования и политику конфиденциальности сервиса.

По словам Дурова, Telegram будет раскрывать информацию только о тех, кто нарушает правила мессенджера, например, занимается распространением незаконной продукции. Он отметил, что за последние несколько недель модераторы, используя искусственный интеллект, удалили весь «проблематичный контент», доступный через поиск. Если же пользователю всё же удастся найти что-то небезопасное, он может оставить жалобу через бот @SearchReport.

Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск Telegram предназначен для того, чтобы находить друзей и новости, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти для миллиарда пользователей. Павел Дуров

Кроме того, основатель мессенджера отметил, что условия предоставления услуг и политика конфиденциальности теперь будут одинаковыми для всех пользователей, независимо от их местоположения. Дуров подчеркнул, что эти изменения вводятся с целью «еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram».

В своих ежеквартальных отчётах о прозрачности Telegram теперь будет раскрывать информацию о том, предоставляла ли компания данные о пользователях правоохранителям из разных стран.

В сентябре 2024 года администрация Telegram изменила правила модерации приватных чатов. Также была отключена функция «Найти людей рядом» и приостановлена загрузка медиафайлов в инструмент анонимного ведения блогов Telegraph.

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